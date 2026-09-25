Los conciertos que llegarán a México en octubre 2026: los más esperados en CDMX, Guadalajara y Monterrey

Elton John, Robbie Williams e Iron Maiden encabezan la cartelera capitalina, mientras Caifanes y Tiësto se presentan en Guadalajara y Alejandro Sanz llega a Monterrey. (Composición/Universal/Reuters)

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Octubre de 2026 reúne en México una de las agendas de conciertos más numerosas del año, con giras internacionales y presentaciones de artistas nacionales distribuidas entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La oferta abarca desde estadios hasta auditorios y ferias populares, con precios que van desde 60 pesos hasta más de 19 mil pesos según el evento.

Elton John, Robbie Williams e Iron Maiden encabezan la cartelera capitalina, mientras Caifanes y Tiësto se presentan en Guadalajara y Alejandro Sanz llega a Monterrey. La distribución geográfica confirma que las tres ciudades concentran el circuito de giras internacionales y nacionales más relevante del país durante el mes.

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El cantante británico difundió un mensaje para sus fanáticos en la Ciudad de México donde prometió un repertorio exclusivo tras 14 años de ausencia. IG: eltonjohn

CDMX reúne a las giras internacionales de mayor demanda

Las funciones incluyen interpretaciones de "Your Song", "Rocket Man" y "I'm Still Standing", como antesala a los conciertos de despedida del artista en México. (Universal Music Group)

Elton John regresa a la Ciudad de México tras 14 años de ausencia con dos presentaciones el 2 y 3 de octubre en el Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca. El cantautor británico, referente del pop y el rock desde los años 70, preparó un repertorio especial para el público mexicano dentro de un proyecto llamado Farewell to Mexico, independiente de su gira mundial de despedida. Los boletos se venden de forma exclusiva a través de Superboletos, con precios que van de mil 207 a 19 mil 520 pesos.

Robbie Williams eligió a México como su única escala latinoamericana del Britpop World Tour, con shows el 7 y 8 de octubre en el Palacio de los Deportes. La primera fecha agotó boletos en minutos durante la preventa, lo que llevó a anunciar una función adicional. Las entradas oscilan entre mil 736 y 4 mil 712 pesos.

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Iron Maiden, una de las bandas fundadoras del heavy metal británico, abre el mes el 2 de octubre en el Estadio GNP Seguros, con boletos desde 967 hasta 3 mil 209 pesos. El mismo recinto recibirá el 10 de octubre a Alejandro Sanz, cantautor español con una trayectoria de más de tres décadas, en un show con precios entre mil 488 y 7 mil 87 pesos.

El español Pablo Alborán ofrecerá dos noches consecutivas en el Auditorio Nacional, el 8 y 9 de octubre, como parte de su gira Global Tour KM0, con la que presenta su séptimo álbum de estudio. Los boletos van de 450 a 3 mil 250 pesos.

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La banda islandesa Of Monsters and Men regresa a México con The Mouse Parade Tour el 9 de octubre en el Pepsi Center, con entradas entre 967 y 2 mil 703 pesos. Ese mismo día, el músico mexicano Meme del Real se presenta en el Teatro Metropólitan, con boletos desde 496 hasta mil 860 pesos.

Cierran el mes en la capital Romeo Santos y Prince Royce, con dos noches el 25 y 26 de octubre en el Palacio de los Deportes, además de Calvin Harris, que se presenta el 30 y 31 de octubre en MUNET.

Guadalajara combina festival popular y giras de pago independiente

La cartelera incluye a Gloria Trevi, Kenia Os y Reik, entre otros nombres del pop en español.(Merary Nuñez)

Las Fiestas de Octubre, que se extienden del 2 de octubre al 2 de noviembre, ofrecen entrada general a 60 pesos, con tarifa reducida de 30 pesos para niños, estudiantes y adultos mayores. El viernes de apertura, la entrada será gratuita.

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Los conciertos en el Foro Principal no tienen costo adicional al boleto de la feria, salvo en secciones especiales que van de 200 a 2 mil 300 pesos según el artista. La cartelera incluye a Gloria Trevi, Kenia Os y Reik, entre otros nombres del pop en español. El Palenque, en cambio, funciona con venta independiente y reúne a artistas como Alejandro Fernández y Banda MS.

Fuera del marco de la feria, Caifanes, banda fundamental del rock en español desde finales de los años 80, ofrecerá dos noches consecutivas el 16 y 17 de octubre en el Auditorio Telmex de Zapopan, antes de participar en el festival Tecate Península en Tijuana. El neerlandés Tiësto, uno de los referentes de la música electrónica global, se presentará el 24 de octubre en la Arena Guadalajara.

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Monterrey distribuye su oferta entre auditorios y arenas

El Auditorio Banamex concentra buena parte de la actividad musical de la ciudad. Álvaro Díaz abre el mes el 3 de octubre, seguido por Bad Gyal el 23 de octubre y Aitana, cantante española de pop, el 28 de octubre. Pablo Alborán también se presenta en este recinto dentro de su gira KM0.

Tiësto suma una fecha en Monterrey el 23 de octubre en la Arena Monterrey, mientras Alejandro Sanz ofrece su show en el Estadio Borregos el 17 de octubre.

La agrupación regional Grupo Frontera también se presenta en la ciudad, con una estructura de precios que abarca veinte categorías distintas, desde 650 hasta 4 mil 200 pesos, montos que no incluyen cargos por servicio adicionales.

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Precios y mecánicas de venta según cada boletera

La venta de boletos para los conciertos de mayor demanda se organiza en fases. Superboletos maneja la comercialización exclusiva de Elton John, mientras Ticketmaster administra la venta general de otros espectáculos, con preventas bancarias previas a la apertura al público. (Reuters)

La venta de boletos para los conciertos de mayor demanda se organiza en fases. Superboletos maneja la comercialización exclusiva de Elton John, mientras Ticketmaster administra la venta general de otros espectáculos, con preventas bancarias previas a la apertura al público.

