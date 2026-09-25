Los conciertos que llegarán a México en octubre 2026: los más esperados en CDMX, Guadalajara y Monterrey

Octubre de 2026 reúne en México una de las agendas de conciertos más numerosas del año, con giras internacionales y presentaciones de artistas nacionales distribuidas entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La oferta abarca desde estadios hasta auditorios y ferias populares, con precios que van desde 60 pesos hasta más de 19 mil pesos según el evento.
Elton John, Robbie Williams e Iron Maiden encabezan la cartelera capitalina, mientras Caifanes y Tiësto se presentan en Guadalajara y Alejandro Sanz llega a Monterrey. La distribución geográfica confirma que las tres ciudades concentran el circuito de giras internacionales y nacionales más relevante del país durante el mes.
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El cantante británico difundió un mensaje para sus fanáticos en la Ciudad de México donde prometió un repertorio exclusivo tras 14 años de ausencia. IG: eltonjohn
CDMX reúne a las giras internacionales de mayor demanda
Elton John regresa a la Ciudad de México tras 14 años de ausencia con dos presentaciones el 2 y 3 de octubre en el Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca. El cantautor británico, referente del pop y el rock desde los años 70, preparó un repertorio especial para el público mexicano dentro de un proyecto llamado Farewell to Mexico, independiente de su gira mundial de despedida. Los boletos se venden de forma exclusiva a través de Superboletos, con precios que van de mil 207 a 19 mil 520 pesos.
Robbie Williams eligió a México como su única escala latinoamericana del Britpop World Tour, con shows el 7 y 8 de octubre en el Palacio de los Deportes. La primera fecha agotó boletos en minutos durante la preventa, lo que llevó a anunciar una función adicional. Las entradas oscilan entre mil 736 y 4 mil 712 pesos.
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Iron Maiden, una de las bandas fundadoras del heavy metal británico, abre el mes el 2 de octubre en el Estadio GNP Seguros, con boletos desde 967 hasta 3 mil 209 pesos. El mismo recinto recibirá el 10 de octubre a Alejandro Sanz, cantautor español con una trayectoria de más de tres décadas, en un show con precios entre mil 488 y 7 mil 87 pesos.
El español Pablo Alborán ofrecerá dos noches consecutivas en el Auditorio Nacional, el 8 y 9 de octubre, como parte de su gira Global Tour KM0, con la que presenta su séptimo álbum de estudio. Los boletos van de 450 a 3 mil 250 pesos.
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La banda islandesa Of Monsters and Men regresa a México con The Mouse Parade Tour el 9 de octubre en el Pepsi Center, con entradas entre 967 y 2 mil 703 pesos. Ese mismo día, el músico mexicano Meme del Real se presenta en el Teatro Metropólitan, con boletos desde 496 hasta mil 860 pesos.
Cierran el mes en la capital Romeo Santos y Prince Royce, con dos noches el 25 y 26 de octubre en el Palacio de los Deportes, además de Calvin Harris, que se presenta el 30 y 31 de octubre en MUNET.
Guadalajara combina festival popular y giras de pago independiente
Las Fiestas de Octubre, que se extienden del 2 de octubre al 2 de noviembre, ofrecen entrada general a 60 pesos, con tarifa reducida de 30 pesos para niños, estudiantes y adultos mayores. El viernes de apertura, la entrada será gratuita.
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Los conciertos en el Foro Principal no tienen costo adicional al boleto de la feria, salvo en secciones especiales que van de 200 a 2 mil 300 pesos según el artista. La cartelera incluye a Gloria Trevi, Kenia Os y Reik, entre otros nombres del pop en español. El Palenque, en cambio, funciona con venta independiente y reúne a artistas como Alejandro Fernández y Banda MS.
Fuera del marco de la feria, Caifanes, banda fundamental del rock en español desde finales de los años 80, ofrecerá dos noches consecutivas el 16 y 17 de octubre en el Auditorio Telmex de Zapopan, antes de participar en el festival Tecate Península en Tijuana. El neerlandés Tiësto, uno de los referentes de la música electrónica global, se presentará el 24 de octubre en la Arena Guadalajara.
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Monterrey distribuye su oferta entre auditorios y arenas
El Auditorio Banamex concentra buena parte de la actividad musical de la ciudad. Álvaro Díaz abre el mes el 3 de octubre, seguido por Bad Gyal el 23 de octubre y Aitana, cantante española de pop, el 28 de octubre. Pablo Alborán también se presenta en este recinto dentro de su gira KM0.
Tiësto suma una fecha en Monterrey el 23 de octubre en la Arena Monterrey, mientras Alejandro Sanz ofrece su show en el Estadio Borregos el 17 de octubre.
La agrupación regional Grupo Frontera también se presenta en la ciudad, con una estructura de precios que abarca veinte categorías distintas, desde 650 hasta 4 mil 200 pesos, montos que no incluyen cargos por servicio adicionales.
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Precios y mecánicas de venta según cada boletera
La venta de boletos para los conciertos de mayor demanda se organiza en fases. Superboletos maneja la comercialización exclusiva de Elton John, mientras Ticketmaster administra la venta general de otros espectáculos, con preventas bancarias previas a la apertura al público.
