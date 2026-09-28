La economía de Haití se contraerá por octavo año consecutivo

La economía de Haití registrará en 2026 su octavo año consecutivo de contracción según el Fondo Monetario Internacional. (REUTERS/Fildor Pq Egeder)

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La economía de Haití se contraerá este 2026 por octavo año consecutivo, según advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI) este lunes, en un país que atraviesa lo que el organismo calificó de condiciones “excepcionalmente difíciles”. El diagnóstico llega tras una revisión a distancia del programa de supervisión que el Fondo mantiene con las autoridades haitianas hasta junio de 2027.

El FMI no precisó la magnitud de la caída esperada del producto interno bruto (PIB) para este ejercicio fiscal, pero el deterioro no es nuevo: la economía de Haití, considerado el país más pobre de América Latina y el Caribe, ya venía disminuyendo a una tasa promedio anual del 2,5% del PIB entre 2019 y 2025, de acuerdo con datos del Banco Mundial.

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Un programa bajo supervisión en un contexto de violencia armada

Haití mantiene con el FMI un Programa Supervisado por el Personal (SMP, por sus siglas en inglés), un acuerdo informal mediante el cual un país en dificultades pone sus cuentas y su desempeño bajo tutela temporal del organismo. La cuarta revisión de ese programa, realizada a través de una misión a distancia entre el 14 y el 25 de septiembre de 2026, constató que Haití alcanzó todos los objetivos cuantitativos e indicativos previstos, con la excepción de la meta vigente de no acumular atrasos externos.

“La implementación del programa ha continuado en condiciones excepcionalmente difíciles”, señaló el Fondo en el comunicado emitido tras la reunión con las autoridades monetarias y económicas del país. La violencia de las bandas criminales continúa siendo el principal obstáculo para la recuperación: de una población de unos 11 millones de habitantes, cerca de 1,5 millones de personas están desplazadas dentro del país a causa de esa violencia, según indicó en junio la Organización Internacional para las Migraciones.

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“La inseguridad sigue lastrando la actividad económica y la prestación de servicios básicos, agravando aún más unas condiciones humanitarias ya de por sí críticas”, explicó el comunicado del FMI tras la revisión de las cuentas.

El fin del TPS en Estados Unidos amenaza las remesas

Haití cumplió la mayoría de las metas cuantitativas fijadas en el programa de supervisión con el Fondo Monetario Internacional. (REUTERS/Patrice Noel)

Uno de los factores que más preocupa al FMI es la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que autorizó al gobierno estadounidense a derogar el Estatus de Protección Temporal (TPS) vigente para los haitianos desde 2010. Se estima que cerca de 350.000 haitianos viven en Estados Unidos bajo este programa, cuya eliminación podría golpear directamente uno de los pocos sostenes de la economía haitiana.

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El fin del TPS para los haitianos en Estados Unidos podría reducir de forma significativa el ingreso de remesas hacia Haití, uno de los principales sostenes de los hogares y de la balanza de pagos del país caribeño, agravando así las ya críticas vulnerabilidades económicas y humanitarias que enfrenta la nación. “El fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los haitianos en Estados Unidos podría reducir las remesas y agravar las vulnerabilidades económicas y humanitarias”, indicó el texto del organismo.

A esto se suma el encarecimiento de los precios del petróleo, que según el FMI está afectando tanto la posición fiscal como la externa del país y ha contribuido al aumento del costo de vida para la población haitiana.

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Inflación a la baja y reservas por encima del mínimo exigido

La violencia ejercida por pandillas criminales provocó el desplazamiento de 1,5 millones de personas dentro del territorio haitiano. (REUTERS/Claudia Daut)

Pese al panorama adverso, el FMI identificó algunos elementos positivos. La inflación, que llegó a superar el 32% interanual en octubre de 2025, se espera que se ubique este 2026 en torno al 16% interanual, un nivel que el organismo calificó como “muy por debajo” de aquel máximo.

Haití también se beneficia del dinamismo de las transferencias privadas sin contrapartida, como las propias remesas, y de un nivel de reservas internacionales que supera los mínimos exigidos por el programa. “Las reservas internacionales netas alcanzaron aproximadamente 1.900 millones de dólares al 31 de junio de 2026, muy por encima del mínimo del programa”, precisó el documento del Fondo.

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El organismo prevé además que la balanza por cuenta corriente mantenga un superávit, a pesar de un saldo comercial que calificó de “débil”. “En este contexto complejo, las autoridades mantienen su compromiso con la implementación de políticas económicas y la continuación de las reformas”, agregó el FMI en su informe.

Elecciones en diciembre condicionadas por la seguridad

El aumento en los precios del petróleo afectó la posición fiscal del país e incrementó el costo de vida de la población. (REUTERS/Patrice Noel)

Haití, que no celebra comicios desde 2016, tiene previsto organizar una primera vuelta de elecciones presidenciales y legislativas en diciembre de 2026, con una segunda vuelta pautada para febrero de 2027, según el calendario electoral publicado a finales de julio. Sin embargo, el propio FMI advirtió que ese proceso “depende de la mejora de las condiciones de seguridad, una financiación adecuada y un apoyo internacional sostenido”.

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El despliegue de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión aprobada por la ONU, “ha generado esperanzas de una mejora gradual en la situación de seguridad”, según el organismo.

Entre los riesgos que podrían frenar el crecimiento y mantener elevada la inflación, el FMI mencionó nuevos retrocesos en materia de seguridad, precios del petróleo más altos, demoras en el traslado de los aumentos de combustible y salario mínimo a la economía, y una posible sequía relacionada con el fenómeno de El Niño. El organismo recomendó reforzar la recaudación de ingresos fiscales, además de fortalecer la gobernanza y la integridad financiera para recuperar la confianza en las instituciones públicas y en el Estado de derecho.

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