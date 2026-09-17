Polémica en Chile: el líder de un grupo radical mapuche que recibió una medalla de la Asamblea Nacional de Francia

Llaitul es el cabecilla de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM).

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En una ceremonia llevada a cabo en París este lunes, el diputado franco-chileno Rodrigo Arenas entregó una medalla de la Asamblea Nacional de Francia al cabecilla de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, condenado en mayo de 2024 a 23 años de prisión efectiva tras ser declarado culpable de cinco delitos cometidos entre 2020 y 2022 en la Macrozona Sur.

Arenas -hijo de exiliados chilenos-, es integrante del partido de extrema izquierda La Francia Insumisa (LFI), fundado en 2016 por Jean-Luc Mélenchon -actual candidato para las presidenciales francesas de 2027-, y la presea honorífica fue recibida por uno de los hijos de líder de la CAM, Ernesto Llaitul, en nombre de su padre, actualmente tras las rejas.

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Según el diario Le Monde Diplomatique, en su alocución el diputado francés explicó que la condecoración es una forma de dar “visibilidad y reconocimiento institucional” a la lucha y reivindicaciones del pueblo mapuche, muchas veces relegada incluso dentro de sectores de la izquierda, la que también debe ser entendida desde la historia del exilio chileno en Francia.

Luego vino el turno de Ernesto Llaitul, quien agradeció el reconocimiento, recordó la lucha de su padre contra la dictadura y su papel en la construcción del movimiento mapuche autonomista, y aseguró que su condena se debe a una persecución política.

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De acuerdo al comunero, las reivindicaciones del movimiento mapuche hablan de la relación con la recuperación territorial, la autodeterminación, la preservación de la lengua y la cultura, e insistió en que continuar esta lucha no es solamente una opción política, sino una condición para evitar la desaparición del pueblo mapuche.

Al cierre, denunció la militarización de la Macrozona Sur, la presencia de industrias extractivas del sector forestal y la relación histórica que ha tenido el pueblo mapuche con el Estado chileno.

El diputado francés Rodrigo Arenas entregó la medalla al hijo de Héctor Llaitul, Ernesto.

UDI exige citar a consulta al embajador francés

Una vez conocida la noticia, las reacciones no se hicieron esperar y los primeros en saltar al ruedo fueron los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), quienes esta jornada exigieron al Ministerio de Relaciones Exteriores llamar a consulta al embajador francés, Cyrille Rogeau.

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En un punto de prensa, el presidente del partido, Guillermo Ramírez, y los diputados Cristóbal Martínez y Eduardo Cretton, tildaron de “absolutamente inaceptable” el reconocimiento entregado a Héctor Llaitul en París, y exigieron al gobierno hacer llegar al representante diplomático francés su molestia.

“La Cancillería debe expresar formalmente su molestia y llamar a consultas al embajador francés”, aseguraron taxativos según consignó BioBíoChile, cuestionando el hecho de que la medalla entregada haga aparecer a Llaitul como víctima de una persecución política.

De paso, también demandaron que de concretarse el llamado a consulta se trate con el embajador francés la situación de Ricardo Palma Salamanca, ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), quien está condenado en Chile por el crimen del senador Jaime Guzmán en 1991 pero goza de asilo político en Francia desde 2018, cuando las autoridades chilenas pidieron su extradición.

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De acuerdo a los gremialistas, el Estado francés tiene una “deuda pendiente” con Chile al respecto, puesto que una persona condenada por un delito de carácter terrorista debería cumplir su pena en dicho país, y no permanecer libre bajo el amparo de otro Estado.