Para el caso de Los Bukis, con shows en Ciudad de México y Guadalajara, la venta comenzó con la Gran Venta HSBC el 24 de septiembre, exclusiva para tarjetahabientes Premier, seguida de una segunda fase bancaria el 25 de septiembre y la apertura general el 26 de septiembre a través de Ticketmaster. Los precios en la capital van de 980 a 9 mil 656 pesos, mientras en Guadalajara oscilan entre mil 228 y 9 mil 11 pesos.
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Las boleteras recomiendan comprar únicamente por canales oficiales, ante el riesgo de reventa con sobreprecio que suele presentarse en los conciertos de mayor demanda del año.
Listado de conciertos en octubre 2026
Ciudad de México
Tove Lo: 1 de octubre, Pepsi Center
Iron Maiden: 2 de octubre, Estadio GNP Seguros
Elton John: 2 y 3 de octubre, Estadio Banorte
La Sonora Santanera: 4 de octubre, La Maraka
Robbie Williams: 7 y 8 de octubre, Palacio de los Deportes
Pablo Alborán: 8 y 9 de octubre, Auditorio Nacional
Of Monsters and Men: 9 de octubre, Pepsi Center
Meme del Real: 9 de octubre, Teatro Metropólitan
Álvaro Díaz: 9, 10 y 11 de octubre, Palacio de los Deportes
Alejandro Sanz: 10 de octubre, Estadio GNP Seguros
Natalia Lafourcade: 11 y 12 de octubre, Teatro Metropólitan
Hombres G: 13, 14, 16 y 18 de octubre, Auditorio Nacional
Travis: 14 de octubre, Pepsi Center
Bunbury: 15, 17 y 19 de octubre, Auditorio Nacional
Edén Muñoz: 16 y 17 de octubre, Monumental Plaza de Toros
Martin Garrix: 17 de octubre, Palacio de los Deportes
Blessd: 18 de octubre, Palacio de los Deportes
Def Leppard: 19 de octubre, Palacio de los Deportes
Bad Gyal: 22 de octubre, Palacio de los Deportes
Edith Márquez: 22 de octubre, Auditorio Nacional
Fobia: 23 de octubre, Palacio de los Deportes
Matisse: 23 y 24 de octubre, La Maraka
CANNONS: 24 de octubre, Pabellón del Palacio de los Deportes
Gloria Trevi: 24 de octubre, Auditorio Nacional
TINI: 25 de octubre, Arena CDMX
Romeo Santos y Prince Royce: 25 y 26 de octubre, Palacio de los Deportes
Line Up: 3Ball MTY, Sean Paul y más: 29 de octubre, MUNET
Calvin Harris: 30 y 31 de octubre, MUNET
Guadalajara / Zapopan
Siddhartha: 2 de octubre, Auditorio Telmex
Alejandro Sanz: 3 de octubre, Coliseo GNP Seguros
Ha*Ash: 3 de octubre, Auditorio Benito Juárez
Cultura Profética: 4 de octubre, Auditorio Telmex
PICUS: 4 de octubre, Auditorio Benito Juárez
Los Horóscopos de Durango: 5 de octubre, Auditorio Benito Juárez
La Arrolladora Banda El Limón: 6 de octubre, Auditorio Benito Juárez
Gloria Trevi: 8 de octubre, Auditorio Benito Juárez
Río Roma: 9 de octubre, Auditorio Benito Juárez
Harlem Globetrotters: 10 de octubre, Arena Guadalajara
Mariano Barba: 11 de octubre, Auditorio Benito Juárez
Kenia Os: 14 de octubre, Auditorio Benito Juárez
Caloncho: 16 de octubre, Auditorio Benito Juárez
Caifanes: 16 y 17 de octubre, Auditorio Telmex
Reik: 22 de octubre, Auditorio Benito Juárez
Tiësto: 24 de octubre, Arena Guadalajara
Don Diablo: 24 de octubre, Auditorio Benito Juárez
Farruko: 27 de octubre, Auditorio Benito Juárez
El Tri: 30 de octubre, Auditorio Benito Juárez
Fiestas de Octubre (feria y Palenque): 2 de octubre al 2 de noviembre, recinto ferial de Guadalajara
Monterrey
Pink Floyd (tributo sinfónico): 1 de octubre, Showcenter Complex
Marco Mares: 2 de octubre, Foro Corona Monterrey
Álvaro Díaz: 3 de octubre, Auditorio Banamex
Rawayana: 10 de octubre, Auditorio Banamex
AQUIHAYAQUIHAY: 9 de octubre, Foro Corona Monterrey
Pablo Alborán: 15 de octubre, Auditorio Banamex
Enjambre: 16 de octubre, Auditorio Banamex
Alejandro Sanz: 17 de octubre, Estadio Borregos
Elefante: 22 de octubre, Arena Monterrey
Bad Gyal: 23 de octubre, Auditorio Banamex
Tiësto: 23 de octubre, Arena Monterrey
Los Ángeles Azules: 23 de octubre, Escenario GNP Seguros
Inspector: 24 de octubre, Arena Monterrey
Aitana: 28 de octubre, Auditorio Banamex
Kevin Kaarl: 30 de octubre, Auditorio Banamex
Panteón Rococó: 31 de octubre, Auditorio Banamex
Saramalacara: 31 de octubre, Foro Corona Monterrey
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