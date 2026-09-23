Mataron al “Poroto”, peligroso narco chileno que puso precio a la cabeza de una alcaldesa

"El Poroto" recibió ocho disparos de un grupo aún indeterminado de sujetos.

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En su ley murió la tarde de este martes Héctor Aladino Cárdenas Venegas, más conocido como “El Poroto”, conocido narco de la populosa población José María Caro en Santiago, quien a principios de este año ofreció nada menos que $100 millones (USD 104 mil) por la cabeza de la alcaldesa de la comuna de Lo Espejo, Javiera Reyes.

“El Poroto” fue acribillado arriba de su automóvil por sujetos que lo interceptaron cuando volvía a su casa y descargaron una verdadera andanada de balas, varias de las cuáles quedaron marcadas en el parabrisas.

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Familiares lo llevaron rápidamente al centro de salud más cercano, sin embargo, Cárdenas presentaba “múltiples impactos balísticos, tenía al menos 8 en su cuerpo, motivo por el cual fallece”, informó el fiscal ECOH, Ernesto González.

La policía ya entrevistó a testigos del hecho y a varios de los familiares del “Poroto”, y por ahora se encuentran periciando las cámaras de vigilancia del lugar para dar con la identidad y el paradero de los responsables.

En febrero de este año había ofrecido $100 millones (USD 104 mil) por la cabeza de la alcaldesa de la comuna capitalina de Lo Espejo.

La amenaza a la alcaldesa

Héctor Cárdenas era un conocido traficante de la zona sur capitalina y su nombre saltó a la palestra en 2024, cuando un reportaje de T13 reveló que una exconcejala de la comuna, Carolina Mena, le arrendaba “de palabra” una vivienda a su pareja.

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En febrero de este año, luego de que ordenara demoler la sede del Club Deportivo Juventud Varsovia -la que era usada para traficar drogas-, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), aseguró que gente de su entorno le había transmitido que “le pusieron valor a mi muerte, ofrecieron entre varias bandas de narcotraficantes $100 millones de pesos por mi cabeza”.

El líder de una de esas bandas era precisamente “El Poroto”, quien tenía varias investigaciones en curso, sin embargo, “en este momento es víctima, así que estamos investigando el homicidio propiamente tal”, aseguró el jefe de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, Robert Briones.

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Su funeral ya fue calificado de alto riesgo y tendrá una alta presencia policial.

Funeral de alto riesgo

Como era de esperar, su funeral fue catalogado como de “alto riesgo”, razón por la cual el ministro de Seguridad, Martín Arrau, afirmó esta jornada que habrá un importante despliegue policial.

“He tenido contacto con la alcaldesa de la comuna y con Carabineros. Se están tomando todos los resguardos como funeral de alto riesgo para darle tranquilidad a la población”, explicó la autoridad.

Así, el cortejo fúnebre será custodiado por la policía y no se permitirán detenciones en domicilios ni sedes sociales y además, se instalarán tres perímetros de seguridad en sectores críticos de la comuna, a fin de evitar los llamados “velorios simbólicos” y otras manifestaciones que puedan poner en peligro a los vecinos.

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