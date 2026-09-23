El presidente del Congreso ofreció disculpas públicas por acto religioso durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: “Seguiremos trabajando de la mano de Dios”

El presidente del Congreso disculpas públicas en cumplimiento de un fallo judicial relativo a la neutralidad religiosa del Estado durante actos oficiales - crédito Canal Congreso

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El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, presentó disculpas a los colombianos en cumplimiento de una sentencia de tutela: “Ofrezco disculpas al pueblo colombiano”. El fallo, dictado el 26 de agosto de 2026, consideró vulnerada la neutralidad religiosa del Estado durante la posesión presidencial.

Henríquez sostuvo que el Legislativo presentó una impugnación contra la decisión judicial. Al referirse a esa acción, señaló que busca defender la autonomía del Congreso de la República y la libertad de culto reconocida por la Constitución Política de 1991.

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“Honorables senadores colombianos, en mi condición del presidente del Congreso de la República y en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá en sentencia de tutela del 26 de agosto de 2026, me permito hacer la siguiente manifestación”, expuso.

Honorio Henríquez afirmó que, en los actos oficiales donde la Corporación tenga representación, se garantizará la neutralidad religiosa del Estado colombiano - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Cabe recordar que la ceremonia se realizó el 7 de agosto de 2026 para la investidura del presidente Abelardo de la Espriella. Según explicó el titular del Legislativo, el punto de “invocación y alabanza” fue incorporado al orden del día a petición de la Cancillería, dentro del protocolo conjunto de la sesión.

“En la sesión del Congreso en pleno del 7 de agosto de 2026, convocada por mandato constitucional para la posesión del señor presidente de la República, doctor Abelardo de la Espriella, el punto invocación y alabanza se incluyó en el orden del día a petición de la Cancillería en el marco del protocolo conjunto de esa sesión”, indicó.

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El presidente del Congreso afirmó que, en los actos oficiales donde la Corporación tenga representación, se garantizará la neutralidad religiosa del Estado colombiano.

En ese sentido, manifestó que “todo lo anterior, con pleno respeto de las decisiones judiciales y sin perjuicio de la impugnación presentada contra el fallo en defensa de la autonomía del Congreso y en el marco de la libertad de culto consagrada en el marco de la Constitución Política colombiana. Agradezco su atención y seguiremos trabajando de la mano de Dios con honor por Colombia. Muchas gracias”.

Abelardo de la Espriella ofreció excusas por el acto religioso de su posesión

El presidente de la República, en su alocución presidencial, dio cumplimiento al fallo del Juzgado Quinto Laboral de Bogotá, en relación con las participaciones ecuménicas en la ceremonia de transmisión de mando - crédito Presidencia

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ofreció excusas públicas la noche del 30 de agosto de 2026 por el acto religioso incluido en su ceremonia de posesión del 7 de agosto, una rectificación para cumplir un fallo judicial que concluyó que ese evento vulneró la neutralidad religiosa y el carácter laico del Estado colombiano.

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“La elaboración del orden del día corresponde a una de las facultades de las mesas directivas de esa honorable corporación e incluyó un punto denominado invocación. Aunque me identifico como creyente, soy católico, respeto la separación entre la Iglesia y el Estado y garantizaré en el marco de mis funciones las libertades y los derechos de todos los colombianos sin ningún distinto, incluida la libertad de profesar cualquier religión o de no profesar ninguna”, dijo el abogado en alocución presidencial.

De la Espriella explicó que la ceremonia de posesión fue un punto del orden del día de la sesión conjunta del Congreso de la República y que la inclusión de una “invocación” correspondió a una decisión de las mesas directivas de esa corporación.

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El presidente electo Abelardo de la Espriella y el presidente del Senado Honorio Henríquez ofecieron excusas públicas - crédito @SenadoGOVCo/X - REUTERS

El líder del movimiento político Defensores de la Patria defendió su derecho a practicar públicamente su religión, pero reconoció que el acto pudo causar malestar entre algunos ciudadanos. “Si este acto pudo generar incomodidad o se ofendió a alguna persona, en mi condición de jefe de Estado, ofrezco excusas por ello”.

El primer mandatario aseguró que su postura religiosa personal no limitará los derechos de quienes profesan otras creencias o no tienen afiliación religiosa, y afirmó que su administración garantizará la libertad de culto.