Tutela ordenó proteger la vida de 23 niños que cruzan el río Nare para ir a estudiar y estarían en peligro por la presencia de un hipopótamo, pero un líder social la impugnó: cuál fue la razón

Norman Vélez impugnó la tutela sobre los hipopótamos en el río Nare para que la protección incluya a pescadores, operadores turísticos y familias ribereñas de Puerto Nare - crédito Ministerio de Ambiente

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Norman Vélez impugnó la tutela que ordenó proteger a 23 estudiantes de los hipopótamos en el río Nare, en Puerto Nare, para que las medidas alcancen también a pescadores, operadores turísticos y familias ribereñas que dependen de esa vía fluvial para transportarse y trabajar.

El Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrío concedió el 8 de septiembre la acción presentada por Vélez, líder social de Puerto Nare, tras advertir el riesgo para los menores que viajan en canoas a motor hacia escuelas rurales, entre ellas la de la vereda Canteras. El trayecto pasa cerca de sectores donde permanecen los animales.

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La población de estos animales conocida como Grupo Nare tendría cerca de cinco individuos y estaría en fase de expansión, según la información incorporada al proceso judicial. Los hipopótamos fueron introducidos en la zona por el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria hace casi 40 años.

Una evaluación técnica antes de definir el manejo

El Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrío concedió la tutela por el riesgo que enfrentan 23 estudiantes que viajan en canoas a motor hacia escuelas rurales de Puerto Nare por la presencia de hipopótamos - crédito Fernando Vergara/AP

La orden judicial exige a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) una valoración técnica del Grupo Nare para establecer cuál es la medida de manejo necesaria, eficaz, viable y proporcional. La corporación dispone de un mes para adoptar esa determinación y de otro mes para ejecutarla.

El fallo no impuso el sacrificio, la captura ni el traslado de los animales. La definición quedó bajo competencia de la autoridad ambiental, que podrá requerir apoyo técnico, operativo, humano y financiero de otras entidades.

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Vélez sostuvo que la protección no puede limitarse al transporte escolar. “Hemos solicitado la articulación a las autoridades ambientales, al Ministerio de Medio Ambiente, al Departamento de Antioquia, que se articulen y apoyen al municipio de Puerto Nare para solucionar esta problemática”, afirmó.

La impugnación, presentada el 27 de agosto según explicó el promotor de la tutela, busca medidas de prevención y alerta para quienes viven o trabajan en las riberas. En uno de los episodios reportados, pescadores aseguraron que un ejemplar adulto persiguió su embarcación y provocó la pérdida de la canoa, sin dejar personas heridas.

Señalización, alertas y cambios en el transporte escolar

Imagen de referencia. La sentencia ordenó instalar señalización preventiva y activar una alerta temprana en zonas como Puente de la Soná, Islitas, Canteras, Gaticos, La Pesca y La Coqueta - crédito Europa Press

La sentencia ordenó instalar señalización preventiva en Puente de la Soná, Islitas, Canteras, Gaticos, La Pesca y La Coqueta dentro de las 48 horas posteriores a la notificación. En ese mismo plazo deberá funcionar y difundirse un sistema local de alerta temprana con una línea permanente para informar sobre la presencia de hipopótamos.

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El municipio de Puerto Nare, a través del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, deberá implementar ese mecanismo junto con Corantioquia y, si resulta necesario, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia. La advertencia pretende cubrir los puntos del río donde se han registrado avistamientos.

La Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Puerto Nare, Transportes Rivertours SAS y Corantioquia también tendrán que evaluar si una embarcación guía y la restricción o prohibición de viajes nocturnos bastan para proteger a los estudiantes. Si esas acciones resultan insuficientes, deberán establecer alternativas adicionales de transporte seguro.

El protocolo deberá identificar rutas y horarios, evaluar puntos críticos, definir canales de comunicación con conductores y familias, prever opciones de transporte y fijar los procedimientos para suspender y restablecer el servicio.

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El municipio, la empresa transportadora y la Secretaría de Educación de Antioquia deberán disponer lo necesario para que los alumnos retomen las clases presenciales al mismo tiempo que se implementa el transporte fluvial seguro.

El ingreso clandestino de cuatro hipopótamos por Pablo Escobar originó la expansión en Antioquia

Corantioquia admitió que el control de los hipopótamos en Antioquia exige recursos económicos y capacidad operativa - crédito Fernando Vergara/AP

Antioquia sigue sin resolver el control de los hipopótamos del Magdalena Medio, un problema que se mantiene quince años después de que la Gobernación frenara un plan de caza y que creció por la ausencia de depredadores naturales. Corantioquia admitió que la solución exige recursos económicos y capacidad operativa, según El Colombiano.

La propuesta de trasladar 80 hipopótamos al santuario Vantara, en India, con financiación de Anant Ambani, no llegó a formalizarse. Tras visitar la zona en julio, Vantara cambió de postura y ahora evalúa instalar un centro de cuidado permanente en Colombia o trasladar los animales a África, dos alternativas que generan dudas entre especialistas.

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El origen se remonta a cuatro ejemplares que Pablo Escobar introdujo de contrabando en la hacienda Nápoles durante los años 80. Después de su muerte, la ausencia de control y de depredadores naturales en Colombia impulsó el aumento de la población; Corantioquia había iniciado en 2009 un plan de caza de control, pero la Gobernación de Antioquia lo prohibió.