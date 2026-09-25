México

Jesse & Joy se reencuentran en concierto en Canadá tras polémica por su separación

Jesse Huerta compartió fotografías de la presentación y refrendó su cariño a su hermana Joy en medio de tensiones por la disolución del dúo

La separación de Jesse & Joy tuvo un nuevo episodio durante el concierto que los hermanos Huerta ofrecieron en Toronto, Canadá.

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Días después de anunciar la separación de Jesse & Joy y desatar una ola de rumores en torno a tensiones irreconciliables, los hermanos Huerta ofrecieron un concierto en Toronto, Canadá.

Jesse Huerta compartió fotografías de la presentación y mostró que, pese a la decisión de tomar caminos profesionales distintos, él y su hermana volvieron a compartir escenario.

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A través de Instagram, el guitarrista agradeció al público que acudió al Queen Elizabeth Theatre, una de las últimas presentaciones que ambos realizarán juntos antes de que Jesse se aleje de la agrupación.

Las imágenes también captaron un abrazo entre los hermanos, un momento que contrastó con la tensión generada tras el anuncio de la separación y las posteriores declaraciones de ambos.

La polémica en torno a su separación

Jesse Huerta comunicó que, después de cumplir los compromisos pactados para 2026, tomaría una pausa indefinida de Jesse & Joy para concentrarse en su familia, su música y su paz mental.

Jesse Huerta - (Instagram)
Jesse Huerta - (Instagram)

El anuncio generó confusión debido a que Joy aseguró ante la prensa que desconocía los motivos de la decisión. “Me enteré hace 20 minutos”, declaró la cantante durante un encuentro con medios al que su hermano no acudió.

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Jesse respondió que el equipo de la agrupación conocía previamente su decisión y descartó un rompimiento del vínculo familiar. “Mi hermana ha tenido y siempre tendrá todo mi amor y mi apoyo”, afirmó.

La situación provocó críticas en redes sociales, sobre todo por la percepción de algunos seguidores acerca de que Jesse habría utilizado su salud mental como argumento para distanciarse del dúo y concentrarse en su proyecto Jesse and the Supernovas.

Joy Huerta hice frente a preguntas de los reporteros en torno a problemas con su hermano tras dejarla plantada en una rueda de prensa. - (Infobae México/ Miriam Estrella)
Joy Huerta hice frente a preguntas de los reporteros en torno a problemas con su hermano tras dejarla plantada en una rueda de prensa. - (Infobae México/ Miriam Estrella)

Su reencuentro en Canadá

El escenario de Toronto ofreció una imagen distinta a la tensión que rodeó el anuncio. Jesse y Joy volvieron a cantar frente a sus seguidores y demostraron públicamente que mantienen su relación como hermanos.

El abrazo entre ambos también llamó la atención de quienes siguen la controversia. Las fotografías publicadas por Jesse documentaron una de las últimas etapas de la historia de Jesse & Joy antes de su pausa profesional.

Reacciones a la publicación de Jesse Huerta

La publicación dividió las opiniones de los seguidores. Algunos usuarios expresaron apoyo a los proyectos personales del músico, mientras otros cuestionaron la manera en que se comunicó su salida.

Dos personas abrazadas sobre un escenario iluminado saludan al público, junto a una publicación de Instagram con comentarios
Los integrantes del dúo Jesse y Joy se abrazan sobre el escenario durante una presentación en Toronto ante una multitud. (Instagram: Jesse Huerta)

“Tus sueños son válidos, lo que molestó a todo el público fue que engañaste con eso de que te ibas por salud mental y no era verdad”, escribió una persona en los comentarios.

Otro usuario lamentó la distancia entre los hermanos: “Soltaste a tu hermana. Eso duele mucho”.

También hubo comentarios relacionados con la reacción de Joy durante los días posteriores al anuncio, entre ellos: “Y Joy ayer llorando”.

Próximas presentaciones

Jesse Huerta continuará con los compromisos de Jesse & Joy previstos para 2026 antes de hacer efectiva su pausa. Entre las fechas anunciadas aparecen conciertos el 25 de septiembre en La Paz, Bolivia; 26 de septiembre en Copacabana, Bolivia; 6 de noviembre en Córdoba, Argentina; 17 de noviembre en Londres, Inglaterra, y 5 de diciembre en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El último concierto de Jesse & Joy con Jesse Huerta está previsto para el 4 de diciembre de 2026, en el Gimnasio Universitario de Ciudad Juárez. Un día después, el 5 de diciembre, concluirá formalmente su participación en el dúo, de acuerdo con lo anunciado.

Joy Huerta continuará con presentaciones bajo el nombre de Jesse & Joy, mientras Jesse prepara el lanzamiento del primer álbum de Jesse and the Supernovas.

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