Quién fue Nery Edith, la subdirectora de 56 años que murió durante el ataque en una secundaria de Torreón

Nery Edith Narvales González, subdirectora de la secundaria numero 13 del Ejido La Union, que lamentable perdió la vida durante el atentado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Nery Edith, de 56 años, era subdirectora de la Escuela Secundaria General número 13, ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila. La docente perdió la vida durante el ataque registrado la mañana de este jueves 1 de octubre de 2026, que también dejó personas lesionadas y provocó una movilización de autoridades y servicios de emergencia.

Su muerte fue confirmada por el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, quien informó que dos hermanos de 18 años, identificados como exalumnos de la institución, fueron detenidos como presuntos responsables. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público mientras se investigan las circunstancias de la agresión.

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Entre los primeros reportes surgió la versión de que la subdirectora habría intentado impedir el ingreso de los agresores. Aunque ese relato fue publicado por N+, no ha sido corroborado en las declaraciones oficiales consultadas, por lo que permanece como una versión preliminar sobre sus últimos momentos.

¿Quién fue Nery Edith, subdirectora de la secundaria número 13?

La docente formaba parte del equipo directivo de la secundaria del ejido La Unión. Desde ese cargo participaba en la gestión y organización de una institución dedicada a la formación de adolescentes en el municipio de Torreón.

Telediario Laguna la identificó como Nery Edith Narvales González, de 56 años, y publicó referencias sobre su dedicación a la enseñanza y su labor dentro de la comunidad escolar. Sin embargo, la información disponible todavía no ofrece detalles documentados sobre su formación académica, los años exactos de servicio o los planteles en los que trabajó anteriormente.

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También existe una diferencia en la escritura de su apellido: mientras esa publicación utiliza Narvales, otros reportes la identifican como Nery Edith Narváez González. El nombre completo requiere cotejo con información institucional o familiar para resolver esa discrepancia.

La información que coincide entre las coberturas es su nombre, Nery Edith, y su responsabilidad como subdirectora del plantel donde ocurrió el ataque. Su fallecimiento colocó a la comunidad escolar entre las destinatarias de los mensajes de solidaridad emitidos por las autoridades educativas.

¿Nery Edith murió al intentar impedir el ataque?

Una cronología de N+ señala que dos jóvenes ingresaron a la escuela con machetes, supuestamente para pedir informes, y que la subdirectora intentó impedirlo. La publicación presenta esa secuencia como parte de los primeros reportes, sin identificar al testigo o a la autoridad que aportó ese detalle.

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Por ello, existe un reporte periodístico sobre su posible intervención, pero todavía no hay elementos suficientes para afirmar que murió al intentar detener el ataque o proteger directamente a los estudiantes.

En las declaraciones del fiscal recogidas durante la mañana se confirmó que los presuntos agresores irrumpieron en la institución y atacaron a personal administrativo y alumnos. El funcionario explicó que los peritajes permitirían reconstruir la agresión y establecer la causa de muerte de la subdirectora.

La distinción es relevante: su muerte durante el ataque está confirmada, mientras que las acciones concretas que realizó antes de ser agredida siguen pendientes de esclarecimiento.

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¿Qué ocurrió en la secundaria de Torreón?

La agresión se registró durante la mañana en la Secundaria General número 13. Estudiantes y trabajadores permanecieron resguardados mientras policías, paramédicos y personal de la Fiscalía acudieron al plantel. Familiares también llegaron para conocer el estado de los alumnos.

Aunque inicialmente circularon versiones sobre disparos, el fiscal señaló que, hasta el momento de sus primeras declaraciones, se descartaba el uso de armas de fuego. Los datos preliminares apuntaban a armas blancas y objetos descritos como petardos, cuya naturaleza debía determinarse mediante los peritajes.

La Fiscalía reportó una persona fallecida y tres heridas, entre ellas dos alumnos. Una de las personas lesionadas fue reportada en estado grave. Sobre el posible motivo, el funcionario mencionó manifestaciones de los detenidos relacionadas con sentimientos contra el plantel, pero aclaró que esa versión debía verificarse durante las diligencias ministeriales.

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SEP y Gobierno de Coahuila expresan condolencias

La Secretaría de Educación Pública lamentó los hechos y expresó sus condolencias a familiares, amigos y a la comunidad educativa ante el fallecimiento de una docente. Además, anunció acompañamiento institucional para los integrantes de la comunidad escolar, con respeto a las investigaciones y a las determinaciones de las autoridades competentes.

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez Salinas manifestó solidaridad con la familia de la persona fallecida y con quienes resultaron lesionados. En su comunicado aseguró que se llegará hasta las últimas consecuencias y se aplicará todo el peso de la ley a quienes resulten responsables.

El mandatario instruyó a las secretarías de Gobierno, Educación y Seguridad Pública a mantener atención directa y permanente en Torreón, así como una estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos.

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