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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 23 de septiembre

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prevé al menos 12 concentraciones, tres rodadas ciclistas y diversos eventos culturales, religiosos y de entretenimiento este miércoles, con posibles afectaciones viales en las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Xochimilco, Iztacalco, Iztapalapa y Benito Juárez.

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11:38 hsHoy

Agenda de movilizaciones hoy 23 de septiembre

Agenda de movilizaciones hoy 23 de septiembre FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
Agenda de movilizaciones hoy 23 de septiembre FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La jornada comenzará a las 07:30 horas frente a la Torre Ejecutiva de Pemex, en la colonia Verónica Anzures, donde integrantes de Petroleros Unidos por México realizarán un mitin para demandar ajustes inflacionarios a salarios y pensiones, así como mejoras en los servicios médicos y reconocimiento a sus derechos laborales. Se prevé la asistencia de alrededor de 250 personas.

A las 10:00 horas, ex trabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán frente a la Secretaría de Gobierno, en el Centro Histórico, para exigir el pago correspondiente a intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Durante el mediodía se esperan diversas actividades. La organización Plataforma 4:20 instalará puntos de recolección de firmas y difusión sobre derechos cannábicos en el Monumento a la Madre, en la colonia Narvarte Poniente y en el cruce de Gran Canal y Circuito Interior.

También a las 12:00 horas, la Liga Comunista “23 de Septiembre” realizará un homenaje y pronunciamiento político al exterior de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), unidad Zacatenco, mientras que la colectiva Libres y Combativas MX se manifestará en los Juzgados Penales de la Ciudad de México, en la colonia Doctores, para exigir justicia en un caso de presunta violencia feminicida.

En Xochimilco, trabajadores del Hospital General de Xoco acudirán a la sede capitalina del IMSS-Bienestar, ubicada en Anillo Periférico Sur 6777, para solicitar la destitución de la directora del nosocomio. Denuncian falta de insumos y medicamentos, presunta violencia laboral y la subutilización de equipo médico.

Por otra parte, el Centro Cultural y Artesanal Indígena de la Ciudad de México se concentrará a las 14:00 horas en la Secretaría de Gobierno para defender la soberanía indígena, los derechos humanos de los pueblos originarios y la libre determinación.

A las 15:30 horas, el colectivo nacional “No Más Presos Inocentes” acudirá a los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Iztapalapa, en respaldo a la audiencia de una persona acusada de homicidio. El grupo denunciará presuntas irregularidades en la investigación y violaciones al debido proceso.

Finalmente, el Núcleo de Solicitantes de Vivienda “Movimiento Sin Techo” se concentrará a las 17:00 horas frente a la Secretaría de Vivienda, en la colonia Granjas México, Iztacalco, para pedir la regularización de predios en distintas alcaldías.

Actos por Ayotzinapa y actividades sindicales

Como parte de las movilizaciones programadas, el Colectivo Casanova realizará a las 13:00 horas un mitin en el CCH Vallejo, en Gustavo A. Madero, al cumplirse 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los participantes exigirán justicia y castigo a los responsables.

Asimismo, el Movimiento de Regeneración Sindical mantendrá durante el día mesas de recolección de firmas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en la alcaldía Benito Juárez, en el marco de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.

Rodadas ciclistas y eventos masivos

Entre las rodadas previstas destacan la de People for Bikes-Roma, que saldrá a las 06:50 horas de Zacatecas 55, colonia Roma Norte, con destino al Bosque de Chapultepec y Parque Aztlán; así como una rodada nocturna de Libertad en Bici, que partirá a las 20:15 horas desde Eje 5 Sur y calle 10 de Agosto, en Iztapalapa, rumbo a la Unidad Independencia, en Magdalena Contreras.

También se prevén concentraciones importantes por actividades no relacionadas con protestas, entre ellas la peregrinación del IRISN Institute México hacia la Basílica de Guadalupe, con una afluencia estimada de mil personas; y los festejos por el 69 aniversario de los mercados de Jamaica y Sonora, para los que se esperan hasta 8 mil asistentes en cada sede.

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