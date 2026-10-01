“No Te Contaron Mal”: Christian Nodal celebra los mil millones de vistas de su icónico tema en Youtube

Christian Nodal en su concierto en San Juan, Puerto Rico. (Instagram)

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El tema “No Te Contaron Mal”, de Christian Nodal, alcanzó los mil millones de reproducciones en YouTube, que en formato americano equivalen a 1 billón, lo que el propio artista lo celebró en sus redes sociales. “Gracias por seguir dándole amor a este tesoro”, escribió el cantante mexicano, acompañado de emojis de manos en oración, un corazón y la bandera de México.

La cifra llega ocho años después del lanzamiento del video oficial, que hasta el momento acumula además 2,7 millones de “me gusta” en la plataforma.

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De qué trata la canción

Christian Nodal/Instagram

“No Te Contaron Mal” relata, en primera persona, la confesión de una infidelidad. El protagonista admite haberse visto con otra mujer tras una ruptura y reconoce que todo lo que se dijo de él era cierto: no hubo rumores falsos, solo hechos consumados.

La letra se escuda en el momento de confusión posterior al quiebre de la relación y en el alcohol como atenuante. “Si andaba borracho, era culpa tuya”, canta Nodal en uno de los versos, en un tono que combina honestidad y justificación. El estribillo resume el planteamiento central de la canción: “No te contaron mal, no te voy a negar, sí, nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí nomás”.

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Origen de la composición

En esa misma línea, el cantante señaló que el género regional mexicano atravesaba un momento que consideraba “muy encasillado”, tanto en lo estético como en lo sonoro, y que las estructuras de las canciones del estilo se habían quedado estancadas. (Facebook Christian Nodal)

El propio Nodal contó que escribió el tema en una cabaña de Tapalpa, Jalisco, durante lo que describió como su “etapa más rebelde”. Según explicó, la compuso en apenas 25 minutos junto al compositor y productor Edgar Barrera, tras un viaje a Colombia que lo inspiró en los sonidos de la música popular de ese país.

En esa misma línea, el cantante señaló que el género regional mexicano atravesaba un momento que consideraba “muy encasillado”, tanto en lo estético como en lo sonoro, y que las estructuras de las canciones del estilo se habían quedado estancadas. Por eso, definió a “No Te Contaron Mal” como un tema “megaatrevido” para su época, tanto por la letra como por el ritmo elegido.

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El video musical, dirigido por Omar Torres y Víctor Zambrano, se grabó en una mansión de Ciudad de México y muestra un ambiente de caos amoroso entre amigos, en el que el protagonista, interpretado por el propio Nodal, es el único que decide ser honesto sobre lo ocurrido.

El álbum “Ahora” y su lugar en la carrera de Nodal

“No Te Contaron Mal” fue el sencillo principal de ese trabajo y alcanzó el puesto número cuatro en las listas de Monitor Latino. (@nodal, Instagram)

El tema forma parte de Ahora, el segundo álbum de estudio de Christian Nodal, lanzado en mayo de 2019. El disco incluyó colaboraciones con artistas como Juanes, Sebastián Yatra, Piso 21 y Jessi Uribe, y marcó un punto de fusión entre el regional mexicano y sonidos urbanos y tropicales.

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“No Te Contaron Mal” fue el sencillo principal de ese trabajo y alcanzó el puesto número cuatro en las listas de Monitor Latino. El tema fue reconocido además como Canción Regional Mexicana del Año en los premios BMI Latin de 2021. Ahora también produjo otros éxitos como “Nada Nuevo” y “De Los Besos Que Te Di”.

Trayectoria previa del artista

Christian Jesús González Nodal nació el 11 de enero de 1999 en Caborca, Sonora, en el seno de una familia de músicos. Comenzó a cantar a los cuatro años y aprendió piano y guitarra de forma autodidacta antes de cumplir trece.

