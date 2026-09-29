México

¿Alessandra Rosaldo contra Victoria Ruffo en el ring? Esto respondió la cantante

La esposa de Eugenio Derbez reaccionó entre risas cuando le preguntaron por un posible enfrentamiento con la actriz

Fotografías de Victoria Ruffo, a la izquierda con chaleco negro, y Alessandra Rosaldo, a la derecha con un suéter rosa
Alessandra Rosaldo y Victoria Ruffo protagonizan un intercambio de declaraciones mediáticas tras comentarios dirigidos a la hija de la cantante. (YouTube: Captura de pantalla)
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Alessandra Rosaldo volvió a estar en el centro de la conversación luego de que los medios de comunicación le preguntaran directamente si estaría dispuesta a enfrentarse con Victoria Ruffo. La pregunta surgió en medio de la polémica que se generó después de los comentarios de la actriz sobre Aitana Derbez, hija de Eugenio Derbez y Alessandra.

Lejos de responder con confrontación, la cantante aseguró que no tiene nada personal contra Victoria. “Yo no tengo nada, nada en contra de ella”, declaró ante los reporteros, dejando claro que no considera que exista una enemistad de su parte con la actriz.

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Alessandra incluso explicó qué ocurriría si ambas coincidieran en algún lugar. “Si me la topo ahorita, aquí, por supuesto que nos vamos a saludar y por supuesto que vamos a ser cordiales y respetuosas como siempre lo hemos sido”, afirmó. Con ello, la cantante intentó dejar atrás la idea de que existe una pelea directa entre ambas.

¿Por qué volvieron a relacionar a Alessandra Rosaldo con Victoria Ruffo?

Victoria Ruffo Eugenio Derbez - Alessandra Rosaldo - mexico - 05062020
Fotos: Alessandra Rosaldo/IG - Cuartoscuro.

La conversación entre los medios y Alessandra se dio después de la controversia que provocaron algunos comentarios de Victoria Ruffo relacionados con Aitana Derbez. La situación llamó especialmente la atención por el vínculo familiar que existe entre las dos mujeres y por la historia que comparten alrededor de Eugenio Derbez.

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Victoria Ruffo es madre de José Eduardo Derbez, mientras que Alessandra Rosaldo está casada con Eugenio Derbez y es madre de Aitana. Por esa razón, cualquier comentario relacionado con los hijos puede terminar involucrando indirectamente a los adultos de la familia, aunque eso no significa necesariamente que exista un conflicto entre ellos.

Cuando los reporteros insistieron sobre la relación entre ambas, Alessandra fue contundente: “No, no hay una mala relación, no hay una mala relación, por lo menos no conmigo”. La frase marcó la postura de la cantante frente a quienes esperaban una respuesta más polémica.

La controversia, sin embargo, hizo que nuevamente se hablara de una posible tensión entre las dos mujeres. Alessandra prefirió no alimentar esa versión y sostuvo que ella no tiene nada en contra de Victoria ni de otras personas. “Creo que yo les he demostrado que yo no tengo nada en contra ni de ella ni de nadie”, expresó.

José Eduardo Derbez bromea con llevarlas al ring

José Eduardo Derbez - Programa Hoy
(Foto: Instagram/@jose_eduardo92)

El tono de la entrevista cambió cuando surgió el nombre de José Eduardo Derbez. Los reporteros le recordaron a Alessandra que el actor y conductor ha bromeado con la posibilidad de subir a su madre y a la cantante a un ring para resolver sus diferencias.

“José Eduardo es muy bromista y dice que hasta las quiere subir al ring”, le comentaron a Alessandra. La reacción de la cantante fue de sorpresa y diversión: “¿Sí lo dijo?”. El comentario provocó risas entre los presentes y abrió la puerta a seguir jugando con la idea de un supuesto combate.

La conversación incluso llegó al terreno económico cuando alguien sugirió que una pelea entre ambas podría convertirse en una oportunidad para generar dinero. “Ay, pues hay que monetizar eso”, fue la respuesta que recibió la situación. Alessandra siguió la broma, aunque reconoció que ese tipo de ocurrencias no necesariamente forman parte de su estilo.

El supuesto enfrentamiento quedó así planteado como una posibilidad humorística y no como un anuncio de una pelea real. La propia Alessandra mantuvo una actitud relajada durante todo el intercambio, mientras los comentarios de los presentes llevaban la conversación cada vez más hacia el terreno de la especulación.

Alessandra Rosaldo descarta subirse al ring con Victoria Ruffo

Alessandra Rosaldo y su encuentro con Victoria Ruffo
Alessandra Rosaldo tuvo un extraño encuentro con Victoria Ruffo (Captura YouTube José Eduardo Derbez)

Cuando finalmente le preguntaron de manera directa si aceptaría un enfrentamiento con Victoria, Alessandra no dudó en responder con humor. “Pues a ver, no creo que estemos para subirnos al ring”, dijo entre risas, una frase que rápidamente se convirtió en el momento más llamativo de su encuentro con los medios.

La cantante tampoco quiso anticipar qué ocurriría si volviera a coincidir con Ruffo. “No sé, no sé qué decirte”, comentó después de escuchar las preguntas sobre un posible encuentro. Su respuesta mantuvo la incertidumbre, pero sin convertirla en una amenaza o una declaración de confrontación.

Alessandra también insistió en que su postura no está relacionada con una intención de atacar a Victoria. Su mensaje fue más bien de tranquilidad y respeto, especialmente porque, según sus propias palabras, no existe una mala relación de su parte. La cantante prefirió mantenerse al margen de cualquier enfrentamiento que pudiera surgir alrededor del tema.

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