Reducir aranceles, comprar más y mantener soberanía: los objetivos de Sheinbaum en la negociación comercial con EEUU

Claudia Sheinbaum y Donald Trump

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer los objetivos que se han propuesto para llegar a un acuerdo comercial justo con el gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump.

Ante cuestionamientos sobre un posible pacto económico entre ambas naciones, previo a las elecciones estadounidenses de noviembre, la mandataria mexicana aseguró que hasta el momento continúan las pláticas sobre un futuro tratado, donde se busca reducir los aranceles impuestos a las exportaciones, y a su vez, que no existan más gravámenes en productos mexicanos.

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“Hemos estado trabajando conjuntamente para el objetivo de Estados Unidos, que es lo que llama el presidente Trump la disminución del déficit”, señaló durante la mañanera de este 25 de septiembre en Tabasco.

México registra mayores exportaciones a EEUU

De acuerdo con la información brindada por la jefa de Estado, México exporta más a EEUU, principalmente en electrónicos, convirtiendo al país en un polo de producción de estas herramientas. “Algunos de los elementos son importados, pero aquí se pone valor agregado y se exporta a los Estados Unidos”, explicó Sheinbaum.

Asimismo recordó que “no hay ningún país en el mundo que le compre más a Estados Unidos que México”, por lo que se busca disminuir la adquisición de productos de otras naciones para una balanza comercial.

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“Hemos estado trabajando en ello y para nosotros el objetivo es disminuir las tarifas en acero y automóviles y que no haya más aranceles. Y en esa es la discusión que tenemos en este momento”

Durante las mesas de diálogo se han avanzado en diversos temas, pero en otros se ha priorizado la soberanía de México. Por lo que, que la territorialidad y la constitución deben estar dentro del marco del acuerdo comercial.

“Claro que nos interesa la integración económica, pero siempre con soberanía”

Elecciones de EEUU buscan acelerar la firma del acuerdo comercial

Semanas previas a las elecciones de Estados Unidos, continúa la expectativa de que México y EEUU firmen una acuerdo comercial, donde ambos países sean beneficiados en sus exportaciones e importaciones.

A pesar de estos rumores, la presidenta Sheinbaum dio a conocer que existe la intención pero “todavía no llegan al punto final”.

Para seguir con las conversaciones, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard viajará la próxima semana a Washington junto con su equipo para encontrase con autoridades estadounidenses.

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“De hecho, hay una reunión, no sé si es del G20 o uno de los grupos internacionales de secretarios de economía y de comercio. Y pues esperamos nosotros pronto llegar también a un acuerdo, pero no les puedo dar con certeza si lo vamos a alcanzar antes de noviembre o no, porque todavía hay discusiones, pero vamos bien, eso sí, y hay mucho interés de ambas naciones”

Reunión entre Donald Trump y Xi Jinping

La presidenta mandataria mexicana celebró la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en la Casa Blanca, realizada el pasado 24 de septiembre, considerando que la cooperación entre ambas naciones puede reducir la incertidumbre generada por su competencia económica.

“Entonces, el presidente de China, lo que dijo es no necesariamente el desarrollo de China va en contradicción, incluso dijo: ”Hacer América más grande", que es el eslogan del presidente Trump. Y estamos de acuerdo en que la competencia económica que existe no tiene por que generar rivalidades entre los países y al contrario, promover la cooperación para el desarrollo", dijo.

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Asimismo, afirmó que por el momento no tiene planeado un encuentro con el mandatario chino durante su viaje a la cumbre APEC, evento que México organizará durante 2028.