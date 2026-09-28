Chile: el Gobierno de Kast lanzó un plan para crear 100 mil nuevos empleos

El programa implica $1,3 billones (USD 1.346.225.304) en inversión, obras y medidas tendientes a movilizar la economía.

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El presidente José Antonio Kast presentó este lunes desde La Moneda el plan “Chile Despega, con más pega”, que busca combatir los ingentes índices de cesantía creando más de 100 mil empleos hacia fines de 2027.

En su alocución, el mandatario sostuvo que en estos seis meses su administración se ha dedicado a “ordenar la casa” con el fin de volver a traer inversionistas al país y aseguró que Chile sufre “un problema de desempleo estructural que se ha prolongado por demasiado tiempo, con una desocupación que suma 43 meses consecutivos sobre el 8% y que hoy está en 9,5%”.

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Según Kast, “hemos trabajado para recuperar el empleo de manera sostenible, para que Chile vuelva a crecer, invertir y generar oportunidades. Por eso hemos avanzado en destrabar inversiones, recuperar competitividad y generar mayor certeza para quienes quieren invertir y crear empleo en nuestro país”, señaló.

Sobre este punto, recordó que desde que asumió el poder, 179 proyectos que suman una inversión total de más de USD 35 mil millones han logrado su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), los cuales, “en la medida que se materialicen, se traducirá también en más actividad y nuevos puestos de trabajo”.

De acuerdo con el mandatario, el programa presentado implica “$1,3 billones (USD 1.346.225.304) en inversión, obras y medidas de empleo para generar actividad y más de 100 mil puestos de trabajo, con efectos que comenzarán a sentirse durante los próximos meses y en 2027”.

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La cesantía en Chile roza el 9,5%. En la foto, trabajadores colocan trozos de salmón en una caja para su exportación en Puerto Chacabuco, 1.625 km al sur de Santiago.

Los cuatro ejes

Según una minuta publicada por el Gobierno, el plan tiene como objetivo acelerar obras entrampadas, fomentar la contratación directa, facilitar financiamiento y apoyar la capacidad de las empresas para mantener y generar empleo, y “desplegar una política nacional con ejecución local y seguimiento”.

Así, el primer punto implica agilizar aquellas inversiones públicas que son de rápida ejecución, como proyectos de infraestructura, reconstrucción, vivienda y obras comunales, con el fin de movilizar la actividad económica durante el año entrante.

El segundo ítem busca ampliar los subsidios a la contratación para crear nuevos puestos de trabajo, el tercero considera recuperar liquidez para las empresas liberando pagos a proveedores del Estado y el cuarto, propone “combinar grandes obras con proyectos comunales y reconstrucción, utilizando criterios de desempleo, daño de infraestructura, madurez de proyectos y velocidad de contratación, junto con mecanismos de control y seguimiento de la ejecución”.

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