La inflación en Colombia seguiría por encima del 3% en 2026 y 2027, según el Banco de la República

La inflación en Colombia cerraría 2026 por encima de la meta del 3% del Banco de la República y tendría dificultades para converger en 2027 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La inflación en Colombia cerraría en 2026 por encima del objetivo del 3% y tendría dificultades para converger a esa meta durante 2027, según el codirector del Banco de la República, Mauricio Villamizar, que advirtió que el país enfrenta presiones fiscales, laborales y climáticas que prolongarían el ajuste monetario.

En el primer episodio del podcast Economía sin enredos, de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), Villamizar sostuvo que el escenario más probable contempla otro año de incumplimiento de la meta de inflación. De concretarse, Colombia completaría siete años consecutivos con una variación de precios por encima del objetivo fijado por el banco central.

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En 2026 no se llegaría a la meta y “lo más probable es que en 2027 tampoco

El integrante de la Junta Directiva del Banco de la República señaló que el cumplimiento de la meta de inflación luce improbable para el cierre de 2026 y también para 2027. “Este año, con casi plena seguridad, no vamos a cumplir la meta. Y lo más probable es que el próximo año tampoco”, afirmó durante la conversación con José Ignacio López, presidente de Anif.

La previsión supone que el descenso de la inflación será gradual y estará condicionado por factores que el banco central identifica como persistentes. Entre ellos, Villamizar mencionó el deterioro de las cuentas fiscales, los aumentos del salario mínimo por encima de los niveles de productividad y los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.

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Mauricio Villamizar advirtió que Colombia completaría siete años consecutivos con inflación superior al objetivo del banco central - crédito ANIF / YouTube

Para el codirector, estos elementos hacen más difícil que Colombia siga la trayectoria de otros países de América Latina, varios de los cuales ya retornaron a sus objetivos de inflación, aunque algunos volvieron a desviarse de ellos después de alcanzarlos.

Villamizar estimó que el último aumento del salario mínimo, de 23%, o de cerca de 27% al considerar la reducción de la jornada laboral, habría añadido aproximadamente dos puntos porcentuales a la inflación. Según su cálculo, sin ese efecto, la variación de precios estaría cerca del 4%, en el límite superior del rango de tolerancia alrededor de la meta.

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La apreciación del peso colombiano habría tenido un efecto compensatorio de magnitud similar. El codirector indicó que, sin la valorización de la moneda, la inflación podría ubicarse cerca de dos puntos porcentuales por encima de su nivel observado.

El crecimiento dependerá de una corrección ordenada de los desequilibrios

Villamizar sostuvo que la prioridad del banco central no se limita a reducir el aumento de los precios. El propósito de la política monetaria, explicó, consiste en preservar condiciones para que la economía mantenga una expansión sostenible a largo plazo.

Una infografía con datos del Banco de la República detalla los factores que mantendrán la inflación de Colombia por encima de la meta del 3% en 2026 y 2027 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En ese contexto, advirtió que una inflación elevada limita las perspectivas de actividad futura. “La inflación es un impuesto al crecimiento futuro”, afirmó. Su planteamiento es que tolerar aumentos persistentes de precios puede dar un impulso transitorio a la economía, aunque después obliga a aplicar ajustes más costosos y prolongados.

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El panorama de crecimiento para lo que resta del 2026 y 2027 dependerá, por tanto, de la capacidad de la economía colombiana para reducir esas presiones sin profundizar la desaceleración. Villamizar consideró que actuar con firmeza frente a la inflación ahora puede resultar menos costoso para la producción que postergar las decisiones hasta un escenario con menor dinamismo económico.

La situación fiscal ocupa un lugar central en esa evaluación. Un mayor déficit puede impulsar la demanda interna, elevar la prima de riesgo y presionar la tasa de cambio. Además, obliga al Banco de la República a mantener una postura monetaria más restrictiva para lograr el mismo efecto sobre los precios.

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El codirector explicó que el deterioro fiscal eleva la llamada tasa neutral, una referencia que permite determinar si la política monetaria estimula o enfría la economía. En consecuencia, las tasas de interés deben ubicarse en niveles más altos para contener la inflación.

Las tasas altas podrían extenderse si aumentan los choques de oferta

El Banco de la República sostiene que una inflación elevada limita el crecimiento y exige ajustes monetarios más costosos y prolongados - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El horizonte de convergencia al 3% también está sujeto al comportamiento del fenómeno de El Niño. Villamizar indicó que el equipo técnico del Banco de la República contempla un evento fuerte, con posibles efectos sobre los precios de los alimentos y la energía.

Un choque climático de mayor intensidad elevaría los costos de producción agrícola y podría aumentar la necesidad de generación térmica ante una reducción de los niveles de los embalses. Esos factores trasladarían presiones adicionales a la inflación y podrían afectar las expectativas de hogares y empresas.

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Ante ese escenario, el miembro de la Junta Directiva afirmó que la respuesta monetaria podría consistir en mantener las tasas de interés altas durante más tiempo. La duración de esa postura dependerá de la evolución de la inflación, las expectativas y la magnitud de los choques de oferta.

Para Villamizar, la credibilidad del banco central será determinante en el retorno a la meta. Si hogares, empresas y trabajadores toman sus decisiones de precios, contratos y salarios con base en una inflación esperada cercana al 3%, el ajuste requerirá una menor restricción monetaria. Si esas expectativas permanecen elevadas, la convergencia podría demorarse aún más.

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