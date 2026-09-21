Receta de alambre de camarones: una versión original y llena de sabor de esta

El alambre es una de esas preparaciones que convierten ingredientes sencillos en una comida completa, colorida y perfecta para compartir.
La mezcla de camarones, verduras, tocino y queso funciona muy bien dentro de tortillas calientes.
PUBLICIDAD
Esta versión combina sabores populares de la cocina mexicana y puede servirse como plato principal, relleno para tacos o preparación para una comida informal.
Receta de alambre de camarones
El alambre de camarones es un salteado de camarones, pimientos, cebolla y tocino, terminado con queso fundido. La técnica principal consiste en cocinar los ingredientes por etapas para conservar la textura de los vegetales y evitar que los camarones queden duros.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 500 g de camarones grandes, limpios, pelados y sin vena
- 3 pimientos morrones: 1 rojo, 1 verde y 1 amarillo
- 0.5 cebolla blanca
- 100 g de tocino picado
- 200 g de queso Oaxaca o mozzarella
- 1 diente de ajo finamente picado
- 1 cucharada de aceite vegetal
- 0.5 cucharadita de paprika
- 0.5 limón, solo el jugo
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto
- Tortillas de maíz al gusto
Cómo hacer alambre de camarones, paso a paso
- Descongela los camarones en el refrigerador o dentro de una bolsa hermética sumergida en agua fría. Escúrrelos y sécalos muy bien.
- Retira la vena de los camarones con un corte superficial en el lomo.
- Sazona los camarones con el ajo, la paprika, sal, pimienta y el jugo de limón. Reserva.
- Corta los pimientos y la cebolla en tiras de tamaño similar. Pica el tocino en trozos pequeños.
- Calienta un sartén amplio a fuego medio-alto. Agrega el tocino y cocínalo hasta que esté dorado.
- Añade la cebolla y los pimientos. Saltea durante 5 a 7 minutos, hasta que estén suaves, pero conserven algo de textura.
- Agrega los camarones cuando las verduras estén casi listas. Cocínalos durante 3 a 5 minutos, moviendo de forma constante, hasta que cambien de color y estén firmes.
- Evita cocinar demasiado los camarones, porque pueden adquirir una textura dura o gomosa.
- Cubre la preparación con el queso Oaxaca o mozzarella.
- Tapa el sartén y cocina durante 2 minutos, hasta que el queso se derrita.
- Sirve de inmediato con tortillas calientes, limón, aguacate o salsa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Estimación aproximada por porción:
- Calorías: 665 kcal
- Proteínas: 49 g
- Grasas: 42 g
- Carbohidratos: 9 g
- Fibra: 2 g
- Sodio: 850 mg, aproximadamente
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
PUBLICIDAD
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Guarda el alambre en un recipiente hermético dentro del refrigerador durante un máximo de 3 días.
Para recalentarlo, utiliza un sartén a fuego medio durante 5 minutos. Evita calentarlo demasiado para no resecar los camarones.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD