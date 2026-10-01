Guerra entre bandas en Ecuador: los antiguos aliados se enfrentan y los enemigos ahora pactan

Los Lobos y Los Tiguerones son células aparentemente apadrinadas por el CJNG en Ecuador. (Foto: Twitter/@aisdmx)

Guardar

El mapa del crimen organizado en Ecuador dejó de responder a una división relativamente clara entre dos grandes bloques. La fragmentación de las principales bandas, las capturas y muertes de sus cabecillas y la formación de alianzas locales han configurado un escenario en el que decenas de estructuras compiten por territorios y economías ilícitas, pero también establecen acuerdos temporales cuando existen intereses comunes.

La transformación tiene su antecedente en diciembre de 2020, cuando fue asesinado Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, entonces máximo líder de Los Choneros. Bajo su mando, la organización funcionaba como una federación que agrupaba o mantenía bajo su influencia a estructuras como Los Lobos, Tiguerones, Chone Killers, Águilas y Fatales.

PUBLICIDAD

La muerte de Zambrano precipitó la ruptura. Los Lobos, Tiguerones y Chone Killers terminaron alejándose de Los Choneros y conformaron una coalición conocida como Nueva Generación. La confrontación entre ambos bloques se trasladó inicialmente a las cárceles y posteriormente a las calles. Las sucesivas masacres penitenciarias desde 2021 fueron una de las expresiones más violentas de esa disputa.

Cinco años después, tampoco aquella división permite explicar el escenario actual.

'Fito', desde la cárcel, controlaba el negocio del narcotráfico y el sicariato de todo el Ecuador- Crédito: Difusión

Según información policial difundida por medios ecuatorianos durante 2026, las organizaciones se han subdividido en facciones que mantienen grados distintos de autonomía. Capturas, asesinatos y extradiciones de dirigentes han acelerado el proceso. Entre ellos están José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros, extraditado a Estados Unidos; Wilmer Chavarría, alias Pipo, señalado como cabecilla de Los Lobos y detenido en España; y William Alcívar, alias Negro Willy, identificado como líder de Los Tiguerones.

PUBLICIDAD

La fragmentación también alcanzó a Chone Killers. Después del asesinato en Colombia de su líder, conocido como Ben 10, la organización se dividió en varias facciones. Informes policiales citados por Primicias señalaron durante 2026 que llegaron a identificarse hasta diez subgrupos relacionados con esa estructura.

Los Tiguerones atravesaron un proceso similar. Dos facciones, conocidas como Fénix e Igualitos, mantienen disputas en sectores de Guayaquil. La particularidad es que sus alianzas cruzan las antiguas fronteras criminales: Fénix ha sido relacionada con Águilas, históricamente vinculada al entorno de Los Choneros, mientras Igualitos se aproximó a Los Lobos.

También Los Lobos han sufrido desprendimientos. Uno de ellos es Sao Box, organización surgida tras una ruptura relacionada con la disputa por la minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. Posteriormente trasladó parte de sus operaciones hacia El Oro. Información policial recogida por Primicias señala indicios de una aproximación entre Sao Box y Los Choneros para enfrentar a Los Lobos en Machala y Puerto Bolívar.

PUBLICIDAD

Los Tiguerones es el nombre de una temida banda criminal en Ecuador . (El País)

Las alianzas varían según el territorio. En Guayas, informes de inteligencia conocidos a finales de septiembre identifican relaciones entre Los Lobos, Lagartos y Latin Kings. En Playas, Los Lobos se han asociado con Los Silenciosos para disputar zonas controladas por Los Choneros. En Durán, las autoridades han detectado acercamientos entre Los Lobos y determinadas facciones de Chone Killers.

El resultado es un sistema en el que pertenecer a una organización ya no determina necesariamente todas sus alianzas. Una facción puede combatir a otra derivada de la misma banda y, al mismo tiempo, establecer acuerdos con antiguos adversarios para controlar rutas, puertos, barrios o mercados ilícitos.

PUBLICIDAD

Un informe de inteligencia divulgado por Ecuavisa el 30 de septiembre identificó solamente en Guayas a 14 estructuras criminales. Entre ellas constan Los Lobos, Los Choneros, Tiguerones, Gánsters, Lagartos, Águilas, Fatales, R7 y P27, además de organizaciones menores.

FOTO DE ARCHIVO. Personal militar vigila un sector de Quito, Ecuador, 15 de mayo, 2025. REUTERS/Karen Toro

El documento incorpora además al Frente Oliver Sinisterra y Comuneros del Sur, dos estructuras surgidas del conflicto armado colombiano. Su inclusión evidencia otra transformación del escenario: actores extranjeros ya no aparecen únicamente como proveedores o compradores de droga, sino como organizaciones con incidencia dentro del territorio ecuatoriano.

La Policía también registra configuraciones diferentes en Manabí, Los Ríos y El Oro. En esta última provincia aparecen, además de Choneros y Lobos, estructuras como Tiguerones, Sao Box, Gatos Secos, P27 y una facción denominada Lobos Nueva Generación.

PUBLICIDAD

La expansión de organizaciones menores coincide con la diversificación de sus fuentes de financiamiento. El narcotráfico continúa siendo una de las economías centrales, pero las disputas también involucran minería ilegal, extorsiones, microtráfico y control de corredores logísticos.