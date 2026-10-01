Caso 43 de Ayotzinapa: Sheinbaum niega búsqueda de nueva “verdad histórica” y contradice versión de estudiante “infiltrado” del Ejército

La presidenta Claudia Sheinbaum se refiere al desarrollo de las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, señalando la incorporación de nuevas evidencias científicas por parte de la fiscalía y los avances en las distintas líneas de investigación del proceso judicial. Video: Conferencia de prensa

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Luego de que se dieron a conocer cuatro líneas de investigación en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que se trate de fabricar una nueva “verdad histórica”, ya que las indagatorias apuntan principalmente a la colaboración de funerarias y el Semefo con Guerreros Unidos.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, la mandataria afirmó que las líneas de investigación se dieron confirme a pruebas obtenidas mediante un análisis de comunicaciones que se realizaron durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

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Estas indagatorias refirieron que dueños de la funeraria “El Ángel”, miembros de Guerreros Unidos y un estudiante de nutrición identificado como Irving “N”, mantuvieron comunicación entre ellos durante los hechos, lo que provocó que la familia del nutriólogo rechazara los señalamientos y negaran conocer a las personas identificadas por las autoridades.

Al respecto, la presidenta dijo que el nutriólogo tiene derecho a una defensa para presentar sus pruebas y que el juez determine si existen suficientes pruebas o no en su contra. Además, destacó que aunque existen testimonios, las nuevas indagatorias cuentan con “evidencia científica” de que se realizó la comunicación.

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“La mayor parte de la primera investigación estaba basada en testimonios”, señaló la presidenta

Foto: EFE/David Guzmán / Captura de pantalla

Sheinbaum explicó que la primera parte de las investigaciones realizadas durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto se basó en testimonios de personas detenidas, los cuales en su mayoría eran presuntos miembros de Guerreros Unidos y otros policías municipales.

Luego de que la mayoría salió porque un juez de Tamaulipas determinó que habían sido torturados al rendir sus declaraciones, esos testimonios no pueden usados como pruebas, esto llevó a la verdad histórica, señaló la presidenta.

“Murillo Karam está en la cárcel, o bueno ahora un juez determinó que se fuera a su casa, que le diera prisión domiciliaria. Entonces él está detenido porque se demostró que fabricó una narrativa que llevó a la verdad histórica”, recordó.

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Respecto a la posible fabricación de pruebas, la presidenta volvió a negarlo y reiteró que el juez es quien debe determinar si estas son suficientes o no para procesar a una persona. Al mismo tiempo, dijo que existen datos que implican a Irving “N” en las llamadas con otras personas posiblemente relacionadas con los actos cometidos en 2014.

Contradice versión de estudiante “infiltrado” del Ejército

La presidenta negó que se tratara de un estudiante "infiltrado", ya que también se encuentra entre los 43 desaparecidos. Video: Conferencia de prensa

*Información en desarrollo...