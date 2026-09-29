Restos óseos hallados en nueva investigación del caso 43 de Ayotzinapa no han dado positivo a normalistas, afirma Gobierno

A 12 años de la desaparición de los estudiantes, las familias aún no tienen datos del paradero de sus hijos. (X/ @CentroProdh)

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Tras la presentación del nuevo informe del caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no se descarta ninguna línea de investigación hasta el momento derivado de los hallazgos que apuntan a funerarias, el Servicio Médico Forense (Semefo) y vínculos con Guerreros Unidos.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, tanto Sheinbaum como el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina Padilla, hablaron sobre los cateos en la funeraria “El Ángel” y el Semefo que permitieron localizar restos óseos, e informaron que ninguno ha dado positivo con los normalistas, aunque los análisis continúan.

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“Se encontraron cientos de fragmentos óseos que se están revisando en compañía del equipo argentino de Antropología Forense que los papás solicitaron que interviniera. Los restos o fragmentos que se han analizado hasta el momento no han dado ningún positivo con los estudiantes, pero se siguen revisando y de ahí se han desprendido otras acciones ”, informó Medina.

Un funcionario expone avances en las líneas de investigación del caso Iguala durante una conferencia de prensa. En la intervención se detalla el reanálisis de llamadas telefónicas y los hallazgos derivados de inspecciones en una funeraria y en el Semefo. Video: Conferencia de prensa matutina

El funcionario detalló que los análisis permitieron identificar irregularidades tanto en la funeraria como en el Semefo, así como vínculos entre la familia Rueda Mazón con miembros de Guerreros Unidos, quienes ya enfrentan procesos por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en septiembre de 2014.

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Mauricio Pazarán Álvarez, fiscal del caso Ayotzinapa, detalló durante la presentación del informe que el reanálisis de llamadas telefónicas también les permitió detectar a 17 personas que no habían sido identificadas, así como conexiones entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, así como servidores públicos y personas relacionadas con funerarias.

“Requiere su tiempo”, dice Sheinbaum sobre los avances del caso

Foto: Captura de pantalla / Informe Ayotzinapa

Al respecto, la presidenta dijo que desde el inicio de su administración se decidió establecer un nuevo análisis de los datos para hallar posibles indicios que antes no habían sido explorados, lo cual no se basó solo en datos de testigos.

“Cuando entramos tomamos la decisión de no seguir por las mismas vías, cuáles eran esas vías? Principalmente los testigos, muchos de ellos delincuentes, esas eran las principales líneas de investigación que se seguían. Seguimos trabajando, diario se trabaja, quisiéramos avanzar más rápido, y entendemos además a los familiares en su dolor, y además es una herida abierta para todo México, pero a veces estos procesos requieren sus tiempos”, señaló.

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*Información en desarrollo...