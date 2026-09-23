EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de septiembre: Ernesto Ruffo podría ir a prisión domiciliaria

Fuerzas federales capturaron este 22 de septiembre a José Ángel Rivera Zazueta, alias “Don Flaco” o “El Flaco”, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, en cumplimiento de una orden de detención con fines de extradición hacia Estados Unidos.
La violencia y la inseguridad delictiva obligaron a integrantes de 510 mil hogares en México a abandonar su lugar de residencia y mudarse a otro punto del país durante los últimos cinco años, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California detenido el pasado 16 de julio por su presunta participación en un esquema criminal de huachicol fiscal férreo, cuenta con dos amparos en curso contra su vinculación a proceso y contra la prisión preventiva que enfrentaba en el penal del Altiplano, según confirmó Guadalupe Acosta Naranjo, presidente del partido Somos, luego de visitarlo en el centro penitenciario.