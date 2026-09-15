Hoy No Circula del 15 de septiembre: Evita multas y checa qué autos descansan en CDMX y Edomex por el Grito de Independencia

El Hoy No Circula del 15 de septiembre se encuentra vigente en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios mexiquenses donde opera el programa metropolitano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los automovilistas que planean trasladarse durante este martes 15 de septiembre deberán revisar las placas y el holograma de verificación de su vehículo antes de salir, ya que el programa Hoy No Circula operará con normalidad en la Ciudad de México y los municipios correspondientes del Estado de México.

La celebración del Grito de Independencia no implica por sí misma la suspensión de las restricciones. Por ello, algunos vehículos tendrán que permanecer fuera de circulación entre las 05:00 y las 22:00 horas, pese a los eventos y conciertos programados por las Fiestas Patrias.

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Las autoridades recomiendan anticipar los desplazamientos, especialmente en zonas donde se instalarán escenarios, habrá cierres viales o se espera una alta concentración de personas durante la noche del 15 de septiembre.

¿Qué autos no circulan hoy martes 15 de septiembre?

De acuerdo con el calendario habitual del programa, este martes deberán descansar los vehículos que cumplan con las siguientes características:

Engomado rosa

Terminación de placa 7 y 8

Holograma de verificación 1 o 2

Horario de restricción: de 05:00 a 22:00 horas

Para determinar si un automóvil está sujeto al programa se considera el último dígito numérico de la placa. En el caso de matrículas que no tengan números, la restricción puede establecerse con base en las disposiciones aplicables a permisos y placas especiales.

El Hoy No Circula del 15 de septiembre se encuentra vigente en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios mexiquenses donde opera el programa metropolitano.

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¿Se suspende el Hoy No Circula por el Grito de Independencia?

No. Hasta el momento, las autoridades ambientales no han anunciado una suspensión especial del programa por las celebraciones del 15 de septiembre. Esto significa que los vehículos con engomado rosa, placas terminadas en 7 u 8 y hologramas 1 y 2 deberán respetar las restricciones.

El programa tampoco se suspende automáticamente durante días festivos o celebraciones nacionales. Cualquier modificación extraordinaria debe ser comunicada oficialmente por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) o por las autoridades del Estado de México.

Además del Hoy No Circula, los conductores deben considerar que durante la tarde y noche podrían implementarse cortes a la circulación alrededor de plazas públicas, explanadas municipales y zonas donde se desarrollarán las ceremonias del Grito.

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¿Qué vehículos pueden circular este 15 de septiembre?

Las principales excepciones contempladas por el programa permiten circular a los automóviles con tecnologías menos contaminantes y a determinadas unidades que prestan servicios esenciales.

Entre los vehículos que pueden circular se encuentran:

Automóviles con holograma 00 o 0

Vehículos eléctricos

Vehículos híbridos que cuenten con la constancia correspondiente

Unidades con holograma o constancia tipo Exento

Vehículos destinados a servicios médicos o de emergencia

Transporte escolar que cuente con la autorización vigente

Automóviles conducidos por personas con discapacidad, siempre que tengan el permiso correspondiente

Vehículos utilizados en circunstancias especiales autorizadas por las autoridades ambientales

Los propietarios deben verificar que sus documentos, hologramas y constancias estén vigentes. Tener un automóvil híbrido o eléctrico no siempre basta para acreditar la exención si no se cuenta con el documento expedido por la autoridad.

¿De cuánto es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, incumplir las restricciones puede ocasionar una sanción equivalente a entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. Esto representa una multa superior a los 2 mil pesos, cuyo monto final dependerá de la infracción aplicada.

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El vehículo también puede ser remitido a un depósito vehicular, conocido como corralón. En ese caso, el propietario tendrá que cubrir otros gastos, como el arrastre y la estancia de la unidad, además de presentar la documentación necesaria para recuperarla.

En el Estado de México, las sanciones se determinan conforme a la normativa ambiental y de tránsito aplicable. La infracción por no respetar el Hoy No Circula puede alcanzar las 20 UMA, además de las medidas administrativas que correspondan.

Calendario semanal del Hoy No Circula

El calendario ordinario establece las siguientes restricciones de lunes a viernes:

Lunes: engomado amarillo y placas terminadas en 5 o 6

Martes: engomado rosa y placas terminadas en 7 u 8

Miércoles: engomado rojo y placas terminadas en 3 o 4

Jueves: engomado verde y placas terminadas en 1 o 2

Viernes: engomado azul y placas terminadas en 9, 0 o permisos

El objetivo del programa Hoy No Circula de la Sedema es disminuir la emisión de contaminantes mediante restricciones determinadas por el holograma, el color del engomado y la terminación de las placas. En caso de activarse una contingencia ambiental, las limitaciones podrían ampliarse mediante el esquema de Doble Hoy No Circula.

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