En 2016 firmó con Universal Music Latino y lanzó su primer sencillo, una versión de “Adiós Amor”, que lo catapultó a la fama en México y Estados Unidos. Al año siguiente publicó su álbum debut, Me Dejé Llevar, que incluyó el sencillo “Probablemente” junto al español David Bisbal y le valió una nominación al Grammy Latino al Mejor Álbum Ranchero.

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Tras el éxito de Ahora, Nodal lanzó en 2020 su primer EP, Ayayay!, certificado oro en México y Estados Unidos. En 2021 estrenó “Botella Tras Botella”, junto al rapero Gera MX, que se convirtió en el primer tema de regional mexicano en ingresar al Billboard Hot 100.

Después de una disputa legal con su antigua disquera, Fonovisa, Nodal firmó con Sony Music en 2021. Ese mismo año publicó el álbum colaborativo Recordando a una Leyenda, junto a Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho.

En 2022 lanzó el EP Forajido, que obtuvo el Grammy Latino al Mejor Álbum de Ranchero/Mariachi, su segundo triunfo en esa categoría. Un año más tarde publicó Forajido 2, certificado platino en Estados Unidos. Más adelante, el artista continuó su carrera con los EP PA’L CORA en sus dos entregas y el álbum ¿Quién + Como Yo?, con colaboraciones de Netón Vega y Tito Double P.

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Presentaciones en vivo y giras

El tour también contempló presentaciones en Chile, con shows en el Movistar Arena de Santiago y en la Gran Arena Monticello de Mostazal. (Christian Nodal / Facebook)

Christian Nodal mantiene una actividad constante de conciertos. Actualmente se encuentra de gira con el “Pa’l Cora Tour”, que recorre escenarios de Estados Unidos, México y otros países de América Latina. Entre las fechas recientes figuran presentaciones en el Barclays Center de Brooklyn, el EagleBank Arena de Virginia y el Kaseya Center de Miami.

El tour también contempló presentaciones en Chile, con shows en el Movistar Arena de Santiago y en la Gran Arena Monticello de Mostazal. Para 2026, la agenda del cantante incluye fechas en el Auditorio Telmex de Zapopan y en distintos palenques y ferias de México, como el de Aguascalientes y el de León.

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En sus shows, Nodal suele interpretar un repertorio que combina sus mayores éxitos, entre ellos “No Te Contaron Mal”, “Adiós Amor”, “Probablemente”, “Se Me Olvidó” y “Botella Tras Botella”, junto a material más reciente de sus últimos lanzamientos.

El cantante también participó como corista en 2018 en la gira “Jaripeo Sin Fronteras”, junto a Pepe Aguilar, Antonio Aguilar Jr., Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar, antes de consolidar su propia carrera como solista con giras propias para presentar cada uno de sus discos.

Premios y reconocimientos

A esos reconocimientos se suma el Grammy Latino a Mejor Canción Regional Mexicana obtenido en 2019 con “No Te Contaron Mal” y en 2021 con “Aquí Abajo”. (Captura de pantalla YouTube)

La carrera de Christian Nodal está respaldada por un amplio historial de distinciones. El cantante acumula siete premios Grammy Latino, entre ellos el de Mejor Álbum de Ranchero/Mariachi en 2022 por Forajido, en 2023 por Forajido EP2 y en 2025 por ¿Quién + Como Yo?.

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A esos reconocimientos se suma el Grammy Latino a Mejor Canción Regional Mexicana obtenido en 2019 con “No Te Contaron Mal” y en 2021 con “Aquí Abajo”. En los premios Billboard Latin Music, Nodal fue nombrado Artista Regional Mexicano del Año en cinco ocasiones consecutivas.

En 2024, la Universidad de Harvard le otorgó el premio RAZA Trailblazer, en reconocimiento a su aporte a la globalización de la música regional mexicana. Según el comunicado de la institución, Nodal se convirtió en el primer artista regional mexicano en alcanzar los mil millones de vistas en YouTube y en el primer artista mexicano en solitario en firmar el Libro de Invitados Oficial de Harvard.