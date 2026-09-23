Emmanuel Benítez, medallista nacional e internacional, y las dificultades que enfrenta un atleta de combate en México

Emmanuel Benítez es un atleta mexicano que ha ganado medallas en Panamericanos, Centroamericanos, a demás de haber sido campeón nacional (Cortesía)

Guardar

Emmanuel Benítez expuso las limitaciones que afrontan los atletas mexicanos de lucha grecorromana, una disciplina en la que compite dentro de la categoría de 77 kilogramos y acumula casi dos décadas de experiencia.

El deportista sostuvo en una entrevista con Infobae México que la falta de competencias fuera del país condiciona la preparación de quienes buscan mantenerse en el alto rendimiento.

PUBLICIDAD

La principal dificultad que señaló Emmanuel Benítez es la escasez de fogueo internacional. Según explicó, los luchadores nacionales necesitan medirse con rivales de mayor nivel en otros escenarios para fortalecer su desarrollo competitivo y llegar mejor preparados a los desafíos de la disciplina.

Emmanuel Benítez relató las dificultades a las que se enfrenta un atleta nacional en México en la disciplina de lucha grecorromana (Cortesía)

Para el atleta mexicano, salir a competir a otros lugares no representa solo una oportunidad adicional, sino una parte necesaria de la formación deportiva. Esos cruces permiten comparar el nivel propio con el de adversarios que tienen otras experiencias y exigencias.

Emmanuel Benítez y una trayectoria sobresaliente

Uno de los resultados más sobresalientes que ha tenido Emmanuel es la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, celebrados en República Dominicana. Benítez compitió en la división de 77 kilogramos durante esa justa.

PUBLICIDAD

Emmanuel Benítez relató las dificultades a las que se enfrenta un atleta nacional en México en la disciplina de lucha grecorromana (Cortesía)

El atleta también ha ganado una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos. Además, su historial incluye el título de campeón panamericano juvenil en 2019, en Guatemala. Ese resultado forma parte de su etapa previa como integrante de las categorías juveniles de la lucha grecorromana.

Benítez también consiguió una medalla de oro en la Olimpiada Nacional y en los Nacionales CONADE, torneos que reúnen a deportistas de distintas entidades del país en categorías de desarrollo y alto rendimiento.

Benítez representa a México y a la Universidad de Guadalajara

Durante sus más de 18 años de carrera en el alto rendimiento, Emmanuel Benítez ha representado a México en múltiples competencias nacionales e internacionales durante su carrera deportiva.

PUBLICIDAD

También ha sido seleccionado nacional y representante de la Universidad de Guadalajara, institución con la que mantiene actividad en el ámbito competitivo.

Emmanuel Benítez relató las dificultades a las que se enfrenta un atleta nacional en México en la disciplina de lucha grecorromana (Cortesía)

Benítez y su participación en Habilidad Física 100 México

Además de sus resultados deportivos, Emmanuel Benítez participó en Habilidad Física 100 México, un programa de competencias físicas de Netflix.

La aparición en el formato de entretenimiento amplió el conocimiento público sobre su carrera fuera de los circuitos habituales de la lucha olímpica. El deportista utilizó esa presencia para hablar sobre las dificultades económicas de practicar un deporte de combate en México, donde los costos de entrenamiento, viajes, alimentación y equipo suelen recaer en atletas y sus familias.

PUBLICIDAD

Siguiente paso en la carrera de Benítez

El próximo objetivo de Emmanuel Benítez será participar en un campamento internacional durante 2026. El luchador busca que esa instancia contribuya a su preparación competitiva.

En la misma charla con Infobae México, su segunda meta es disputar el Campeonato Panamericano de 2027. Más adelante, el atleta apunta a obtener la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El plan reúne tres etapas: el campamento de este año, la búsqueda del título continental y el intento de llegar a la cita olímpica. Benítez presentó esas metas como los próximos pasos de su carrera deportiva.