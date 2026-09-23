Dueño de supermercado enfrentó a bala a delincuentes que pretendían asaltar a clientes y empleados en sector residencial de Bogotá

El propietario del local reaccionó con un arma de fuego ante la presencia de los asaltantes - crédito Captura video CityTV

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Una balacera tras un intento de hurto alteró a la comunidad en la localidad de Engativá, en Bogotá. Varios hombres armados ingresaron a un supermercado para intimidar a los clientes y trabajadores que estaban dentro del establecimiento.

El propietario del local habría respondido con un arma de fuego cuando los presuntos delincuentes intentaban cometer el robo en el barrio Villa Claver. Los hombres también dispararon antes de escapar, aunque hasta el momento no se registraron personas heridas.

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El hecho ocurrió dentro y en los alrededores del supermercado, donde el intercambio de disparos generó preocupación entre los vecinos y las personas que transitaban por el sector.

Los sospechosos lograron salir del lugar antes de que llegaran las autoridades. La información disponible no precisa cuántos hombres participaron en el intento de hurto ni el rumbo que tomaron durante la fuga.

El intercambio de disparos en el establecimiento comercial finalizó sin personas heridas - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Después de recibir la alerta, las unidades de la Policía de Bogotá se trasladaron al establecimiento para iniciar las indagaciones y reunir elementos que permitan identificar a los responsables.

Tras la alerta, unidades policiales llegaron al comercio para recopilar información y avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido. Los agentes realizaron recorridos en el vecindario y comenzaron a revisar las cámaras de seguridad instaladas en el sector.

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El teniente coronel Fabián Beltrán, oficial de guarnición de la Policía de Bogotá, explicó que las diligencias comenzaron de inmediato. “De inmediato, nuestras unidades de la zona de atención iniciaron la labor de vecindario y análisis de las cámaras de seguridad, con el fin de lograr la individualización de los responsables”, informó.

El oficial pidió a los habitantes del sector aportar información que pueda resultar útil para ubicar a los presuntos delincuentes. Beltrán invitó a la ciudadanía a denunciar “cualquier hecho delictivo a través de la línea 123 o el CAI más cercano”.

El teniente coronel Fabián Beltrán informó la ejecución de labores de vecindario para individualizar a los responsables- crédito captura de pantalla Noticias Caracol

Los sujetos abandonaron el supermercado después del cruce de disparos y no fueron capturados en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no han informado cuántas personas participaron en el intento de hurto ni han divulgado detalles sobre la dirección que tomaron al escapar.

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La investigación busca establecer la identidad y el paradero de los responsables. Para ello, la Policía analiza los registros de video y los testimonios de quienes presenciaron la situación dentro y fuera del establecimiento.