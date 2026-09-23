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Hugo Sánchez asegura que Rafa Márquez puede ser campeón del mundo al frente de México con esta condición

Sánchez también mencionó a Andrés Guardado como una posible figura de continuidad dentro del cuerpo técnico

(Foto: especial)
Hugo Sánchez planteó un proyecto de largo plazo para Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana. (Foto: especial)
Guardar

Hugo Sánchez planteó un proyecto de largo plazo para Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana. Su argumento parte de que el técnico necesita respaldo para trabajar con el grupo de confianza que elija, ya que los resultados de su proceso también pondrán en juego su prestigio y su continuidad durante los próximos cuatro años.

Durante el programa de Futbol Picante, El Pentapichichi sostuvo que la Federación Mexicana de Futbol debería mantener a Márquez durante tres procesos mundialistas, siempre que su trabajo y los resultados lo justifiquen. Para Sánchez, esa estabilidad permitiría consolidar una idea futbolística, formar jugadores y construir una selección con condiciones para aspirar al título mundial.

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“Así que, yo apoyo a Rafa, que la decisión es que la gente con la que más confía son ellos, hay que respaldarle. Porque él se está jugando su prestigio, se está jugando su futuro, se está jugando el que lo respalden en este periodo de cuatro años, por lo menos. Porque lo ideal sería lo que yo solicité en su momento de tres etapas mundialistas. Si mantenemos a Rafa esas tres etapas mundialistas, porque lo está haciendo bien, que ojalá sea así, ahí es donde podríamos acercarnos a pensar en la posibilidad de salir campeones del mundo. Ojo lo que digo”.
Hombre con gorra y ropa deportiva negra y verde gesticula con las manos durante una práctica al aire libre
El cuerpo técnico da indicaciones en el campo durante el inicio de la concentración de la Selección Mexicana de fútbol. (Cortesía FMF)
El zamorano estará al frente de uno de los proyectos ´mas ambiciosos de la FMF de cara a la próxima justa mundialista.
El zamorano estará al frente de uno de los proyectos ´mas ambiciosos de la FMF de cara a la próxima justa mundialista. (Alexander Ortiz | Infobae México)

La referencia a “tres etapas mundialistas” implica un respaldo que iría más allá del Mundial de 2030. La propuesta busca evitar los cambios recurrentes de técnico tras cada Copa del Mundo y adoptar un modelo de planeación de largo alcance, similar al que Sánchez asocia con el futbol alemán.

Guardado como posible figura

Sánchez también mencionó a Andrés Guardado como una posible figura de continuidad dentro del cuerpo técnico. El exgoleador de Real Madrid consideró que el “Principito” debe prepararse desde ahora para asumir responsabilidades mayores si Márquez no puede continuar por motivos de salud o cualquier otra circunstancia.

Presentación de Rafael Márquez como nuevo Director Técnico de la Selección Mexicana.
Presentación de Rafael Márquez como nuevo Director Técnico de la Selección Mexicana. (Alexander Ortiz | Infobae México)

Para Hugo la idea es que Guardado conozca el proceso desde dentro y pueda convertirse en una alternativa para dirigir al Tri en el futuro.

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No es la primera ocasión en que Hugo Sánchez sostiene una postura similar. El exentrenador ha dicho en varias oportunidades que habría llevado a México a conquistar un Mundial si hubiera contado con tres procesos al frente de la selección.

“Si mantenemos a Rafa Márquez y que Andrés y su equipo de trabajo, Andrés Guardado, que en un momento dado, si por alguna razón, espero en Dios que no pase, de salud o de cualquier cosa de Rafa, pues ya Andrés Guardado se estará preparando como para pensar en la posibilidad, hacerlo al estilo alemán, como pasaba anteriormente. Que se vaya preparando para que sea el futuro, eh, técnico de la Selección Nacional”

Las primeras pruebas e Rafa Márquez

Rafael Márquez tendrá sus primeras pruebas como técnico de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA que inicia este sábado 26 de septiembre. México enfrenta a Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, a las 19:00 horas del centro de México. Tres días después, el martes 29, se mide con Perú en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, también a las 19:00 horas.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La gira continúa el sábado 3 de octubre con el partido entre Estados Unidos y México en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, a las 20:00 horas. El Tricolor cierra la ventana el martes 6 de octubre ante Chile en el Los Angeles Memorial Coliseum, a las 20:30 horas. Los cuatro amistosos servirán para que Márquez evalúe a su primera convocatoria y defina las bases de su ciclo rumbo al Mundial de 2030.

Cuerpo técnico de Rafa Márquez

La preparación física quedará temporalmente en manos de especialistas de la estructura institucional de la Federación Mexicana de Futbol, tras la reciente salida de Pol Lorente.

El cuerpo técnico también contará con Juan Manuel Lillo como auxiliar técnico; el entrenador español tiene una extensa carrera internacional y ha sido colaborador cercano de Pep Guardiola. Andrés Guardado, exfutbolista histórico de la Selección Mexicana, y Vidal Paloma, integrante de procesos anteriores de Márquez, ejercerán como auxiliares. Xabier “Xabi” Mancisidor será el entrenador de porteros, luego de haber trabajado en clubes como el Manchester City y el Real Madrid.

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