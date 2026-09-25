Elecciones Brasil 2026: cómo es el sistema de votación y en qué caso habrá segunda vuelta

Brasil celebrará la primera vuelta de sus elecciones generales el 4 de octubre de 2026 con más de 158 millones de electores habilitados (AP)

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Brasil celebrará la primera vuelta de sus elecciones generales el domingo 4 de octubre de 2026, una jornada en la que más de 158 millones de personas estarán habilitadas para elegir presidente, gobernadores, senadores y legisladores.

Si ninguna fórmula presidencial logra una mayoría absoluta de los votos válidos, la definición se trasladará a un balotaje el 25 de octubre.

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El proceso se realiza con urna electrónica en todo el país y contempla seis votaciones consecutivas por elector. Además de la Presidencia, estarán en juego las 513 bancas de la Cámara de Diputados, 54 escaños del Senado, las gobernaciones de los 26 estados y del Distrito Federal, así como las legislaturas locales.

Cuándo son las elecciones en Brasil

La votación se desarrollará entre las 8 y las 17, de acuerdo con el horario de Brasilia, aunque quienes permanezcan en la fila al momento del cierre podrán sufragar.

El calendario aprobado por el Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE) fija para el 25 de octubre una eventual segunda vuelta en las elecciones presidenciales y en las disputas por las gobernaciones que no queden resueltas en la primera instancia. La jornada será nacional y estará regida por el mismo horario de votación, según informó el organismo electoral.

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El sufragio es obligatorio para las personas brasileñas de entre 18 y 69 años. En cambio, el voto es optativo para quienes tienen 16 y 17 años y para los mayores de 70 años. Aquellos electores obligados que no concurran deberán justificar su ausencia ante la Justicia Electoral para evitar sanciones.

En esta elección se definirá además la fórmula que conducirá Brasil durante los próximos cuatro años.

Cómo se vota en Brasil

El país utiliza la urna electrónica desde la década de 1990. El sistema permite registrar el voto de forma digital y transmitir posteriormente los resultados a la Justicia Electoral para su totalización nacional.

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Antes de ingresar a la cabina, el elector debe acreditar su identidad ante la autoridad de mesa con un documento oficial con fotografía. Puede utilizar, entre otros, documento de identidad, pasaporte, licencia de conducir o la aplicación e-Título, siempre que esta última muestre una foto.

La urna electrónica emite un comprobante inicial denominado zerésima y genera al final de la jornada el boletín con los resultados de la sección (REUTERS/Adriano Machado)

La identificación biométrica se aplica en las secciones electorales; si el lector no reconoce la huella o la persona no tiene biometría registrada, existen mecanismos alternativos de validación que permiten ejercer el derecho al voto.

Una vez habilitado, el votante ingresa en la urna los números del candidato, según el cargo. La pantalla exhibe el nombre, la fotografía, la función en disputa y la sigla de la fuerza política antes de la confirmación. Si detecta un error, puede presionar la tecla “corrige” antes de validar su decisión.

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El orden de las seis elecciones será el siguiente:

Diputado federal, con cuatro dígitos.

Diputado estadual o distrital, con cinco dígitos.

Senador por la primera vacante, con tres dígitos.

Senador por la segunda vacante, con tres dígitos.

Gobernador y vicegobernador, con dos dígitos.

Presidente y vicepresidente, con dos dígitos.

Según el TSE, la elección comienza por los cargos legislativos y termina con la fórmula presidencial. Al inicio de la jornada, cada máquina emite una “zerésima”, un comprobante que certifica que no contiene votos. Tras el cierre, genera el boletín de urna con el resultado de esa sección electoral, que puede ser fiscalizado por representantes partidarios y consultado por la ciudadanía.

Los votos en blanco y los nulos no se incorporan al cálculo de los votos válidos. Por ese motivo, no inciden en el porcentaje necesario para que un candidato gane la Presidencia o una gobernación en la primera vuelta.

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¿Cuándo hay segunda vuelta en Brasil?

Habrá segunda vuelta para presidente si ningún candidato supera el 50 % de los votos válidos en la elección del 4 de octubre. En esa cuenta se excluyen los sufragios nulos y en blanco.

Si se cumple esa condición, los dos candidatos más votados pasarán al balotaje del 25 de octubre. La regla también se aplica a las elecciones para gobernador: las dos fórmulas con mayor respaldo disputarán una nueva votación en los estados donde nadie alcance la mayoría absoluta.

Las bancas legislativas y las del Senado no se definen mediante segunda vuelta. En el caso de los senadores, cada estado y el Distrito Federal escogerán dos representantes, debido a que en 2026 se renovarán dos tercios de la cámara alta. De acuerdo con el TSE, están en juego 54 senadores, 513 diputados federales y más de mil diputados estaduales y distritales.

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Los candidatos a presidente en Brasil

A pocos días de la primera vuelta, hay 13 fórmulas presidenciales habilitadas para competir por el Palacio del Planalto. La nómina incluye al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección, y al senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal.

Trece fórmulas presidenciales competirán en los comicios, con candidaturas que incluyen al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y al senador Flávio Bolsonaro (REUTERS)

Los postulantes confirmados son:

Luiz Inácio Lula da Silva y Geraldo Alckmin , por el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido Socialista Brasileño (PSB).

Flávio Bolsonaro y Alfredo Gaspar , por el Partido Liberal (PL).

Ronaldo Caiado y Gilberto Kassab , por el Partido Social Democrático (PSD).

Romeu Zema y Eduardo Girão , por el Partido Novo.

Augusto Cury y Júlio Delgado , por Avante.

Renan Santos y Aroldo Medina , por Missão.

Rui Costa Pimenta y Antônio Carlos , por el Partido de la Causa Obrera (PCO).

Samara Martins y Raquel Brício , por Unidade Popular (UP).

Edmilson Costa y Cleusa Santos , por el Partido Comunista Brasileiro (PCB).

Hertz Dias y Vanessa Portugal , por el Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU).

Wilson Grassi y Suêd Haidar , por Democrata.

Clariana Barão y Fabiana Torquato , por Democracia Cristã (DC).

Leonardo Avalanche y Silvia Hellen da Silva Pereira, por el Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB).

De acuerdo con la última información emitida por la página oficial del Tribunal Superior Electoral de Brasil, la candidatura de Pablo Marçal fue rechazada por la Justicia Electoral y el Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) inscribió en su lugar a Leonardo Avalanche como candidato a presidente.