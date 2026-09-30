Guatemala presenta cifras oficiales sobre migración: 411,269 personas salieron del país desde 2018

Un grupo de personas migrantes camina de espaldas con mochilas a lo largo de un camino de tierra en una zona árida al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El INE estimó que 411.269 guatemaltecos emigraron al extranjero desde 2018 y aún no habían regresado al momento de la medición. El Instituto Nacional de Estadística de Guatemala presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Propósitos Múltiples 2025 y creó una oficina técnica para unificar la producción de cifras migratorias entre distintas instituciones.

Las remesas llegaron al 15.6% de los hogares durante los 12 meses previos a la encuesta, mientras que el 84,4% no recibió esos ingresos. Entre las familias receptoras, el 76.6% destinó el dinero al pago de bienes y servicios; el 15.5%, a inversión, compra, ampliación o reparación de vivienda, y el 12.3%, al ahorro.

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La encuesta relevó 5,760 viviendas urbanas y rurales de todo el país. En 2025, el estudio incorporó la migración y la discapacidad como temas principales para identificar las características, motivaciones y condiciones asociadas a la salida de población hacia otros países.

El 7.3% de los hogares informó que al menos uno de sus integrantes había emigrado desde 2018 y no había retornado cuando se realizó el relevamiento. El 92.7% restante no tenía miembros en esa situación.

El Instituto Nacional de Estadística estimó que 411.269 guatemaltecos emigraron al extranjero desde 2018. (INE Guatemala)

La salida laboral como principal motivo migratorio

Los hombres representan el 72.7% de la población emigrante estimada, frente al 27.3% de mujeres. La búsqueda de trabajo fue el principal motivo de salida en el 75.9% de los casos, una proporción vinculada a la mayor participación masculina en la procura de empleo fuera del país.

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El 24.1% restante emigró por otras razones: inseguridad delictiva, reunificación familiar, cambio u oferta de trabajo, estudios, matrimonio o convivencia con la pareja. La encuesta agrupó esos motivos fuera de la búsqueda laboral.

El Suroccidente concentra el 36,3% de las personas emigrantes, unas 149,231, seguido por el Noroccidente, con el 18.6% o 76,482 personas. Ambas regiones reúnen más de la mitad de los casos identificados.

La región Metropolitana registró 49.433 emigrantes y el Suroriente, 46,187. El resto de la población se distribuye entre las demás regiones del territorio guatemalteco.

La intención de emigrar durante los próximos 12 meses alcanzó al 4% de los hogares. Dentro de esa población, la diferencia por sexo se redujo: los hombres representan el 52,3% y las mujeres, el 47,7%.

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La búsqueda de empleo también lidera las razones entre quienes planean salir, aunque con menor peso que entre quienes ya emigraron: fue mencionada por el 63,4%. La reunificación familiar representa el 20,7% de las intenciones migratorias y otros motivos, el 15,9%.

Entre 2020 y 2024, Guatemala tuvo un saldo neto migratorio negativo de 254,800 personas. El cálculo surge de una estimación de 307,300 emigrantes y 52.500 inmigrantes durante ese período, por lo que las salidas superaron a los ingresos al país.

Los hombres concentran el 75.6% de ese saldo negativo y las mujeres, el 24.4%. La población de 18 años o más representa el 80,3% del total, mientras que los menores de edad reúnen el 19.7%.

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La medición también estimó en 66,487 a las personas que salieron de Guatemala con intención de residir en el exterior y luego regresaron. De ese grupo, el 78,1% son hombres y el 21,9%, mujeres.

Las remesas tuvieron efectos reportados en salud, alimentación y educación entre los hogares receptores. El 81.1% indicó que esos recursos ayudaron a mejorar la salud de sus integrantes; el 75.7%, la alimentación, y el 65%, el acceso a la educación.

Una coordinación para unificar las estadísticas migratorias

La nueva Oficina Coordinadora Sectorial Estadística de Migración será coordinada por el INE y contará con el acompañamiento del Instituto Guatemalteco de Migración. Su función será fortalecer, modernizar, estandarizar e integrar los procedimientos de recopilación, producción, análisis y difusión de estadísticas migratorias.

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El organismo deberá planificar, integrar, normar y coordinar las actividades estadísticas de las instituciones involucradas. También buscará identificar necesidades de información, asegurar la difusión oportuna de estadísticas confiables y producir indicadores para la formulación de políticas públicas.

La oficina se enmarca en la Política Migratoria Nacional establecida mediante el Acuerdo número 009-2023. Esa norma definió objetivos, líneas estratégicas y acciones a cargo del instituto, incluida la aplicación de un módulo específico sobre migración en la encuesta de 2025.

En el corto plazo, la coordinación prevé aprobar su plan de trabajo, definir las variables prioritarias y elaborar lineamientos técnicos comunes. Luego, las instituciones deberán desarrollar planes propios, reforzar sus registros administrativos, aplicar estándares compartidos y generar indicadores sectoriales.

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El objetivo final es consolidar un sistema integrado de información migratoria capaz de producir estadísticas oficiales para autoridades, instituciones públicas y privadas, la academia, organismos internacionales y la población.