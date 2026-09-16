Diego Pacheco pone a canelo Álvarez por encima de Julio César Chávez: “Es el mejor mexicano de todos los tiempos”

Diego Pacheco señaló a Canelo como el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos

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Es cierto que Saúl Canelo Álvarez ha puesto el nombre de México muy alto por su enorme jerarquía y dedicación en el boxeo, tratando de emular cosas gigantes tal como en su momento lo hizo el Gran Campeón Mexicano, Julio César Chávez, arriba del ring.

Con el paso de los años existe mucho debate sobre quién es el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos y para el pugilista, Diego Pacheco, la respuesta es Saúl Canelo Álvarez, por convertirse en un ídolo para él y la razón principal para dedicarse al boxeo como mexicoamericano.

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“Sin duda Canelo (Álvarez), es el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos”, sentenció Diego Pacheco en su entrevista con Vismar Downey. “Crecí mirando a Canelo toda mi vida y desde que era niño es una de las razones por las que empecé a boxear y obviamente quería dedicarme a ello”, agregó.

Cuando le recordaron el nombre de Julio César Chávez, el púgil de 25 años sostuvo que “para mí Canelo es el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos” y afirma que, actualmente, “no hay ningún otro mexicano ahora mismo que se acerque siquiera a Canelo”.

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El tapatío asiste a la pelea de exhibición de JC Chávez. (Foto: Captura de pantalla / GSStreaming)

“La cosa es que son épocas diferentes y siento que es una respuesta perfecta. Canelo, en esta época donde tenemos tipos que boxean, tipos que mueven, él supo adaptarse bien”, Obviamente, la pelea con (Floyd) Mayweather, creo que le ayudó mucho", dijo Diego Pacheco dejando en duda si Julio César Chávez pudiera mantener el ritmo que los vigentes peleadores.

“Aprendió mucho en esa pelea y quién sabe si (Julio César) Chávez hubiera podido seguir el ritmo de los muchachos de hoy en día. Nunca lo sabremos, pero Chávez, quiero decir, mis respetos para él, sabes, hizo lo suyo cuando era su momento y es una leyenda”, aceptó Diego Pacheco.

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¿Quién es Diego Pacheco, boxeador que coloca a Canelo Álvarez por encima de Julio César Chávez?

Considera a Canelo el mejor de todos los tiempos Reuters/Ed Sykes

Diego Pacheco nació el 8 de marzo de 2001 en Los Ángeles, California. Es hijo de padres mexicanos. Su mamá es originaria de Zacatecas y su papá de la Ciudad de México. A sus 25 años se dedica al box profesional y tiene marca invicta de 26 triunfos, diecinueve por la vía del nocaut y siete por decisión en el peso supermediano.

Pacheco debutó como profesional en diciembre de 2018, en México, cuando tenía 17 años. Antes de dar el salto al profesionalismo fue ocho veces campeón nacional amateur. Ganó los Junior Golden Gloves de 2017 y los USA Junior Olympic Nationals de 2018.

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Su triunfo más reciente fue ante Immanuwel Aleem el 18 de julio de 2026. Ganó por nocaut técnico en el undécimo asalto. Ha vencido a boxeadores con experiencia como Maciej Sulecki, Marcelo Coceres, Steven Nelson, Trevor McCumby y Kévin Lele Sadjo.

Diego Pacheco posee el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo y el Campeonato Internacional de la Organización Mundial de Boxeo. Es promovido por Matchroom Boxing, empresa de Eddie Hearn y aparece entre los principales clasificados de las 168 libras.

¿Cuándo vuelve a pelear Saúl Canelo Álvarez?

Canelo Álvarez regresa al boxeo contra Christian Mbilli. (Joe Camporeale-USA TODAY Sports via REUTERS)

El enfrentamiento de Saúl Canelo Álvarez contra el púgil francés de origen camerunés, Christian Mbilli, se tenía previsto para el sábado 12 de septiembre, sin embargo a finales de junio se filtró que la pelea se reprogramaría hasta octubre como parte de un calendario creciente de la temporada de Riad, en Arabia Saudita.

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Finalmente, se acordó que la confrontación que marcará el regreso del Canelo Álvarez al boxeo profesional será para el 31 de octubre. Recordar que el jalisciense no subió al cuadrilátero en el mes de mayo para someterse a una cirugía en el codo izquierdo tras su derrota ante Terence Crawford.

Récord de Saúl Álvarez

El mexicano tendrá una pelea en este 2026. EFE/Ed Mulholland/Matchroom /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Canelo Álvarez lleva un registro de 68 peleas en el box profesional. Antes de enfrentar a Christian Mbilli, mantiene una foja de 63 victorias (39 por nocaut y 24 por decisión), dos empates y tres derrotas, contra Floyd Mayweather Jr.(2013), Dmitry Bivol (2022) y Terence Crawford (2025).

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