Abogado de la madre de Yeison Jiménez explicó qué está pasando con el millonario legado del cantante: “No tiene nada que ver con la herencia”

La aclaración de la defensa de la madre de Yeison Jiménez sobre el proceso en la Fiscalía - créditos @yeison_jimenez/ X

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La madre y una hermana de Yeison Jiménez presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en dos empresas vinculadas al cantante, según afirmó Romario Camargo Pizarro, abogado de Luz Feny Galeano Patiño y Laura Daniela Sarmiento Galeano, en declaraciones a Focus Noticias.

La defensa sostuvo que el proceso no busca discutir la herencia del artista ni las regalías que les corresponden a sus hijos, sino establecer qué ocurrió con actos societarios y cambios registrados en compañías relacionadas con sus clientes.

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“El primer punto que hay que tener claro es que esto no tiene absolutamente nada que ver con la herencia como tal que Yeison Jiménez le ha dejado a sus hijos”, declaró Camargo Pizarro a Focus Noticias. “No tenemos ningún interés ni ninguna intención de discutir o pelear aspectos relacionados con la herencia que, por legitimidad, le corresponden a sus hijos”, agregó.

Según el abogado, Yeison Jiménez dejó dos hijos menores de edad, quienes serían los destinatarios de los derechos sucesorales y de las regalías generadas por su obra. Camargo afirmó que la representante legal de los niños administra esos recursos, un asunto que, insistió, no forma parte de las acciones iniciadas por la madre y la hermana del intérprete.

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La defensa aclaró que el proceso ante la Fiscalía no busca discutir la herencia ni las regalías de los hijos - crédito @yeison_jimenez/Instagram

La controversia se centra en las sociedades Santi Music S. A. S. y Promotora de Inversiones Yeiluz S. A. S. La defensa de Luz Feny Galeano y Laura Daniela Sarmiento señaló que, después de revisar documentación empresarial, encontró cambios en la administración, en la estructura accionaria y en registros mercantiles que considera necesario aclarar. “Yeison era una persona muy organizada, con un espíritu empresarial muy marcado. Él creaba empresas, generaba empleo y tenía claro hacia dónde quería llevar sus inversiones”, dijo Camargo en la entrevista. De acuerdo con el abogado, el cantante buscaba organizar sus negocios y había involucrado a integrantes de su familia en algunas de esas sociedades.

Uno de los documentos que la defensa cuestiona es el acta número siete de una asamblea extraordinaria de Santi Music S. A. S., fechada el 2 de enero de 2026. Según la versión expuesta por Camargo, Laura Daniela Sarmiento figuraba inicialmente como única accionista de la compañía.

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El acta mencionada contemplaría cambios relevantes. De acuerdo con la documentación conocida, Laura Daniela habría dejado de ser representante legal principal y ese cargo habría pasado a Fabián Mauricio Cáceres Otálora. El documento también registra la emisión de 190.000 acciones ordinarias que fueron adjudicadas a Promotora de Inversiones Yeiluz S. A. S., por un valor de $190 millones.

Si las decisiones consignadas en el acta tuvieron plena validez, Sarmiento habría pasado de controlar la totalidad de las acciones de Santi Music a conservar 10.000, mientras Yeiluz habría quedado con 190.000. Ese cambio en la composición accionaria es uno de los ejes de la denuncia.

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La madre y la hermana de Yeison Jiménez no reclaman la administración de las regalías, según su defensa - crédito Yeison Jiménez / Instagram

Camargo aseguró a Focus Noticias que existen dudas sobre las circunstancias en que se produjo la reunión registrada en el documento. “El acta dice que la asamblea se llevó a cabo de manera presencial en Bogotá. Pero Yeison Jiménez estaba en Cartagena con toda su familia por compromisos de fin de año, y la señora Luz Feny Galeano y Laura Daniela también estaban allá”, afirmó.

El abogado destacó que la fecha consignada en el acta es el 2 de enero de 2026, ocho días antes de la muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo ocurrido el 10 de enero en Paipa, Boyacá. El documento habría sido inscrito ante la Cámara de Comercio el 28 de enero, cuando habían pasado 18 días desde el fallecimiento del cantante.

