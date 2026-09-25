Colombia

Así fueron capturados cinco falsos policías en el sur de Bogotá: uno de ellos tiene antecedentes por homicidio, secuestro y violencia intrafamiliar

Las indagaciones preliminares apuntan a que el grupo buscaba usar órdenes de allanamiento falsas para entrar en viviendas y cometer hurtos en esa zona de la capital

Captura de cinco falsos agentes de policía en el barrio Bosa Estación de Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
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La Policía capturó a cinco falsos agentes en el barrio Bosa Estación, en Bogotá, después de perseguir un vehículo cuyos ocupantes intentaron evadir un control de las patrullas de vigilancia.

El procedimiento comenzó cuando la central de radio alertó sobre la presencia del automóvil sospechoso. El conductor desatendió la orden de detenerse y huyó del lugar.

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Las autoridades activaron un plan candado e interceptaron el vehículo varias cuadras más adelante. Sus ocupantes bajaron e intentaron escapar por distintas direcciones, pero los uniformados lograron detenerlos.

Los cinco sospechosos fueron capturados en flagrancia por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, además de utilización ilegal de uniformes e insignias. El automóvil quedó inmovilizado.

Durante la requisa, la Policía encontró dos armas de fuego, dos chaquetas de policía judicial, dos gorras y documentos falsos.

Las indagaciones preliminares apuntan a que el grupo buscaba usar órdenes de allanamiento falsas para entrar en viviendas y cometer hurtos en esa zona de la capital.

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Falsos policías fueron capturados en la localidad de Bosa - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
Falsos policías fueron capturados en la localidad de Bosa - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Uno de los detenidos registra antecedentes por hurto calificado y agravado, homicidio, secuestro simple, lesiones personales y violencia intrafamiliar. Otros dos tienen anotaciones por hurto, homicidio y lesiones personales.

Los capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá avanzar con el proceso de judicialización.

Secuestró y violentó física y sexualmente a su pareja sentimental durante nueve días

La Fiscalía imputó cuatro delitos a un hombre capturado en la localidad de Kennedy por un caso de presunta violencia contra su pareja. Un juez de control de garantías legalizó el procedimiento, según informó la Policía Metropolitana de Bogotá.

La víctima acudió a un hospital del sur de Bogotá el 6 de septiembre y relató que había estado retenida contra su voluntad dentro de una vivienda. Allí denunció agresiones físicas, sexuales y psicológicas durante el tiempo que permaneció en el inmueble.

El caso corresponde a una mujer que mantenía una relación sentimental de cerca de un año con el ahora detenido, aunque ambos no convivían. De acuerdo con su testimonio, el hombre la habría privado de la libertad durante nueve días.

Capturan a hombre acusado de secuestrar y agredir a su pareja en Kennedy - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La investigación comenzó después de la atención médica de la denunciante. La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) asumió las labores para identificar y ubicar al señalado agresor, con acompañamiento de la Fiscalía Local de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Kennedy.

Los investigadores establecieron que el hombre frecuentaba el sitio en el que habrían sucedido los hechos. Con esa información, la Fiscalía solicitó una orden judicial para registrar la vivienda, capturarlo y obtener elementos de prueba.

La diligencia se realizó el 17 de septiembre con participación de agentes de la Sijín y del Grupo de Operaciones Especiales (Goes). Durante el procedimiento, las autoridades incautaron elementos que entraron a análisis dentro de la investigación.

La Fiscalía formuló cargos por secuestro simple, acceso carnal violento, lesiones personales agravadas y tortura. El señalado quedó a disposición de la justicia tras la legalización de la captura.

La captura de un hombre en Kennedy derivó en una imputación por secuestro simple, acceso carnal violento, lesiones personales agravadas y tortura - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
La captura de un hombre en Kennedy derivó en una imputación por secuestro simple, acceso carnal violento, lesiones personales agravadas y tortura - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que la investigación continuará para determinar las circunstancias de los hechos denunciados y el alcance de los elementos recolectados en el allanamiento.

La institución pidió a la ciudadanía reportar hechos de violencia o conductas delictivas a través de la línea de emergencias 123 o ante el Comando de Atención Inmediata más cercano.

Capturas por delitos en Bogotá durante 2026

Durante 2026, las autoridades de Bogotá reportaron operativos que dejaron capturas por homicidio, extorsión, hurto, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, estafa, violencia intrafamiliar, delitos sexuales y corrupción de alimentos.

En junio fueron detenidas 2.089 personas en procedimientos relacionados con extorsiones, hurto de bicicletas, producción de licor adulterado y “paseo millonario”. Durante la primera semana de agosto se registraron 442 capturas por robos a comerciantes y vehículos de valores, homicidios, tráfico de drogas y hurtos en grandes superficies.

La primera semana de septiembre dejó 665 capturados, entre ellos presuntos integrantes del Tren de Aragua investigados por homicidio agravado, además de personas señaladas por extorsión, hurto y porte de armas. El 15 de septiembre, 17 allanamientos permitieron detener a 30 personas por tráfico de estupefacientes, homicidio agravado, violencia intrafamiliar, estafa, actos sexuales con menor de 14 años, hurto calificado y corrupción de alimentos.

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