Para el caso de Los Bukis, con shows en Ciudad de México y Guadalajara, la venta comenzó con la Gran Venta HSBC el 24 de septiembre, exclusiva para tarjetahabientes Premier, seguida de una segunda fase bancaria el 25 de septiembre y la apertura general el 26 de septiembre a través de Ticketmaster. Los precios en la capital van de 980 a 9 mil 656 pesos, mientras en Guadalajara oscilan entre mil 228 y 9 mil 11 pesos.

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Las boleteras recomiendan comprar únicamente por canales oficiales, ante el riesgo de reventa con sobreprecio que suele presentarse en los conciertos de mayor demanda del año.

Listado de conciertos en octubre 2026

Ciudad de México

Robbie Williams estará el 7 y 8 de octubre, Palacio de los Deportes (reuters)

Tove Lo: 1 de octubre, Pepsi Center

Iron Maiden: 2 de octubre, Estadio GNP Seguros

Elton John: 2 y 3 de octubre, Estadio Banorte

La Sonora Santanera: 4 de octubre, La Maraka

Robbie Williams: 7 y 8 de octubre, Palacio de los Deportes

Pablo Alborán: 8 y 9 de octubre, Auditorio Nacional

Of Monsters and Men: 9 de octubre, Pepsi Center

Meme del Real: 9 de octubre, Teatro Metropólitan

Álvaro Díaz: 9, 10 y 11 de octubre, Palacio de los Deportes

Alejandro Sanz: 10 de octubre, Estadio GNP Seguros

Natalia Lafourcade: 11 y 12 de octubre, Teatro Metropólitan

Hombres G: 13, 14, 16 y 18 de octubre, Auditorio Nacional

Travis: 14 de octubre, Pepsi Center

Bunbury: 15, 17 y 19 de octubre, Auditorio Nacional

Edén Muñoz: 16 y 17 de octubre, Monumental Plaza de Toros

Martin Garrix: 17 de octubre, Palacio de los Deportes

Blessd: 18 de octubre, Palacio de los Deportes

Def Leppard: 19 de octubre, Palacio de los Deportes

Bad Gyal: 22 de octubre, Palacio de los Deportes

Edith Márquez: 22 de octubre, Auditorio Nacional

Fobia: 23 de octubre, Palacio de los Deportes

Matisse: 23 y 24 de octubre, La Maraka

CANNONS: 24 de octubre, Pabellón del Palacio de los Deportes

Gloria Trevi: 24 de octubre, Auditorio Nacional

TINI: 25 de octubre, Arena CDMX

Romeo Santos y Prince Royce: 25 y 26 de octubre, Palacio de los Deportes

Line Up: 3Ball MTY, Sean Paul y más: 29 de octubre, MUNET

Calvin Harris: 30 y 31 de octubre, MUNET

Guadalajara / Zapopan

Fiestas de Octubre (feria y Palenque): 2 de octubre al 2 de noviembre, recinto ferial de Guadalajara (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siddhartha: 2 de octubre, Auditorio Telmex

Alejandro Sanz: 3 de octubre, Coliseo GNP Seguros

Ha*Ash: 3 de octubre, Auditorio Benito Juárez

Cultura Profética: 4 de octubre, Auditorio Telmex

PICUS: 4 de octubre, Auditorio Benito Juárez

Los Horóscopos de Durango: 5 de octubre, Auditorio Benito Juárez

La Arrolladora Banda El Limón: 6 de octubre, Auditorio Benito Juárez

Gloria Trevi: 8 de octubre, Auditorio Benito Juárez

Río Roma: 9 de octubre, Auditorio Benito Juárez

Harlem Globetrotters: 10 de octubre, Arena Guadalajara

Mariano Barba: 11 de octubre, Auditorio Benito Juárez

Kenia Os: 14 de octubre, Auditorio Benito Juárez

Caloncho: 16 de octubre, Auditorio Benito Juárez

Caifanes: 16 y 17 de octubre, Auditorio Telmex

Reik: 22 de octubre, Auditorio Benito Juárez

Tiësto: 24 de octubre, Arena Guadalajara

Don Diablo: 24 de octubre, Auditorio Benito Juárez

Farruko: 27 de octubre, Auditorio Benito Juárez

El Tri: 30 de octubre, Auditorio Benito Juárez

Fiestas de Octubre (feria y Palenque): 2 de octubre al 2 de noviembre, recinto ferial de Guadalajara

Monterrey

Pink Floyd (tributo sinfónico): 1 de octubre, Showcenter Complex

Marco Mares: 2 de octubre, Foro Corona Monterrey

Álvaro Díaz: 3 de octubre, Auditorio Banamex

Rawayana: 10 de octubre, Auditorio Banamex

AQUIHAYAQUIHAY: 9 de octubre, Foro Corona Monterrey

Pablo Alborán: 15 de octubre, Auditorio Banamex

Enjambre: 16 de octubre, Auditorio Banamex

Alejandro Sanz: 17 de octubre, Estadio Borregos

Elefante: 22 de octubre, Arena Monterrey

Bad Gyal: 23 de octubre, Auditorio Banamex

Tiësto: 23 de octubre, Arena Monterrey

Los Ángeles Azules: 23 de octubre, Escenario GNP Seguros

Inspector: 24 de octubre, Arena Monterrey

Aitana: 28 de octubre, Auditorio Banamex

Kevin Kaarl: 30 de octubre, Auditorio Banamex

Panteón Rococó: 31 de octubre, Auditorio Banamex

Saramalacara: 31 de octubre, Foro Corona Monterrey