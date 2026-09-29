El Salvador importó casi siete veces más pastas de las que exportó entre enero y julio de 2026

Según el BCR, las adquisiciones al extranjero sumaron USD 8,9 millones y 6,8 millones de kilogramos, mientras los envíos alcanzaron USD 1,3 millones y 900 mil kilogramos en el período enero-julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Salvador registró un déficit comercial de USD 7,6 millones en la categoría de pastas, fideos, macarrones, cuscús y productos farináceos similares durante los primeros siete meses de 2026, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR).

Entre enero y julio, las importaciones de esos productos ascendieron a USD 8.9 millones y 6.8 millones de kilogramos. Las exportaciones, en cambio, sumaron USD 1.3 millones y 900 mil kilogramos.

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Por cada dólar exportado, el país compró al exterior cerca de USD 6,8 en esa categoría.

La comparación muestra una diferencia sostenida entre las compras y las ventas externas, aunque el desequilibrio actual es menor que el registrado en 2020, cuando las importaciones alcanzaron USD 17.3 millones y las exportaciones se ubicaron en USD 400 mil. Ese año, el saldo negativo fue de USD 16.9 millones.

Las importaciones subieron 1% en valor frente a 2025

Las compras salvadoreñas de pastas alimenticias al exterior pasaron de USD 8.9 millones entre enero y julio de 2025 a USD 8.9 millones en el mismo período de 2026, lo que representó un incremento acumulado de 1% en valor.

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El volumen importado avanzó 6,7%, desde 6,4 millones hasta 6,8 millones de kilogramos. La diferencia entre la variación en kilos y en dólares refleja que el aumento del volumen fue superior al crecimiento del valor total adquirido.

La serie del BCR muestra que las importaciones descendieron desde USD 17.3 millones en 2020 a USD 6.5 millones en 2022. A partir de entonces, retomaron una trayectoria ascendente: llegaron a USD 8,6 millones en 2023, USD 9.4 millones en 2024 y USD 8.9 millones en 2025, siempre al comparar el acumulado de enero a julio de cada año.

Una infografía detalla el déficit comercial de 7,6 millones de dólares en el comercio de pastas de El Salvador, según datos del Banco Central de Reserva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala concentró casi dos tercios de las compras salvadoreñas

Guatemala fue el principal proveedor de estos productos para El Salvador, con importaciones por USD 5.7 millones y 4,8 millones de kilogramos hasta julio de 2026. Esa cifra equivale a cerca del 64% del valor total importado en la categoría.

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Costa Rica ocupó el segundo lugar, con USD 1.6 millones, seguida por Estados Unidos, con USD 500 mil, y México, con otros USD 500 mil. Italia registró envíos por USD 200 mil, mientras que Colombia, Turquía y la República Popular China aportaron USD 100 mil cada uno.

En la composición por producto, la partida “las demás” representó la mayor parte de las importaciones, con USD 8.4 millones. Las demás pastas alimenticias sumaron USD 300 mil y las pastas rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma, USD 200 mil.

Las exportaciones crecieron 5.3% y alcanzaron USD 1.3 millones

Las ventas externas salvadoreñas de macarrones, fideos, cuscús y productos similares totalizaron USD 1.3 millones entre enero y julio de 2026, con una variación interanual de 5.3% frente al mismo período de 2025.

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Por cada dólar que El Salvador exporta en esta categoría, adquiere casi siete del exterior. Las cifras del BCR muestran hacia dónde viajan los productos salvadoreños y de dónde provienen los que llegan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El volumen exportado, sin embargo, cayó 5.4% y se situó en 900 mil kilogramos. En enero-julio de 2025, las exportaciones habían alcanzado USD 1.2 millones y también 900 mil kilogramos, según las cifras redondeadas del BCR.

El mejor desempeño de la serie se registró en 2022, con USD 1,2 millones exportados, tras un aumento de 99,3% en valor respecto de 2021. Las ventas descendieron a USD 1 millón en 2023 y se mantuvieron en ese nivel en 2024, antes de recuperarse en los dos años posteriores.

Estados Unidos, principal destino de las pastas salvadoreñas

Estados Unidos concentró la mayor parte de las exportaciones salvadoreñas del rubro, con USD 800 mil y 300 mil kilogramos entre enero y julio de 2026. Honduras fue el segundo mercado, con USD 300 mil y un volumen similar, mientras que Nicaragua recibió productos por USD 200 mil.

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Guatemala y Reino Unido también aparecen entre los destinos, aunque con montos que el BCR redondeó en cero millones de dólares en su cuadro estadístico.

La partida denominada “las demás” explicó USD 1,2 millones de las exportaciones del sector. Las líneas de productos con huevo y otras pastas alimenticias registraron montos inferiores, redondeados en cero millones de dólares.