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“Cuando aparece este documento, posterior a la muerte de Yeison Jiménez, se encienden las alarmas. La Fiscalía tiene que investigar la realidad de esa acta: quiénes asistieron, dónde se encontraban las personas que supuestamente participaron y cuándo fue elaborado el documento”, explicó Camargo.

El representante legal también sostuvo que Laura Daniela Sarmiento no reconoce la firma atribuida a ella en ese documento. “La información que hemos recaudado es que el acta no corresponde con la realidad. Al parecer, presuntamente falsificaron la firma de nuestra cliente, y ella dice no reconocerla por las características propias de la rúbrica”, declaró. No obstante, el abogado aclaró que todavía no existe un dictamen pericial que establezca si la firma es auténtica o no. La defensa informó que solicitó a la Fiscalía la práctica de pruebas grafológicas, así como órdenes de policía judicial para obtener documentos, soportes contables y otros elementos que permitan establecer la secuencia de los hechos.

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Fabián Mauricio Cáceres Otálora aparece mencionado en la controversia por su relación con las dos sociedades. Según Camargo, Cáceres trabajó con Yeison Jiménez y era una persona cercana a la administración de sus negocios. Su nombre figura, de acuerdo con la defensa, en el acta cuestionada como secretario de la reunión y como nuevo representante legal principal de Santi Music.

La defensa cuestionó que el acta registrara una reunión presencial en Bogotá cuando la familia estaba en Cartagena - crédito @yeison_jimenez @hotelcampestreyj/ Instagram

“El señor Fabián Cáceres era una persona de confianza de Yeison y ayudaba en la administración de las empresas. Pero una cosa es ese rol y otra distinta que aparezca como accionista o con control sobre sociedades que, según la información que tenemos, Yeison había estructurado para su madre y su hermana”, señaló el abogado.

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La defensa indicó que presentó dos denuncias penales ante la Fiscalía, inicialmente contra Cáceres, y que la investigación podría extenderse a otras personas si las pruebas establecen su participación en los hechos. Camargo mencionó posibles conductas como fraude procesal, administración desleal y falsedad en documento privado. La determinación de los delitos aplicables y de eventuales responsables dependerá de las decisiones de la Fiscalía. “Lo que buscamos es que se esclarezca todo lo que ocurrió. Hemos solicitado que se recaude la prueba necesaria, que se practiquen los peritajes y que se siga el rastro de los movimientos societarios y financieros”, afirmó el abogado en diálogo con Focus Noticias.

La defensa también pidió verificar la trazabilidad del pago de $190 millones que, según el acta, correspondió a la adjudicación de las acciones. Camargo sostuvo que sus representadas no han tenido acceso completo y voluntario a la documentación sobre bienes, activos y operaciones de las empresas.

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Entre los datos citados en la controversia, Santi Music S. A. S. habría reportado al cierre de 2025 activos cercanos a $5.220 millones, ingresos por actividades ordinarias de alrededor de $3.520 millones y utilidades próximas a $1.831 millones. La compañía también tendría entre sus activos una finca conocida como El Pocillito, sobre la que la defensa busca precisar su situación jurídica y patrimonial.

El abogado sostuvo que la intención de sus clientes no es afectar la memoria del cantante ni generar una confrontación por sus bienes personales. “Lo único que estamos defendiendo son los derechos de nuestras representadas y el restablecimiento de lo que les corresponde. La voluntad de Yeison era dejar a cada quien organizado, y eso es lo que se debe revisar”, afirmó.

La Fiscalía definirá si los movimientos societarios cuestionados fueron legales y si hubo consentimiento de los accionistas - crédito Paola España/Colprensa

La Fiscalía deberá establecer si las actas y registros cuestionados responden a operaciones empresariales legítimas, si existió consentimiento de los accionistas, si las firmas son auténticas y cómo se ejecutaron los movimientos de dinero. Mientras esa investigación avanza, Fabián Mauricio Cáceres y cualquier otra persona que pueda ser vinculada al caso conservan su presunción de inocencia.