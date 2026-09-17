Lupillo Rivera evade pregunta y deja en misterio su situación sentimental tras su ruptura con Taina Pimentel y una posible “nueva conquista”

El concierto de Lupillo Rivera en la Arena Ciudad de México cancelado sin explicación detallada

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Lupillo Rivera se convirtió nuevamente en el centro de las preguntas de los medios de comunicación, pero esta vez no precisamente por un anuncio musical. El cantante fue abordado por reporteros que intentaron conocer detalles sobre su vida sentimental, el panorama legal relacionado con Belinda y algunos asuntos familiares.

La primera pregunta apuntó directamente a su presente amoroso. Rivera no confirmó ni negó que exista una nueva relación. Su respuesta fue cautelosa: “Pues ahí estamos, este, como te digo, echándole ganas y, y ahí estamos, este, trabajando toda la vuelta, ¿no?”. Con esa respuesta, el intérprete evitó revelar si actualmente atraviesa una nueva etapa sentimental o si existe alguna mujer que haya despertado su interés. La conversación, sin embargo, dejó claro que su vida privada continúa generando curiosidad entre los reporteros que siguen de cerca sus pasos.

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El interés por su situación sentimental llega después de la ruptura con Taina Pimentel, con quien mantuvo una relación que también llegó al compromiso matrimonial. La modelo dominicana ha precisado que el vínculo terminó en julio de 2026, una fecha que decidió aclarar ante las versiones que ubicaban la separación en mayo o junio. Pimentel también señaló que, aunque la relación había terminado, ambos mantuvieron conversaciones a mediados de agosto debido a planes pendientes y asuntos relacionados con el reality en el que Rivera participa. Finalmente, el fin de la relación y del compromiso fue confirmado el 22 de agosto, después de ocho meses juntos.

Lupillo Rivera cambia de tema cuando aparece Belinda

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Una de las preguntas que más llamó la atención fue la relacionada con Belinda. Los reporteros quisieron conocer cómo avanza el tema legal, pero Rivera evitó entrar en detalles y dejó claro que, por ahora, su atención está puesta en otros asuntos. “No, no, no sé. Yo la verdad ahorita ya estoy concentrado en otras cosas y, y tratando de continuar, ¿no?”, respondió.

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El cantante continuó con un mensaje sobre la necesidad de seguir adelante: “Darle vuelta a la vida, ¿no? Así es la vida, hay que echarle ganas y hay que darle para adelante, ¿no?”.

En lugar de explicar la situación legal o aportar nuevos detalles, Rivera optó por una respuesta general y cerró el tema sin entrar en precisiones.

Taina Pimentel aclara cuándo terminó su relación con Lupillo Rivera

Lupillo Rivera y la modelo Taína Pimentel anunciaron su compromiso, una noticia que llega en medio de la atención mediática. (Instagram: @tainapimentelofficial)

Las declaraciones de Rivera adquieren otro contexto después de que Taina Pimentel aclarara públicamente la fecha en que terminó su relación con el cantante. La modelo dominicana señaló que el rompimiento ocurrió en julio de 2026 y no en mayo o junio, como se había mencionado en redes sociales.

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La precisión no fue menor para Pimentel. Según la información proporcionada, decidió aclarar el momento de la separación para frenar versiones que, desde su perspectiva, no correspondían con lo ocurrido. Aunque la relación se rompió en julio, ambos todavía mantuvieron conversaciones a mediados de agosto debido a planes pendientes y asuntos relacionados con el reality en el que Rivera participa.

Finalmente, la pareja confirmó el término de su relación y compromiso el 22 de agosto, después de ocho meses juntos. La noticia puso fin a una historia que había adquirido especial atención desde que ambos hicieron público su romance en noviembre de 2025.

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El compromiso había llegado meses después. El 30 de marzo de 2026 anunciaron que se casarían, pero en julio comenzaron a surgir señales de una posible crisis cuando dejaron de seguirse en redes sociales. En aquel momento, Pimentel negó que la boda estuviera cancelada. Más adelante, sin embargo, quedó confirmado el final de la relación.

La modelo también decidió mantener bajo reserva las razones concretas del rompimiento. En lugar de exponer detalles íntimos, pidió respeto y discreción. Su postura fue clara al solicitar que terceras personas no “reescriban” una historia que no vivieron, una frase que resume su intención de establecer límites frente a las versiones surgidas alrededor de la separación.

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