400 hondureños que huyen de la miseria: el adolescente que besó a su mamá, el padre que gana 55 dólares a la semana y el sueño americano que los impulsa

La caravana migrante reúne a al menos 400 personas que partieron de San Pedro Sula con destino a Estados Unidos, a través de Guatemala y México. (Diario El Portal)

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Un grupo de unos 400 migrantes hondureños avanza por Guatemala rumbo a México, tras salir de San Pedro Sula, Honduras, ante la falta de oportunidades laborales.

El contingente recorrió 184 kilómetros y se encuentra en el kilómetro 235 de la ruta al Atlántico, en Morales, Izabal.

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La mayoría lleva pocas pertenencias, entre ellas ropa, alimentos y agua. Mientras que una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala acompaña el desplazamiento durante el trayecto por el país.

“No hay trabajo”, dijo Santos Cruz Velásquez, un hombre de unos 45 años quien viaja junto con su esposa y su hija de 14 años. En una corta entrevista con el medio de Izabal Bahía Stereo, el hombre narró que ha sido difícil encontrar empleo. “Una semana hay y dos no”, lamentó.

Según dijo, devenga alrededor de 1,500 lempiras a la semana, unos USD 55.92 , mientras que una libra de frijol tiene un costo de USD 1.12 aproximadamente, situación que limita su supervivencia en su país.

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Santos Cruz Velásquez, un hondureño de unos 45 años, viaja en caravana junto a su familia hacia Estados Unidos, por su paso en Guatemala fue entrevistado por Stereo Bahía, un medio de comunicación de Izabal.

Las quejas contra el Presidente Nasry Juan Asfura

El grupo pretende continuar por territorio guatemalteco antes de dirigirse a México, como parte de una ruta migratoria que algunas personas utilizan para seguir hacia Estados Unidos.

Los participantes de la caravana lo confirmaron. Uno de los jóvenes que viaja en el grupo afirmó que inició su recorrido desde Tela, un municipio del departamento de Atlántida, de Honduras.

“No hay trabajo”, remarcó. Según dijo, unos días lograba encontrar un puesto laboral cargando cajas de una embotelladora y otros fabricando blocks de construcción. Esos empleos le dejan un ingreso semanal de entre USD 37,22 a USD 67.

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El joven afirmó que toda su familia ya reside en Estados Unidos, por lo que decidió marcharse de su país, al tiempo que criticó al presidente hondureño Nasry Juan Asfura Zablah.

Todo surgió luego de un comentario del periodista de Stereo Bahía quien comenta sobre el cambio gubernamental y las esperanzas que eso significaba, pero es interrumpido por el hondureño quien sin pensarlo afirmó: “El Presidente no sirve. No ha hecho nada, desde que entró a la presidencia no se le ha visto nada”.

Un integrante de la caravana de migrantes de Honduras se quejó del Presidente Nasry Juan Asfura Zablah, afirma que no ha hecho nada desde que inició en el Ejecutivo. (Stereo Bahía)

“Yo voy con todo, menos con miedo”

Ángel Noé, un adolescente de 17 años, tomó su mochila con un poco de ropa y le dio un beso a su mamá y le prometió que él trataría de sacarla adelante.

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Según dijo, ya trabajaba con su tío en la albañilería. Al día tenía un salario de USD 1,12 que no le alcanzaban ni para una libra de frijol.

Fue por eso que decidió aventurarse y buscar el sueño americano. Ahora, viaja acompañado de su tío y de su sobrina, otra adolescente de 14 años, quienes no pierden la esperanza de alcanzar sus objetivos y cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

Ángel Noé, un adolescente de 17 años, viaja junto con su tío y su sobrina de 14 años. Recién ingresaron a Guatemala con rumbo a México para llegar a Estados Unidos en una nueva caravana de migrantes. (Stereo Bahía)

Estados Unidos advierte que las fronteras están cerradas

Pese al avance de la nueva caravana, la administración de Donald Trump ha advertido que las fronteras están cerradas y que no permitirán el paso de “quienes violen la ley” en su territorio.

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La advertencia la hizo llegar a través de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, quienes afirmaron: “No arriesgue su vida ni la de su familia emprendiendo el peligroso viaje hacia el norte”.