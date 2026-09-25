México

Sheinbaum celebra reunión entre Trump y Xi Jinping pese a competencia económica, pero destaca prioridad a acuerdo comercial con EEUU

La presidenta dijo que le interesaría reunirse con su homólogo de China en la cumbre APEC, que se realizará en noviembre

Sheinbaum calificó el encuentro entre Trump y Xi Jinping como muy interesante. | Presidencia
Sheinbaum calificó el encuentro entre Trump y Xi Jinping como muy interesante. | Presidencia
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La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la reunión entre sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump; y de China, Xi Jinping, que ocurrió ayer en la Casa Blanca, en medio de la competencia económica que hay entre ambos países.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre los avances en el acuerdo comercial entre México y Estados Unidos, señaló que uno de sus objetivos es que su gobierno compre más productos estadounidendes que de otros países.

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En su conferencia mañanera, que encabezó desde Villahermosa, Tabasco, la mandataria calificó la reunión entre ambos presidentes como “muy interesante” y afirmó que la rivalidad entre dos potencias genera incertidumbre en el mundo, por lo que reconoció la disponibilidad de Xi Jinping de “Hacer América más grande”.

“Muy interesante la verdad, la rivalidad de dos importantes naciones como China y Estados Unidos genera incertidumbre en el mundo y lo que México siempre ha buscado es la paz y la cooperación para el desarrollo.

“Entonces, el presidente de China, lo que dijo es no necesariamente el desarrollo de China va en contradicción, incluso dijo: ”Hacer América más grande", que es el eslogan del presidente Trump. Y estamos de acuerdo en que la competencia económica que existe no tiene por que generar rivalidades entre los países y al contrario, promover la cooperación para el desarrollo", dijo.

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Sheinbaum Pardo aseguró que continúa avanzando el acuerdo comercial entre México y Estados Unidos, destacando que su gobierno tiene dos principales objetivos, que son: evitar que se impongan más aranceles y disminuir los que ya están vigentes.

“Vamos a avanzando, lo que buscamos en este acuerdo es: primero, que no haya más aranceles; y segundo, que disminuyan los que ya tenemos”, puntualizó.

Explicó que para ello, ambas naciones trabajan en conjunto para también cumplir con “el objetivo de Estados Unidos, que es lo que llama el presidente Trump la disminución del déficit”.

La mandataria indicó que México ha exportado más productos a Estados Unidos, principalmente electrónicos, por lo que incluso aseveró que el país latinomaericano se está convirtiendo en un polo de producción.

“Ya no es tanto en automóviles sino principalmente en electrónicos. México se está convirtiendo en un polo de producción de electrónicos, algunos de los elementos son importados pero aquí se pone valor agregado y se exporta a Estados Unidos”, añadió.

A esto, según Sheinbaum, se suma que México es el principal comprador de Estados Unidos y que uno de los objetivos de su gobierno es adquirir más productos estadonidenses que de otros países para disminuir la balanza comercial, esto último “desde el punto de vista de Estados Unidos”.

“Hemos estado trabajando en ello y para nosotros el objetivo es disminuir las tarifas en acero y autimoviles yq ue no haya más aranceles y esa es la discusión que tenemos en este momento”, recalcó.

No obstante, resaltó que en las negociaciones, el gobierno estadounidense ha solicitado varios temas, sin precisar cuáles o en qué sectores, señalando que en algunos se ha avanzando, mientras que otros dependen de la soberanía.

Reiteró que su gobierno “no cederá” en los temas que puedan afectar la soberanía de México, aunque reafirmó la intensión de llegar a un acuerdo próximamente.

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