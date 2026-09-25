¿Quién es el dueño de ‘Jesse & Joy’? Esto dicen los registros de marcas del IMPI

Jesse & Joy llenan el Auditorio Nacional con dos conciertos agotados por el Día del Amor y la Amistad, reafirmando su cita anual con los fans. (Instagram/@jesseboy)

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La propiedad de Jesse & Joy volvió a generar preguntas después de que Jesse Huerta anunciara una pausa personal y Joy confirmara la continuidad de los compromisos del proyecto.

La documentación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) identifica quién es el titular de la marca. A la vez, los datos muestran solicitudes recientes presentadas únicamente por Jesse para su proyecto Jesse and the Supernovas.

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Los registros disponibles señalan a Jesse y Joy como cotitulares de marcas del proyecto

La pregunta sobre “quién es dueño de Jesse & Joy” requiere una precisión: una marca, el nombre artístico de un proyecto, las canciones grabadas y los acuerdos entre integrantes no son necesariamente lo mismo desde el punto de vista jurídico.

Los datos proporcionados del IMPI permiten identificar quiénes aparecieron como titulares en determinados registros de marca. No revelan, en cambio, contratos privados, derechos sobre el catálogo musical, pactos de representación, acuerdos discográficos ni decisiones internas sobre el uso futuro del nombre.

Joy Huerta seguirá con el proyecto musical sin su hermano. FOTO: ANTONIO CRUZ /CUARTOSCURO.COM

El antecedente más antiguo entregado corresponde a la denominación “JESSE Y JOY”. El expediente 755320 fue presentado el 8 de diciembre de 2005 y obtuvo el registro 937361 el 31 de mayo de 2006.

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En ese expediente, la titularidad aparece a nombre de Tirzah Joy Huerta Uecke y Jesse Eduardo Huerta Uecke. La protección estaba registrada en la clase 41, que contempla servicios de entretenimiento.

La clase 41 suele abarcar actividades como presentaciones artísticas, organización de espectáculos y otros servicios relacionados con el entretenimiento. En términos prácticos, ese registro se vinculaba con el uso de “JESSE Y JOY” dentro de ese tipo de actividades.

La fecha de terminación que figura en el documento es el 8 de diciembre de 2015. Por ese motivo, el registro histórico no permite concluir que esa inscripción, en particular, siga vigente en septiembre de 2026.

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(Captura de pantalla/IMPI)

El expediente 755321, presentado el mismo día, también corresponde a la denominación “JESSE Y JOY”. En este caso, el registro 937362 estaba asociado con la clase 9 y con discos.

La información del IMPI vuelve a señalar a los dos hermanos como titulares. Al igual que el otro registro de 2005, su fecha de terminación aparece fijada para el 8 de diciembre de 2015.

Estos dos expedientes son relevantes porque muestran que, desde la etapa inicial de la carrera, el nombre artístico quedó registrado a nombre de ambos integrantes. No presentan a Jesse como único titular ni a Joy como única titular.

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Las marcas V.I.F. también aparecen a nombre de los dos hermanos

En 2012, los datos del IMPI muestran nuevas solicitudes vinculadas con la actividad comercial y de entretenimiento alrededor del proyecto. Una de ellas corresponde a “V.I.F. VERY IMPORTANT FANS”.

El expediente 1272352 fue presentado el 9 de mayo de 2012 y obtuvo el registro 1319689 el 11 de octubre de ese año. Los titulares inscritos fueron Jesse Eduardo Huerta Uecke y Tirzah Joy Huerta Uecke.

Jesse Huerta, izquierda y Joy Huerta de Jesse & Joy llegan a la 26.ª ceremonia de entrega del premio Persona del Año de los Latin Grammy el miércoles 12 de noviembre de 2025, en el Mandalay Bay de Las Vegas. (Foto AP/Chris Pizzello)

La marca fue registrada en la clase 35. Esa categoría incluye publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, marketing, representación comercial de artistas, comunicados de prensa, producción publicitaria y la venta de productos como discos compactos y DVD.

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La descripción también contempla el agrupamiento de productos para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos, ya sea en canales mayoristas, minoristas, por catálogo o mediante medios electrónicos. Se trata de servicios asociados con la dimensión comercial de una marca artística.

La fecha de terminación de ese registro aparece como el 9 de mayo de 2022. El dato impide presentar aquella inscripción como prueba de vigencia actual, salvo que exista un expediente posterior que no forme parte de la información disponible.

El expediente 1272353 lleva la misma denominación: “V.I.F. VERY IMPORTANT FANS”. También fue presentado el 9 de mayo de 2012 y menciona como titulares a Jesse Eduardo Huerta Uecke y Tirzah Joy Huerta Uecke.

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Ese trámite se ubica en la clase 41. La descripción abarca clubes de fans, concursos recreativos, espectáculos, reservas de locales para eventos, grabaciones, filmaciones, información sobre actividades relacionadas con un grupo musical, conciertos y montaje de programas de radio y televisión.

(Captura de pantalla/IMPI)

Un tercer registro de ese año corresponde a “JESSE & JOY V.I.F.”. El expediente 1273629 fue presentado el 15 de mayo de 2012 y recibió el registro 1323126 el 25 de octubre del mismo año.

La inscripción identifica como titulares a ambos hermanos. Además, registra el 5 de diciembre de 2011 como fecha de inicio de uso de la marca.

