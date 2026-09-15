Paraguay: un candidato prometió 24 horas de moteles gratis si gana las elecciones por más de 10 mil votos

Horacio Fernández prometió 24 horas de moteles gratis en Itauguá si gana las elecciones municipales por más de 10 mil votos

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Cuatro moteles de Itauguá, Paraguay podrían abrir sus puertas sin costo durante 24 horas. El candidato a intendente Horacio Fernández, del Partido Colorado, prometió que liberará los establecimientos de su familia si el 4 de octubre gana las elecciones municipales por una diferencia superior a 10 mil votos. La medida se financiaría con recursos privados e incluiría todas las habitaciones administradas por la familia.

“Nosotros tenemos la idiosincrasia en Paraguay de usar los moteles”, dijo el candidato en diálogo con Infobae Al Mediodía. Fernández busca otro período al frente del municipio, después de haber ejercido la intendencia desde 2021. “Vamos a liberar por 24 horas los cuatro moteles”, afirmó durante un acto de cierre de campaña. La promesa, precisó, no integra su programa para la administración municipal.

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Itauguá está ubicada a 30 kilómetros de Asunción y cuenta con cerca de 100 mil habitantes, según indicó el postulante. La meta fijada supera ampliamente el margen de su triunfo anterior. En los comicios de 2021 obtuvo 20.400 votos, frente a los 18 mil de su rival, una diferencia de 2.400 sufragios.

El candidato del Partido Colorado sostuvo que la gratuidad en los moteles de Paraguay se financiará con recursos privados de su familia y no con fondos de la intendencia (Facebook)

Cuatro moteles abiertos durante 24 horas por una victoria amplia

La propuesta contempla el acceso gratuito a los cuatro hoteles alojamiento de la familia Fernández en la ciudad, sin distinción entre habitaciones económicas y las de mayor precio. El candidato aseguró que habilitará todos los espacios disponibles si alcanza el margen electoral que planteó. “Fue una cuestión de la efervescencia del momento. Me salió del corazón”, afirmó.

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Fernández sostuvo que conversó sobre la iniciativa con su madre y su padre, y que las empresas familiares ya colaboran con actividades locales. Presentó la medida como una celebración para la estructura política que lo acompaña.

La familia administra cuatro moteles en Itauguá y posee otros establecimientos en ciudades del departamento Central. El candidato señaló que los vecinos conocen esa actividad comercial.

Los hoteles alojamiento en Paraguay suelen ofrecer turnos de 90 minutos. Fernández indicó que las habitaciones más económicas parten de USD 10, mientras que otras alcanzan USD 100 o USD 150.

La promesa de campaña no forma parte del programa de gobierno municipal y Fernández la presentó como una celebración ante una victoria amplia (Facebook)

Entre las alternativas de mayor valor, describió habitaciones de dos pisos, techo corredizo y piscina climatizada. También quedarían disponibles sin cobro si se cumple la condición electoral.

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La iniciativa tiene un antecedente en la elección de 2021. Tras aquel triunfo, cerca de 240 parejas acudieron a los establecimientos durante unas diez horas, según relató el candidato.

El código de acceso entonces fue “Horacio intendente”. Fernández reconoció que no tiene forma de comprobar si cada persona que ingrese a los moteles votó por él.

La promesa privada y las críticas por clientelismo

El candidato rechazó que la oferta constituya clientelismo, una práctica basada en otorgar beneficios a cambio de respaldo político o electoral. Definió la iniciativa como una propuesta “jocosa” y como un premio para la dirigencia local de su partido ante una eventual victoria amplia.

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“No es una propuesta de gobierno”, afirmó Fernández. Insistió en que los establecimientos pertenecen a una empresa privada familiar y que no utilizará recursos municipales ni dinero del presupuesto de la intendencia.

El acceso no estaría limitado a miembros de su campaña. El postulante explicó que, una vez lograda la diferencia exigida, no podría determinar quién lo votó y quién no.

Fernández admitió que la asociación entre una campaña electoral y hoteles alojamiento puede generar cuestionamientos entre sectores conservadores. Sin embargo, consideró que esas críticas no modificarían de manera amplia el resultado de la elección.

El anuncio actual fue realizado ante más de cinco mil personas y el video comenzó a circular luego en redes sociales, de acuerdo con lo que señaló. El candidato afirmó que la promesa de 2021 no había tenido la misma difusión pública.

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Fernández busca otro período como intendente de Itauguá y fijó una meta electoral que supera la diferencia de 2.400 votos con la que ganó en 2021 (Facebook)

“Si alcanzamos esa diferencia voy a tener que cumplir”, señaló. La condición funciona también como un incentivo para su estructura partidaria, aunque sus expectativas electorales se ubican por debajo de ese umbral.

Fernández calcula una victoria con una ventaja de entre siete mil y ocho mil votos. Los 10 mil sufragios representan, según explicó, una meta adicional para movilizar a sus dirigentes.

Como respaldo para esa previsión, citó las internas partidarias: obtuvo 16.587 votos, mientras que el rival al que enfrentará en la elección general consiguió 7.600. La distancia entre ambos fue de 8.939 votos.

El candidato consideró que su adversario necesitaría crecer de forma muy pronunciada para revertir ese escenario. Si supera la diferencia prometida, la gratuidad comenzará la noche electoral, se extenderá por 24 horas y podría continuar hasta el lunes 5 de octubre, según la capacidad de los establecimientos.

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