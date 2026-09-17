México

La Llave MX: para qué tramites es obligatoria en 2026 y cómo obtenerla para no perder becas y otros apoyos

Para obtenerla necesitas CURP vigente, código postal, celular y correo; el portal valida datos, pide crear contraseña y enviar confirmaciones por SMS y email para activar el acceso con folio de seguimiento

Un hombre, una niña y una mujer miran una computadora portátil junto a un cartel con el logotipo de Llave MX dentro de un símbolo de prohibición.
La plataforma vincula la identidad del ciudadano con su Clave Única de Registro de Población (CURP) y permite iniciar sesión en distintos portales gubernamentales sin necesidad de crear un usuario diferente para cada dependencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Llave MX se consolidó como la cuenta única de identidad digital del Gobierno de México y en 2026ya es un trámite obligatoria para acceder a programas sociales como las Becas del Bienestar. Sin ella, miles de familias no pueden completar el registro a estos apoyos, aunque para otros trámites federales su uso sigue siendo opcional.

La plataforma vincula la identidad del ciudadano con su Clave Única de Registro de Población (CURP) y permite iniciar sesión en distintos portales gubernamentales sin necesidad de crear un usuario diferente para cada dependencia. Actualmente, 242 sistemas están integrados a este esquema de autenticación.

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Secretaría de Educación de Michoacán

Qué es la Llave MX y quién la administra

Su función es eliminar la duplicidad de trámites presenciales y concentrar el acceso a los servicios del Estado en un solo portal (Captura de Pantalla)
Su función es eliminar la duplicidad de trámites presenciales y concentrar el acceso a los servicios del Estado en un solo portal (Captura de Pantalla)

La Llave MX es una cuenta gratuita y oficial implementada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para que cualquier persona pueda identificarse electrónicamente ante las plataformas digitales de las dependencias federales. Funciona mediante un usuario y una contraseña personales, vinculados directamente a la CURP.

Su función es eliminar la duplicidad de trámites presenciales y concentrar el acceso a los servicios del Estado en un solo portal. Entre las plataformas con mayor tráfico dentro del sistema están la Plataforma Nacional del Registro Civil, con 22.91% de los inicios de sesión; los servicios propios de Llave MX, con 19.72%; Expediente MX, con 7.46%; y el sistema de citas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con 6.89%.

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Un dato relevante para quienes creen que basta con tener la cuenta activa: la Llave MX no permite, por sí sola, iniciar y concluir un trámite completo en todos los casos. En procesos como la corrección de un acta de nacimiento o el registro de becas para menores, siempre se requiere documentación adicional que revisa un servidor público antes de resolver la solicitud.

Trámites para los que ya es obligatoria en 2026

Una mano adulta sostiene un smartphone. La pantalla muestra el portal de la Secretaría de Bienestar, con el escudo del Gobierno de México y el logo del Banco del Bienestar.
Una mano adulta sostiene un smartphone mostrando la pantalla del portal oficial de la Secretaría de Bienestar, con los logos del Gobierno de México y el Banco del Bienestar visibles para la consulta de programas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de la Llave MX dejó de ser opcional para un grupo específico de programas sociales. Sin esta cuenta activa, no es posible siquiera iniciar el registro a los siguientes apoyos:

Beca Rita Cetina, dirigida a estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria)

Beca Benito Juárez, para estudiantes de bachillerato en escuelas públicas

Jóvenes Escribiendo el Futuro, programa de nuevo ingreso con registro habilitado del 18 al 30 de septiembre de 2026

En el caso de la Beca Rita Cetina, la cuenta debe crearse a nombre de la madre, el padre o el tutor legal, nunca del menor de edad. Para la Beca Benito Juárez, el propio estudiante puede generar su registro personal con su CURP, aunque si es menor de edad deberá adjuntar también la identificación oficial de su tutor durante el proceso.

