Colombia

ELN entregó pruebas de supervivencia de un agente de la Dijín de la Policía secuestrado en el Catatumbo: aseguran que habría una alianza con las disidencias de las Farc

El material del grupo guerrillero incluyó acusaciones no verificadas sobre contactos policiales con fuentes presuntamente vinculadas a una disidencia de las Farc

Declaraciones del mayor Freddy Alexis Russi González, agente de la Dijín retenido por el ELN - crédito Captura de Pantalla ELN
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El Ejército de Liberación Nacional (ELN) difundió un nuevo video con declaraciones atribuidas al mayor Freddy Alexis Russi González, uno de los tres policías de la Dijín secuestrados en Norte de Santander,

Sin embargo, el alto oficial, lejos de expresar su actual condición de salud, hablo de presuntos contactos entre funcionarios de la Policía y personas vinculadas al frente 33 de las disidencias de las Farc, facción que opera en la región del Catatumbo. Las acusaciones fueron emitidas durante su cautiverio y no han sido verificadas de forma independiente.

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En el material, divulgado por la organización armada, Russi señala que durante 2025 y 2026 funcionarios de un grupo de inteligencia de la Policía habrían tenido contactos con fuentes humanas presuntamente relacionadas con la estructura que lideraría Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey Avendaño, señalado líder del frente 33.

Agente de Policía secuestrado por el ELN en el Catatumbo - crédito Captura de Video ELN
Agente de Policía secuestrado por el ELN en el Catatumbo - crédito Captura de Video ELN

“Para el año 2025, quien fungía como jefe del CITER5 era el señor mayor Chitiva, quien delega al intendente Jesús Molina para que administre una fuente humana, alias André Avendaño, del frente 33 de las Farc”, expresó el uniformado.

En su pronunciamiento, Russi afirmó que desde esos contactos se habría suministrado información utilizada en operaciones contra integrantes del ELN, incluida una en el sector de Filo Condón donde habrían muerto cinco integrantes de esa organización. El uniformado también mencionó a otros funcionarios de la Policía que, según su versión, habrían tenido contacto con esas fuentes.

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Alias Andrey Avendaño dispone de dos fuentes humanas: alias el Negro, que es a través del cual suministra coordenadas para que tome contacto directo con el intendente Molina, y Angie, con quien alias André Avendaño sostiene una relación sentimental, a la cual le delega la función de realizar actividades de inteligencia para realizar operaciones de oportunidad en contra del ELN”, indicó.

"Andrey Avendaño", jefe de la delegación de las disidencias de las FARC, habla con los medios de comunicación hoy, en Suárez (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán
"Andrey Avendaño", jefe de la delegación de las disidencias de las FARC, habla con los medios de comunicación hoy, en Suárez (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán

Russi permanece retenido en cautiverio junto con la patrullera Erika Tatiana Monroy Hurtado y el patrullero Edinson Yesid Medina Traslaviña, que fueron secuestrados el 17 de agosto en la vía Cúcuta-Ocaña, a la altura de La Curva, en el municipio de Bucarasica.

Los uniformados hacen parte del Grupo Antiterrorista (Grate) de la Dijín, desplegados en esa región fronteriza con Venezuela para investigar a grupos criminales, según información oficial.

De hecho, en el filme también aparece la patrullera en la que también da detalles sobre el posible entramado que tendría la Policía Nacional y el frente 33 de las disidencias de las Farc.

Del mismo modo, los tres agentes fueron retenidos junto con una mujer, identificada como Angie Jácome, señalada de ser la pareja sentimental de alias Andrey Avendaño. Los agentes viajaban vestidos de civil en un vehículo Chevrolet Spark cuando hombres armados los interceptaron en dos camionetas mientras circulaban por el departamento de Norte de Santander.

El Ministerio de Defensa atribuyó el secuestro al frente Camilo Torres del ELN y señaló a los alias Firulais y Zorrito como responsables del secuestro. A su vez, los secuestradores habían pintado grafitis alusivos a las Farc en el vehículo para confundir a las autoridades.

Patrullera Érica Tatiana Monroy Hurtado secuestrada por el ELN - crédito Captura de Video ELN
Patrullera Érica Tatiana Monroy Hurtado secuestrada por el ELN - crédito Captura de Video ELN

La familia de Freddy Russi pide su liberación

Tras conocerse el nuevo video, la familia del mayor Freddy Russi conmemoró su cumpleaños número 36, el 28 de septiembre, con una eucaristía y la elaboración de un álbum familiar que esperan entregarle cuando recupere la libertad.

Marcela Russi, prima del oficial, describió la jornada a Caracol Radio como especialmente difícil: “No podemos cantar un feliz cumpleaños como se ha hecho siempre. Hoy es un día muy difícil para la familia”, dijo.

La familiar afirmó que el último video divulgado por el ELN no les dio tranquilidad. “Para nosotros eso no es un video que nos conforte, todo lo contrario, nos deja incertidumbre, nos deja dolor, nos deja angustia”, señaló a la cadena radial. Marcela Russi agregó que el mayor estaría obligado a seguir las instrucciones de quienes lo mantienen retenido.

Pese a la angustia, la familia del mayor mantiene la esperanza de volver a abrazarlo y le envió un mensaje de fortaleza mientras aguarda su regreso.

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