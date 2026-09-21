Sorteo Zodiaco Especial 1761 de la Lotería Nacional del domingo 20 de septiembre: resultados del premio mayor y números ganadores

Lotería Nacional.

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Como cada domingo, el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 7 millones de pesos, repartidos en una serie.

El evento fue programado para las 20:00 (hora local del centro de México) en el Teatro Lotería Nacional.

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En esta ocasión, la edición del boleto del sorteo 1761 de este domingo 20 de septiembre de 2026, el billete de esta ocasión conmemora el 50 aniversario de la inauguración de las instalaciones del Heroico Colegio Militar en Tlalpan, Ciudad de México.

El inmueble, conocido como Telpochcalli, abrió sus puertas el 13 de septiembre de 1976 tras el traslado desde Popotla y destaca por su arquitectura inspirada en elementos prehispánicos, diseñada por Agustín Hernández Navarro.

$20 MXN por cachito.

$400 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Números ganadores de los 20 premios más grandes del sorteo del 20 de septiembre del 2026

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Premio mayor de 7 millones de pesos: Capricornio 2376

Premio de 1 millón 100 mil pesos: Capricornio 0605

Premio de 1 millón 100 mil pesos:

Premio de 176 mil pesos:

Premio de 176 mil pesos:

Premio de 88 mil pesos:

Premio de 88 mil pesos:

Premio de 61 mil 600 pesos:

Premio de 61 mil 600 pesos:

Premio de 52 mil 800 pesos:

Premio de 52 mil 800 pesos:

Premio de 44 mil pesos: Escorpión 4319

Premio de 44 mil pesos: Piscis 2022

Premio de 44 mil pesos:

Premio de 35 mil 200 pesos: Escorpión 9038

Premio de 35 mil 200 pesos:

Premio de 35 mil 200 pesos:

Premio de 26 mil 400 pesos: Piscis 1071

Premio de 26 mil 400 pesos:

Premio de 26 mil 400 pesos:

Premio de 26 mil 400 pesos:

Reintegros:

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

El pago de premios o reintegros en la Ciudad de México se puede solicitar en las oficinas de la Lotería Nacional ubicadas en Plaza de la República No. 117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes entre las 9:00 y las 13:00.

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Para realizar el cobro es necesario presentar el formato de instrucción pago banco, una identificación oficial vigente —como INE, IFE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar— y, si la identificación no incluye domicilio, un comprobante de domicilio reciente.

El ganador puede verificar si su billete electrónico obtuvo premio o reintegro consultando el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la aplicación de Broxel (sección de números ganadores) o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.