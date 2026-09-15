El presidente Kast aseguró que Chile es parte del Escudo de las Américas solo como “observador”

FOTO DE ARCHIVO-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, mientras asisten a la Cumbre del "Escudo de las Américas" en Miami, Florida, Estados Unidos, el 7 de marzo de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

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El presidente José Antonio Kast confirmó que Chile forma parte de la coalición Escudo de las Américas para combatir el crimen organizado, instalada en marzo de este año por su par estadounidense, Donald Trump, pero solo en calidad de “observadores”, en medio de las críticas a las últimas y polémicas intervenciones del embajador norteamericano en Santiago, Brandon Judd.

En conversación con Radio Agricultura, el mandatario aseguró este lunes que “Perú adscribió, pero nosotros seguimos en calidad de observadores (...) Estados Unidos ha sugerido una manera de enfrentar el terrorismo y el narcotráfico, que cada país analice en su propio mérito y de acuerdo a su institucionalidad. Y nosotros en eso somos defensores de nuestra institucionalidad, siempre viendo cómo colaborar al máximo en combatir este flagelo”, complementó Kast.

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Cabe señalar que la liga creada por Trump no ha estado exenta de polémica pues en agosto pasado, durante una reunión llevada a cabo en Panamá, el secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth, exhortó a los países que la forman a retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), asunto que fue descartado de plano por el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros.

El embajador Brandon Judd ha estado en el ojo de la polémica los últimos días.

Las críticas el embajador Judd

La definición del presidente Kast llega en medio de la última controversia desatada por el embajador de EE.UU en Santiago, Brandon Judd, quien la semana pasada en entrevista con CNN Chile aseguró tener información de inteligencia que atribuía el origen del estallido social que sacudió al país en 2019 a movimientos de izquierda.

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“Obviamente, la inteligencia recopilada tanto por las fuerzas policiales como por las agencias de inteligencia muestran claramente de qué dirección proviene cuando se producen estas protestas (...) En 2019, lo que nuestra inteligencia nos dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda”, afirmó el representante norteamericano.

Dichas declaraciones provocaron críticas transversales por una intromisión del embajador en asuntos internos del país, por lo que horas después y a través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador pues el Gobierno “considera de máxima importancia toda información que contribuya a esclarecer los hechos ocurridos durante ese periodo y ponerlo a disposición de las instancias que correspondan”.

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Sin embargo, al término de la cita con el Canciller, Francisco Pérez, Judd aclaró ante la prensa que “la Embajada de Estados Unidos no tiene ninguna investigación (o) documento que hable sobre el estallido en 2019”, y que las conclusiones que expuso están basadas en “fuentes abiertas de información”.

“No enviamos ningún investigador a Chile, y durante mi gestión nunca enviaremos ningún investigador a Chile a realizar una investigación sin ser invitados por el gobierno chileno a hacerlo. No hemos hecho eso antes en Chile; no haremos eso en Chile”, afirmó.

Por su parte, el Canciller Pérez también reiteró la postura del Ejecutivo respecto al rol de los representantes diplomáticos:

“Los embajadores no deben opinar sobre la política interna en los países en que están. Eso lo hemos hecho saber al embajador ya en varias oportunidades y hoy día es exactamente uno de los temas que tocamos”, afirmó.

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Este domingo, en entrevista con La Tercera, Judd volvió a la carga y retrucó que “voy a seguir siendo un tipo diferente de embajador; si las personas se molestan por mis respuestas, es su problema”.

Así las cosas, el presidente Kast optó por bajarle el perfil a la polémica y al cierre de la entrevista con Radio Agricultura afirmó que Judd “ha sido claro en decir que no es un embajador que se enmarca en el prototipo de cualquier embajador”.

“Hasta ahora, más allá de ciertos planteamientos donde fue llamado a la Cancillería para ver si había mayores antecedentes de algo que él señaló, más allá de eso, yo al menos en lo personal no he tenido diferencias con él, me he encontrado con él como con todos los embajadores”, zanjó el mandatario.

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