Para Jóvenes Escribiendo el Futuro existe un requisito adicional: la CURP debe estar certificada ante el Registro Nacional de Población. Si no lo está, la Llave MX no funciona y el aspirante pierde la posibilidad de registrarse en ese periodo.

Servicios donde la cuenta facilita el acceso pero no es obligatoria

En la mayoría de estos casos existen alternativas presenciales o portales independientes para completar el trámite(X/@AgenciaGobMX)
En la mayoría de estos casos existen alternativas presenciales o portales independientes para completar el trámite(X/@AgenciaGobMX)

Fuera del bloque de becas, la Llave MX funciona como puerta de entrada a otros servicios públicos, aunque en la mayoría de estos casos existen alternativas presenciales o portales independientes para completar el trámite. Entre los servicios donde la cuenta agiliza el proceso, sin ser estrictamente indispensable, están:

Descarga de actas de nacimiento, matrimonio y defunción en la Plataforma Nacional del Registro Civil

Consulta del estatus de trámites y expedientes personales en Expediente MX

Programación de citas para renovar el pasaporte y otros trámites consulares ante la SRE

Acceso a la Ventanilla Digital Única del Agua

Ingreso al Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial

Uso del Sistema de Atención Ciudadana de Presidencia

Ventanilla Única de trámites y servicios agrarios de la Procuraduría Agraria

Para gestiones específicas como la corrección de un acta de nacimiento, la plataforma puede solicitar identificación oficial adicional en formato digital. Entre los documentos aceptados están la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), el pasaporte, la cédula profesional, la cartilla del Servicio Militar Nacional y la licencia de conducir, en formato PDF, JPG o PNG.

Paso a paso para crear tu cuenta Llave MX

Hombre usa un portátil con interfaz de gestión documental y una tableta gráfica con lápiz óptico. Se ven iconos de seguridad y certificación
Al terminar este proceso, la plataforma envía un enlace de confirmación al correo registrado y un mensaje de texto al celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro es completamente gratuito, se realiza en línea y no requiere acudir a ninguna oficina. Antes de comenzar, es necesario tener a la mano estos datos:

1. CURP vigente (certificada, en el caso de Jóvenes Escribiendo el Futuro)

2. Código postal y datos de domicilio

3. Número de teléfono celular activo

4. Correo electrónico de uso frecuente

Con esa información lista, el proceso de registro sigue estos pasos:

1. Ingresa al portal oficial www.llave.gob.mx y selecciona la opción “Crear cuenta”

2. Escribe tu CURP, resuelve el captcha de verificación y da clic en “Continuar”

3. Si la CURP es correcta, el sistema completará automáticamente tus datos personales básicos

4. Captura tu código postal y selecciona tu colonia en el menú desplegable

5. Registra tus medios de contacto: un número de celular y un correo electrónico, ambos activos

6. Crea una contraseña de al menos ocho caracteres, que combine mayúsculas, minúsculas y números

7. Lee y acepta el aviso de privacidad, completa el captcha final y selecciona “Finalizar”

Al terminar este proceso, la plataforma envía un enlace de confirmación al correo registrado y un mensaje de texto al celular. Ambos medios deben confirmarse para activar la cuenta por completo. Una vez validado el registro, el sistema genera un comprobante con un número de folio único que sirve para dar seguimiento a cualquier solicitud posterior.

Qué considerar antes de iniciar un trámite

Antes de intentar registrarse a una beca o servicio que exija Llave MX, conviene verificar que la CURP esté vigente y, si el trámite lo requiere, certificada ante el Registro Nacional de Población. También es importante mantener actualizados el correo y el número celular vinculados a la cuenta, ya que son el único medio para recibir notificaciones oficiales sobre el estatus de cada solicitud.

Los trámites realizados a través de la Llave MX son gratuitos y no requieren intermediarios. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar ha señalado que ningún gestor o página de terceros está autorizado a cobrar por este registro ni a garantizar la aprobación de una beca.

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