Iván Cepeda advirtió sobre posibles violaciones de derechos humanos tras anuncios de seguridad de Abelardo de la Espriella: "Pregonar un genocidio local"

El líder opositor calificó los anuncios del Gobierno como “puro efectismo” y sostuvo que implicarían detenciones masivas y restricciones a garantías constitucionales - crédito Sergio Acero/REUTERS/Juan Diego López/EFE

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Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico y líder de oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella, advirtió sobre posibles violaciones de derechos humanos a partir de los anuncios de seguridad que el mandatario presentó durante su última alocución.

El congresista publicó un mensaje en X en el que cuestionó el contenido y la presentación de las propuestas. Cepeda calificó los anuncios como parte de una “política espectáculo”, con “tonos dramáticos y gestos histriónicos”, y los definió como “puro efectismo”.

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Según el senador, las medidas anunciadas por Abelardo de la Espriella tendrían efectos sobre la sociedad colombiana y sobre derechos protegidos por la Constitución. “La inseguridad como política de gobierno (sic)”, escribió Cepeda al inicio de su pronunciamiento.

Según Iván Cepeda, las medidas anunciadas por Abelardo de la Espriella tendrían efectos sobre la sociedad colombiana y sobre derechos protegidos por la Constitución - crédito @IvanCepedaCast/X

El legislador afirmó que la propuesta de seguridad “exhibe la inhumanidad propia de los regímenes totalitarios” y “exhibe los cadáveres como trofeos”. También sostuvo que plantea “detenciones masivas” y anticipa una “amplia y sistemática violación de los derechos humanos”.

Cepeda señaló que esa orientación podría afectar la movilización social y las manifestaciones ciudadanas. En su publicación, acusó a De la Espriella de amenazar “con cárcel y represión la movilización social y la protesta amparadas por la Constitución”.

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Cepeda incluyó a la juventud entre los sectores que podrían resultar afectados

El senador también se refirió a las consecuencias que, según afirmó, tendrían las propuestas sobre la población joven. Aseguró que la línea de seguridad anunciada por el mandatario “amenaza y estigmatiza a la juventud colombiana” y hace “sonar tambores de guerra contra la sociedad”.

El mensaje incluyó críticas a la forma en que, a juicio de Cepeda, se plantea el debate sobre seguridad. El congresista sostuvo que las decisiones y anuncios de esa naturaleza no pueden separarse de sus posibles efectos sobre los derechos ciudadanos.

“La sociedad colombiana, el movimiento social, los demócratas, las izquierdas, los progresistas, hemos enfrentado este tipo de políticas de seguridad desde hace décadas (sic)”, afirmó el senador del Pacto Histórico.

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Iván Cepeda sostuvo que las decisiones y anuncios de esa naturaleza no pueden separarse de sus posibles efectos sobre los derechos ciudadanos. - crédito suministrada a Infobae Colombia

El senador mencionó posibles acciones ante la justicia nacional e internacional

Iván Cepeda afirmó que la política que atribuyó a De la Espriella podría acarrear consecuencias judiciales para quienes la promuevan. “Una sangrienta política que reúne los requisitos para que su impulsor termine ante la justicia nacional o, en su defecto, ante la Corte Penal Internacional (sic)”, expresó.

En ese mismo apartado, el congresista lanzó una de sus acusaciones más severas. “Se trata de pregonar un genocidio local, para emular con Netanyahu”, escribió en alusión al primer ministro de Israel.

El senador propuso como respuesta la resistencia activa, la movilización, la desobediencia civil y el uso de recursos ante organismos judiciales nacionales e internacionales. Afirmó que esas acciones permitirán establecer responsabilidades por lo que calificó como “desmanes autoritarios y despóticos de De la Espriella y sus socios”.

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Iván Cepeda afirmó que esas acciones permitirán establecer responsabilidades por lo que calificó como “desmanes autoritarios y despóticos de De la Espriella y sus socios” - crédito @IvanCepedaCast/X

En el cierre de su publicación, Cepeda aseguró que pondrá al servicio de la defensa de la vida, los derechos humanos, la democracia, la paz y la integridad del pueblo colombiano la voluntad que, según dijo, recibió de “doce millones setecientos mil ciudadanos y ciudadanas” durante la pasada contienda electoral.

El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda rechazó la eventual intervención de la Policía en universidades y sostuvo que una medida de ese tipo vulneraría la autonomía universitaria establecida en la Constitución colombiana.

A través de una publicación, Cepeda afirmó que responderá a varios puntos de la alocución de Abelardo de la Espriella. El político de oposición señaló que el Pacto Histórico ejercerá su derecho de respuesta, a pedido del expresidente Gustavo Petro.

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“Como lo ha solicitado el expresidente Gustavo Petro, el Pacto Histórico hará uso de su respuesta a la alocución hecha en la noche de ayer, por Abelardo De la Espriella. Por mi parte, me referiré a algunos temas abordados en esa intervención (sic)”, indicó.

El senador cuestionó una frase que atribuyó a De la Espriella sobre la posibilidad de que la fuerza pública ingrese en instituciones de educación superior bajo el argumento de que la autonomía universitaria no puede prevalecer sobre el orden público.