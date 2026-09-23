Marco Rubio advirtió a Cuba: “Las cosas no van a mejorar sin que hagan cambios muy sustanciales”

Rubio afirma que la situación en Cuba no mejorará sin cambios por parte de los líderes

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la Revolución cubana “ha fracasado” durante más de 60 años y sostuvo que Cuba solo podrá mejorar si impulsa cambios profundos hacia la libertad política y económica. El funcionario aseguró que Washington está dispuesto a colaborar si las autoridades de la isla aceptan ese proceso.

Rubio planteó que el sistema cubano reconoce internamente ese fracaso y señaló que la discusión pasa por definir qué lo reemplazará. “Tienen la oportunidad de poner a su país en una trayectoria irreversible hacia el progreso y un futuro mejor”, afirmó.

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El jefe de la diplomacia estadounidense advirtió que una transformación de ese tipo no sería inmediata. “No se revierten más de 60 años de mala gestión, corrupción e incompetencia en seis meses”, dijo al aludir a transiciones políticas ocurridas en otros países.

Rubio condicionó la ayuda de Estados Unidos a reformas políticas y económicas

El secretario de Estado sostuvo que Estados Unidos está abierto a medidas que permitan iniciar un cambio en Cuba. También cuestionó la posición pública de quienes hablan en nombre del gobierno cubano, a quienes describió como resistentes a modificar el rumbo actual.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla con los medios tras reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en Nueva York (EE. UU.), el 23 de septiembre de 2026. Yuki Iwamura/Pool vía REUTERS

“La realidad de su situación es que las cosas no van a mejorar en Cuba sin que hagan cambios muy sustanciales”, sostuvo Rubio.

El funcionario dijo que los actuales dirigentes tienen la posibilidad de “cambiar para siempre y de forma positiva” al país, aunque admitió dudas sobre que aprovechen esa oportunidad. “Tengo esperanza de que lo hagan, pero no confianza”, señaló.

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Rubio diferenció entre integrantes del régimen con los que descartó cualquier diálogo y otros posibles interlocutores. “Hay algunas personas de ese régimen con las que nunca podremos trabajar porque tienen las manos manchadas de sangre”, afirmó. Añadió que podría haber cooperación con quienes estén dispuestos a orientar a Cuba hacia la libertad política y económica.

Rubio, afirmó este miércoles que la Administración de Donald Trump sigue dispuesta a negociar con Irán pese a no conseguir grandes avances en la reunión que mantuvieron el martes.

“Lo que ocurrió ayer fue positivo en ese sentido, pero, en última instancia, ya sabes, no quiero presentar esto erróneamente como un gran avance”, declaró Rubio en una rueda de prensa desde Nueva York, en el marco de la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

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El jefe de la diplomacia estadounidense señaló como “significativo” que “al menos” se mantuviera una conversación.

Rubio se refirió así al encuentro entre la delegación iraní que viajó para participar en la ONU y los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla con los medios tras reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en Nueva York (EE. UU.), el 23 de septiembre de 2026. Yuki Iwamura/Pool vía REUTERS

El presidente de EE.UU., Donald Trump, explicó este martes que el encuentro duró tres horas y aseguró que se produciría otro “en un futuro próximo”: “Fue una reunión muy buena. No puedo imaginar por qué no querrían (un acuerdo)”.

Durante su intervención ante la Asamblea General, Trump planteó que debe tomar “una gran decisión”: “¿Alcanzar un acuerdo con Irán que le permita reconstruirse (...) o aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente?”.

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El mandatario situó la posibilidad de cerrar un acuerdo para después de las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

El secretario de Estado también se refirió a los comicios en los que se renueva la mayor parte del poder legislativo y aseguró que, a su juicio, los iraníes están “malinterpretando el sistema” estadounidense.

“Creo que los iraníes tienen la falsa ilusión de que los demócratas van a ganar en noviembre y que el presidente ya no podrá tomar medidas en su contra. Simplemente no creo que entiendan muy bien nuestro sistema”, apuntó.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, intervino hoy ante la Asamblea General de la ONU y cargó contra las palabras del presidente Trump en la misma tribunal. El único representante de la delegación de EE.UU. en el pleno abandonó la sala.

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