Receta de alambre de camarones: una versión original y llena de sabor de esta

Un alambre de camarones salteado con pimientos, cebolla y tocino se sirve cubierto con queso fundido en una sartén de hierro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El alambre es una de esas preparaciones que convierten ingredientes sencillos en una comida completa, colorida y perfecta para compartir.

La mezcla de camarones, verduras, tocino y queso funciona muy bien dentro de tortillas calientes.

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Esta versión combina sabores populares de la cocina mexicana y puede servirse como plato principal, relleno para tacos o preparación para una comida informal.

Un alambre de camarones con pimientos, cebolla, tocino y queso fundido se sirve en una sartén de hierro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de alambre de camarones

El alambre de camarones es un salteado de camarones, pimientos, cebolla y tocino, terminado con queso fundido. La técnica principal consiste en cocinar los ingredientes por etapas para conservar la textura de los vegetales y evitar que los camarones queden duros.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

500 g de camarones grandes, limpios, pelados y sin vena 3 pimientos morrones: 1 rojo, 1 verde y 1 amarillo 0.5 cebolla blanca 100 g de tocino picado 200 g de queso Oaxaca o mozzarella 1 diente de ajo finamente picado 1 cucharada de aceite vegetal 0.5 cucharadita de paprika 0.5 limón, solo el jugo Sal al gusto Pimienta negra al gusto Tortillas de maíz al gusto

Cómo hacer alambre de camarones, paso a paso

Descongela los camarones en el refrigerador o dentro de una bolsa hermética sumergida en agua fría. Escúrrelos y sécalos muy bien. Retira la vena de los camarones con un corte superficial en el lomo. Sazona los camarones con el ajo, la paprika, sal, pimienta y el jugo de limón. Reserva. Corta los pimientos y la cebolla en tiras de tamaño similar. Pica el tocino en trozos pequeños. Calienta un sartén amplio a fuego medio-alto. Agrega el tocino y cocínalo hasta que esté dorado. Añade la cebolla y los pimientos. Saltea durante 5 a 7 minutos, hasta que estén suaves, pero conserven algo de textura. Agrega los camarones cuando las verduras estén casi listas. Cocínalos durante 3 a 5 minutos, moviendo de forma constante, hasta que cambien de color y estén firmes. Evita cocinar demasiado los camarones, porque pueden adquirir una textura dura o gomosa. Cubre la preparación con el queso Oaxaca o mozzarella. Tapa el sartén y cocina durante 2 minutos, hasta que el queso se derrita. Sirve de inmediato con tortillas calientes, limón, aguacate o salsa.

Una infografía de Infobae detalla los pasos para cocinar alambre de camarones, desde la preparación de los ingredientes hasta la cocción en sartén. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Estimación aproximada por porción:

Calorías: 665 kcal

Proteínas: 49 g

Grasas: 42 g

Carbohidratos: 9 g

Fibra: 2 g

Sodio: 850 mg, aproximadamente

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guarda el alambre en un recipiente hermético dentro del refrigerador durante un máximo de 3 días.

Para recalentarlo, utiliza un sartén a fuego medio durante 5 minutos. Evita calentarlo demasiado para no resecar los camarones.