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El documento consigna que no se solicita protección sobre la expresión “ALL ACCESS”. Esto significa que la solicitud no pretendía apropiarse de forma exclusiva de esas palabras dentro de ese expediente específico.

“JESSE & JOY V.I.F.” se registró en la clase 35, con servicios de publicidad, gestión comercial, representación de artistas, marketing, promoción y venta de productos relacionados con la actividad musical. La fecha de terminación indicada es el 15 de mayo de 2022.

La lectura conjunta de esos datos permite afirmar que Jesse y Joy aparecieron como cotitulares en las marcas históricas aportadas. Lo que no puede afirmarse con la misma certeza es que alguna de esas inscripciones continúe vigente o que resuelva quién puede usar hoy el nombre del dúo.

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El dúo musical Jesse & Joy saluda al público durante su presentación en un concierto celebrado en Canadá. (Instagram: Jesse Huerta)

Una marca vencida no define automáticamente el uso actual del nombre

La existencia de un registro vencido no borra la historia comercial ni artística de una marca, pero tampoco equivale a una protección vigente. La vigencia depende de las reglas aplicables, de renovaciones y de otros trámites que deben revisarse en los expedientes actualizados.

En la documentación, las inscripciones de “JESSE Y JOY” terminaron en 2015. Las vinculadas con V.I.F. y “JESSE & JOY V.I.F.” muestran fechas de terminación en 2022.

Por ello, una formulación jurídicamente precisa es que los registros entregados señalan una cotitularidad histórica entre Jesse y Joy. No basta con esos documentos para decir que uno de ellos es hoy dueño exclusivo de la marca “Jesse & Joy”.

Tampoco se puede concluir que la pausa anunciada por Jesse implique una cesión, renuncia, división patrimonial o pérdida de derechos sobre el nombre. Ninguno de esos actos aparece descrito en los datos compartidos.

La discusión pública se intensificó porque Jesse comunicó que necesitaba tomar distancia para enfocarse en su bienestar y su vida familiar. Por su parte, Joy expresó su decisión de continuar con los compromisos programados bajo el nombre que ambos construyeron.

Jesse registró JESSEBOY a su nombre para servicios de entretenimiento

A diferencia de los antecedentes compartidos sobre Jesse y Joy, la marca “JESSEBOY” aparece registrada únicamente a nombre de Jesse Eduardo Huerta Uecke.

Jesse anunció una pausa unilateral del dúo que conforma con su hermana y desencadenó un cruce público con ella. (Instagram: Jesse Huerta)

El expediente 2491393 fue presentado el 2 de febrero de 2021. El registro 2332136 fue concedido el 30 de noviembre de ese año.

La información indica una terminación prevista para el 30 de noviembre de 2031. El registro corresponde a la clase 41, que contempla servicios de entretenimiento.

El expediente también incluye una declaración de uso a los tres años, ingresada el 4 de diciembre de 2024. Ese trámite aparece dentro de la información proporcionada sobre “JESSEBOY”.

La diferencia es relevante: mientras que las marcas históricas de Jesse y Joy fueron presentadas con ambos como titulares, “JESSEBOY” identifica a Jesse como titular individual.

Jesse and the Supernovas tiene solicitudes en trámite

La información más reciente compartida corresponde a “JESSE AND THE SUPERNOVAS”, una denominación traducida en los expedientes como “JESSE Y LAS SUPERNOVAS”.

(Captura de pantalla/Marcia Impi)

Jesse Eduardo Huerta Uecke aparece como solicitante individual en cuatro expedientes presentados el 3 de febrero de 2026. Ninguno de los documentos aportados señala una concesión de registro.

El expediente 3549558 corresponde a la clase 9. Incluye grabaciones musicales, archivos de audio descargables, archivos multimedia descargables y videos pregrabados con interpretaciones musicales.

El expediente 3549559 se presentó para la clase 25. La solicitud contempla prendas de vestir, camisetas, sudaderas, chamarras, pantalones, sombreros, gorras y calzado.

El expediente 3549561 apunta a la clase 35. Entre los servicios descritos figuran representación comercial de artistas, gestión de negocios artísticos, promoción, administración de carreras profesionales, asesoría de imagen comercial, relaciones públicas y posicionamiento de marca personal en medios digitales.

Jesse anunció el lanzamiento de su proyecto solista 'Jesse and the Supernovas' y el próximo álbum titulado 'Sombrero'. - (Jovani Pérez/ Infobae)

El expediente 3549563 corresponde a la clase 41. La solicitud menciona presentaciones musicales, interpretación, producción de espectáculos, contenidos digitales con temática musical, conciertos, eventos recreativos, giras y formación en música.

Tres de los expedientes entregados muestran un movimiento identificado como “OPOSICIÓN” con fecha del 10 de marzo de 2026. En el material no se precisa quién promovió esas oposiciones, sus argumentos ni una resolución final del IMPI.

La existencia de una oposición no significa automáticamente que la solicitud será rechazada. Indica que existe un procedimiento o una objeción dentro del trámite, cuyo resultado no puede determinarse con los datos disponibles.

La conclusión más sólida es que Jesse presentó solicitudes individuales para su nueva propuesta artística, mientras los registros históricos entregados de Jesse y Joy identifican a ambos hermanos como titulares.

La información no acredita, por sí sola, que Jesse sea dueño exclusivo del nombre del dúo ni que Joy lo sea.