Colombia

Confimaron la presencia de un puma en zona rural de La Calera, Cundinarmarca: la CAR dio recomendaciones para quienes se crucen con el felino

La autoridad ambiental activó un protocolo de seguimiento tras recibir el reporte el 20 de septiembre, con el fin de reducir los contactos del felino con habitantes, ganado y otras especies

La autoridad ambiental solicitó a los habitantes del sector proteger a sus mascotas y animales de granja durante la noche - crédito National Geographic/Captura video
La autoridad ambiental solicitó a los habitantes del sector proteger a sus mascotas y animales de granja durante la noche - crédito National Geographic/Captura video
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La CAR (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca) activó un protocolo especial tras confirmar la presencia de un puma (Puma concolor) en la zona rural de La Calera, Cundinamarca.

La intervención busca seguir los desplazamientos del felino y reducir los contactos con habitantes, animales de producción y predios cercanos.

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La entidad ambiental recibió el reporte el domingo 20 de septiembre a través de su dirección regional Bogotá-La Calera. A partir de entonces, técnicos y biólogos iniciaron la verificación en el lugar donde fue advertido el paso del mamífero.

El plan no contempla, por ahora, trasladar al ejemplar. La autoridad ambiental procura que el animal continúe su recorrido hacia sectores con menor presencia de personas y actividades ganaderas, donde pueda permanecer sin exponerse a ser perseguido, acorralado o cazado.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca informó que realizó visitas de campo y evaluó las condiciones del área mediante sistemas de observación con dron. El objetivo fue identificar corredores y posibles zonas de desplazamiento utilizadas por el felino.

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