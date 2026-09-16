Costa Rica alista el CACCO para finales de septiembre: nueva cárcel de alta contención recibirá a reos de mayor peligrosidad

El CACCO tendrá cinco módulos y capacidad para aproximadamente 5,100 personas privadas de libertad. Fuente: Presidencia de la República

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El Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO) entró en la recta final de su construcción y estaría listo para ser recibido por el Gobierno de Costa Rica a finales de septiembre, según anunció el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas.

El jerarca hizo el anuncio durante el Consejo de Gobierno ampliado realizado en Cartago en el marco de las celebraciones patrias y aseguró que restan aproximadamente 15 días para que la infraestructura pase formalmente a manos del Estado.

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“El CACCO es una realidad. Estamos a 15 días de recibirlo. Aunque unos pocos dijeron que no lo íbamos a lograr, lo logramos”, afirmó Aguilar.

El centro se construye dentro del complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, y fue concebido para concentrar a personas privadas de libertad vinculadas con estructuras de crimen organizado o clasificadas bajo perfiles de alta peligrosidad.

La infraestructura contará con cinco módulos y tendrá capacidad para aproximadamente 5,100 reclusos. Cada módulo podrá albergar alrededor de 1,020 personas, de acuerdo con información divulgada sobre el proyecto.

El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, aseguró que el Gobierno recibirá la nueva cárcel a finales de septiembre. (Imagen de cortesía)

Un régimen de mayor control

El CACCO no operará bajo las mismas condiciones que otros centros penitenciarios del país.

El Ministerio de Justicia ha explicado que la denominada alta contención contempla restricciones adicionales dirigidas a reducir las posibilidades de que personas vinculadas con organizaciones criminales continúen coordinando actividades desde prisión.

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Entre las medidas anunciadas se encuentran una reducción de las llamadas telefónicas, menores posibilidades de visitas generales e íntimas y restricciones para recibir encomiendas, salvo determinados artículos autorizados.

Reportes realizados desde el interior de la obra también señalan que los internos dispondrían de períodos limitados fuera de las celdas y que existirán espacios de aislamiento para quienes generen disturbios dentro del centro.

La administración Fernández ha presentado el proyecto como una herramienta para reforzar el control sobre reclusos relacionados con sicariato, narcotráfico y crimen organizado, aunque la asignación de internos dependerá de los criterios técnicos y penitenciarios aplicables.

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La entrega no significa traslado inmediato

Aunque Aguilar afirmó que el Gobierno recibirá el CACCO a finales de este mes, la entrega física de la infraestructura no necesariamente implica que los primeros reclusos ingresarán ese mismo día.

El propio ministro había explicado anteriormente que, una vez terminada la obra, debe realizarse un proceso formal de recepción e inspección, que incluye revisiones por parte de la administración del contrato y verificaciones del Cuerpo de Bomberos.

Justicia había proyectado que los primeros 2,500 privados de libertad podrían ser trasladados una vez que los primeros módulos estuvieran completamente habilitados y superaran las inspecciones correspondientes.

Por esta razón, aunque la construcción alcance su etapa final a finales de septiembre, todavía podría existir un período adicional antes de que el centro opere a plena capacidad.

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Antes del traslado de los primeros reclusos deberán completarse procesos de recepción de obra, inspecciones técnicas y verificaciones de seguridad. Fuente: Presidencia de Costa Rica

“Lo logramos”

Durante el Consejo de Gobierno, Aguilar recordó que el proyecto comenzó durante la administración anterior.

“El señor Gerald Campos, cuando fue ministro de Justicia, en enero puso la primera piedra, siendo el presidente Rodrigo Chaves en ese momento, y ahora, en septiembre, doña Laura Fernández, como presidenta de la República, va a recibir el CACCO”, manifestó.

El jerarca insistió en el avance de la obra: “Aunque algunos dijeron que no lo íbamos a alcanzar, lo logramos, señores”.

La presidenta Laura Fernández respondió durante el acto destacando el trabajo realizado por los funcionarios involucrados.

“Cuando las cosas se hacen con honestidad y con trabajo duro, ese es el gusto que todos nosotros sentimos de servirle a Dios y al pueblo de Costa Rica”, señaló la mandataria.

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El anuncio de septiembre modifica además el cronograma originalmente presentado por el Ejecutivo anterior. Cuando se dio el arranque simbólico del proyecto en enero, el entonces gobierno había planteado un plazo de 195 días, que venció a finales de julio sin que las instalaciones estuvieran listas. Posteriormente, Justicia trasladó la fecha prevista de conclusión estructural hacia finales de septiembre.

Una cárcel inspirada en el modelo salvadoreño

El proyecto fue promovido como parte de una política de mayor contención penitenciaria y tomó referencias del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, aunque las autoridades costarricenses han señalado que su funcionamiento debe ajustarse al marco legal nacional.

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La construcción comenzó en enero de 2026 y requirió una inversión estimada superior a USD 33 millones, según información del expediente disponible en el Sistema Integrado de Compras Públicas.

El complejo ocupa un terreno de aproximadamente 91,000 metros cuadrados, de los cuales unos 31,000 metros cuadrados corresponden directamente a la nueva infraestructura penitenciaria.

La nueva cárcel costarricense está inspirada en el modelo salvadoreño. REUTERS/Jose Cabezas

La entrada en funcionamiento del CACCO también tendrá implicaciones para el resto del sistema carcelario, debido a que el traslado de personas actualmente recluidas en otros centros podría liberar espacios y modificar la distribución de la población penitenciaria.

Por ahora, el Gobierno ha fijado finales de septiembre como el próximo hito del proyecto. La fecha exacta para el ingreso de los primeros privados de libertad dependerá de que la infraestructura supere las inspecciones y procesos de recepción pendientes.

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Así, el CACCO pasa de la etapa de construcción a la fase previa de operación, con la promesa oficial de convertirse en el principal centro de alta contención para miembros de estructuras criminales de mayor riesgo en Costa Rica.