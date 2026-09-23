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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de septiembre: Ernesto Ruffo podría ir a prisión domiciliaria

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país con Infobae México

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12:55 hsHoy

Cómo “Don Flaco”, operador de “El Mayo” Zambada, intentó abrir una ruta de cocaína en Italia para venderle a la ‘Ndrangheta

Un hotel de lujo en Sicilia, una fábrica de jabón como fachada y agentes encubiertos marcaron el fracaso del plan del sinaloense para expandir el negocio de cocaína del cártel hacia Europa

José Ángel Zazueta fue detenido en la CDMX. El hombre de confianza de El Mayo Zambada lo intentó ayudar a traficar cocaína en Italia. (Infobae México / Jovany Pérez)
José Ángel Zazueta fue detenido en la CDMX. El hombre de confianza de El Mayo Zambada lo intentó ayudar a traficar cocaína en Italia. (Infobae México / Jovany Pérez)

Fuerzas federales capturaron este 22 de septiembre a José Ángel Rivera Zazueta, alias “Don Flaco” o “El Flaco”, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, en cumplimiento de una orden de detención con fines de extradición hacia Estados Unidos.

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12:52 hsHoy

Desplazamiento forzado en México: violencia e inseguridad obligaron a integrantes de 510 mil hogares a abandonar sus casas en 5 años

La Encuesta Intercensal 2025 del INEGI documentó por primera vez la dimensión nacional del desplazamiento forzado interno

Un hombre y un niño cargan cajas y bolsos en la parte trasera de una camioneta mientras varios hombres armados observan desde el fondo en un camino de tierra. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un hombre y un niño cargan cajas y bolsos en la parte trasera de una camioneta mientras varios hombres armados observan desde el fondo en un camino de tierra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia y la inseguridad delictiva obligaron a integrantes de 510 mil hogares en México a abandonar su lugar de residencia y mudarse a otro punto del país durante los últimos cinco años, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

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12:48 hsHoy

Ernesto Ruffo cuenta con dos amparos en curso, afirma Guadalupe Acosta Naranjo tras visita en el Altiplano

El exgobernador de Baja California enfrentó la resolución judicial que revirtió la negativa a cumplir su medida cautelar en domicilio, mientras familiares y amigos permanecía sin comunicación dentro del penal en la visita

El exgobernador de Baja California fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo
El exgobernador de Baja California fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California detenido el pasado 16 de julio por su presunta participación en un esquema criminal de huachicol fiscal férreo, cuenta con dos amparos en curso contra su vinculación a proceso y contra la prisión preventiva que enfrentaba en el penal del Altiplano, según confirmó Guadalupe Acosta Naranjo, presidente del partido Somos, luego de visitarlo en el centro penitenciario.

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