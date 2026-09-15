México

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de septiembre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

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En este live damos seguimiento en tiempo real al estado del servicio en todas las líneas del Metro y Metrobús a lo largo del día: afectaciones, cierres de estaciones, tiempos de espera, capacidad y cualquier incidencia que pueda afectar tu traslado.

Estas son las actualizaciones más importantes hoy martes 15 de septiembre:

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Metro y Metrobús hoy 15 de septiembre: horario y estaciones cerradas

zocalo grito de la independencia mexico septiembre 15
Cientos de simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, acudieron al Grito en el marco del 209 Aniversario del inicio de la Independencia de México FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

El Metro y el Metrobús modifican sus horarios este 15 de septiembre por los festejos patrios en el Zócalo de la Ciudad de México.

El Metro opera hasta la 01:00 horas del 16 de septiembre en sus 12 líneas. La medida busca facilitar el regreso de las personas que acudan al Grito de Independencia y al concierto en la Plaza de la Constitución.

El Metrobús también extiende su servicio hasta la 01:00 horas del miércoles.

Zócalo-Tenochtitlan no dará servicio

La estación Zócalo-Tenochtitlan permanece cerrada hasta nuevo aviso por los preparativos y eventos en el Centro Histórico.

Las alternativas para llegar a la Plaza de la Constitución son Bellas Artes, Allende, San Juan de Letrán, Salto del Agua y Pino Suárez.

Metrobús tendrá cierres en varias líneas

La Línea 1 suspende servicio en Hamburgo, Reforma y Buenavista II de 09:00 a 14:00 horas.

En la Línea 3 cerrarán Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas. También quedará suspendida la ruta entre Indios Verdes y Pueblo Santa Cruz Atoyac.

La Línea 4 tendrá cambios desde las 05:00 horas. La Ruta Sur no operará de Buenavista IV a Las Cruces y la Ruta Norte no dará servicio entre Buenavista IV y Bellas Artes.

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El servicio hacia el AICM opera con normalidad.

La Línea 7 no dará servicio entre Hidalgo y Campo Marte. También se suspende la ruta Alameda Tacubaya-Glorieta Cuitláhuac.

Las líneas 4, 6 y 7 podrían tener desvíos durante el día, según avancen los cierres por los festejos patrios.

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