¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de septiembre?

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En este live damos seguimiento en tiempo real al estado del servicio en todas las líneas del Metro y Metrobús a lo largo del día: afectaciones, cierres de estaciones, tiempos de espera, capacidad y cualquier incidencia que pueda afectar tu traslado.

Estas son las actualizaciones más importantes hoy martes 15 de septiembre:

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Metro y Metrobús hoy 15 de septiembre: horario y estaciones cerradas

Cientos de simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, acudieron al Grito en el marco del 209 Aniversario del inicio de la Independencia de México FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

El Metro y el Metrobús modifican sus horarios este 15 de septiembre por los festejos patrios en el Zócalo de la Ciudad de México.

El Metro opera hasta la 01:00 horas del 16 de septiembre en sus 12 líneas. La medida busca facilitar el regreso de las personas que acudan al Grito de Independencia y al concierto en la Plaza de la Constitución.

El Metrobús también extiende su servicio hasta la 01:00 horas del miércoles.

Zócalo-Tenochtitlan no dará servicio

La estación Zócalo-Tenochtitlan permanece cerrada hasta nuevo aviso por los preparativos y eventos en el Centro Histórico.

Las alternativas para llegar a la Plaza de la Constitución son Bellas Artes, Allende, San Juan de Letrán, Salto del Agua y Pino Suárez.

Metrobús tendrá cierres en varias líneas

La Línea 1 suspende servicio en Hamburgo, Reforma y Buenavista II de 09:00 a 14:00 horas.

En la Línea 3 cerrarán Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas. También quedará suspendida la ruta entre Indios Verdes y Pueblo Santa Cruz Atoyac.

La Línea 4 tendrá cambios desde las 05:00 horas. La Ruta Sur no operará de Buenavista IV a Las Cruces y la Ruta Norte no dará servicio entre Buenavista IV y Bellas Artes.

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El servicio hacia el AICM opera con normalidad.

La Línea 7 no dará servicio entre Hidalgo y Campo Marte. También se suspende la ruta Alameda Tacubaya-Glorieta Cuitláhuac.

Las líneas 4, 6 y 7 podrían tener desvíos durante el día, según avancen los cierres por los festejos patrios.