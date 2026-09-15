Equipo de investigación de la UNAM descubre 39 especies nuevas de luciérnagas en bosques de México

Una luciérnaga con abdomen bioluminiscente avanza sobre una rama cubierta de musgo en medio de un bosque oscuro, donde otras luces tenues brillan en la distancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El proyecto Luciérnagas de México de la UNAM concluye una de sus etapas con la descripción de 39 especies nuevas del género Photinus en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, con lo que el registro nacional asciende a 346 especies conocidas y refuerza la posición del país como el segundo con mayor diversidad de estos insectos, detrás de Brasil.

El estudio identifica 147 especies en la región sur tras una revisión taxonómica y la actualización de registros. La cifra incluye 65 especies en Chiapas, 41 en Guerrero y 79 en Oaxaca, aunque los números no pueden sumarse porque algunas habitan en más de una entidad.

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La investigación, divulgada por UNAM Global, también documenta 15 registros estatales nuevos. Antes de este trabajo, los tres estados concentraban 94 especies conocidas de luciérnagas.

Los resultados se publicaron el 19 de agosto de 2026 en la Revista Mexicana de Biodiversidad, en el artículo “Luciérnagas (Coleoptera: Lampyridae) del sur de México y descripción de 39 especies nuevas”. El trabajo reúne a investigadores de la UNAM, el Instituto de Ecología, A. C., el Grupo de Especialistas en Luciérnagas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y otras instituciones.

Científicos estudian la bioluminiscencia de luciérnagas en un laboratorio, analizando el brillo emitido por los insectos que se encuentran en un tanque y frascos de vidrio, mientras observan datos en un monitor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México concentra más de 10% de las luciérnagas conocidas en el mundo

El doctor Geovanni Rodríguez Mirón, académico de la FES Zaragoza, señaló que Oaxaca, Chiapas y Guerrero albergan una de las mayores riquezas de luciérnagas del país. México concentra más de 10% de las especies conocidas a escala mundial.

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Las especies que atraen turismo por sus destellos son solo una parte de esa diversidad. Los investigadores precisaron que numerosas luciérnagas no producen las señales luminosas asociadas con los avistamientos, pero son necesarias para entender la biodiversidad y la evolución de estos insectos.

El proyecto comenzó en 2019, cuando aumentaba el interés por los sitios de observación de luciérnagas. Investigadores y estudiantes de distintas entidades de la UNAM se propusieron reunir información taxonómica para determinar qué especies habitan en el país y cuáles son las características que permiten diferenciarlas.

El doctor Santiago Zaragoza, entonces académico del Instituto de Biología de la UNAM, encabezó inicialmente el proyecto. La doctora Sara López Pérez, académica de la FES Zaragoza, coordinó los trabajos.

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El equipo dividió el territorio nacional en regiones para revisar la gran cantidad de ejemplares disponibles. De esa estrategia surgieron estudios sobre las luciérnagas del centro, norte, occidente y la región golfo-Caribe, además de la fase final dedicada al sur, elegida al final por su elevada diversidad.

En total, las investigaciones del proyecto describieron 150 especies para distintos estados. La última publicación se enfoca en las 39 especies nuevas del sur, todas pertenecientes a Photinus, uno de los géneros más diversos de luciérnagas en México.

Las especies descritas son Photinus acontrerasi, Photinus alanisae, Photinus avendanoae, Photinus benignoi, Photinus buenoi, Photinus ciervophallus, Photinus davilae, Photinus dispersus, Photinus ednae, Photinus elvirae, Photinus epetriophallus, Photinus euguii, Photinus franciscotoledoi, Photinus franckei, Photinus ifigeniae, Photinus isabelae, Photinus juliae, Photinus lazcanoi, Photinus lloydi, Photinus mariaeugeniae, Photinus mariomolinai, Photinus margaritae, Photinus medellini, Photinus nerivelai y Photinus pachecoi.

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La lista continúa con Photinus pelegae, Photinus pitstiki, Photinus pseudogliscens, Photinus reynosoi, Photinus romeronapolesi, Photinus samirfloresi, Photinus sarukhani, Photinus souzae, Photinus stephanieae, Photinus tatianafiordelisioae, Photinus tiferethae, Photinus uchimai, Photinus valenzuelai y Photinus vasconcelosi.

López Pérez explicó que la determinación de una especie nueva requiere estudios detallados de morfología, con especial atención en los genitales de los machos. Cada ejemplar debe compararse con las especies ya descritas y después se elabora una caracterización desde la cabeza hasta los últimos segmentos del abdomen, incluidas sus formas, colores y otras estructuras.

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Las claves taxonómicas y las fotografías de alta calidad permiten que otros científicos y personas interesadas comparen ejemplares e identifiquen las especies en el futuro. El propósito no se limita a nombrarlas, sino a crear información verificable sobre sus rasgos y distribución.

Figura 3. Vista ventral de especies de Lampyridae. A) Cratomorphus anitae, B) C. ayalai, C) C. ramirezi, D) C. rodriguezae, E) Tenaspis angularis, F) Photinus acontrerasi, G) P. alanisae, H) P. avendanoae, I) P. benignoi, J) P. buenoi, K) P. ciervophallus, L) P. davilae, M) P. dispersus, N) P. ednae, Ñ) P. elvirae, O) P. epetriophallus, P) P. euguii, Q) P. franciscotoledoi, R) P. franckei, S) P. ifigeniae. (Revista Mexicana de la Biodiversidad)

Los nombres de nuevas especies homenajean a científicos y defensores ambientales

Varias especies recibieron nombres en honor de personas relacionadas con la ciencia, la conservación, la educación y el estudio de la biodiversidad. Photinus mariomolinai reconoce al químico mexicano Mario Molina, premio nobel de química.

Photinus medellini lleva el apellido de Rodrigo Medellín, académico de la UNAM por sus aportaciones al estudio y conservación de los murciélagos. Photinus nerivelai recuerda al astronauta y académico Rodolfo Neri Vela; el epíteto combina sus dos apellidos.

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La especie Photinus sarukhani fue dedicada al exrector de la UNAM José Sarukhán Kermez, por sus esfuerzos a favor de la biodiversidad, su impulso a la Fundación UNAM y el apoyo a estudiantes universitarios. Photinus tatianafiordelisioae honra a Tatiana Fiordelisio, autora de investigaciones sobre biosensores para detectar el virus del papiloma humano y desarrollos relacionados con COVID-19, de acuerdo con López Pérez.

Photinus benignoi reconoce al académico Benigno Gómez y Gómez, promotor de la entomología cultural y la etnobiología. Photinus margaritae fue dedicada a Margarita Canales, académica de la FES Iztacala, mientras que Photinus juliae honra a Julia Carabias por su labor como investigadora y defensora de la conservación ambiental.

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Otros nombramientos están ligados de manera directa al estudio de los insectos. Photinus lloydi recuerda a James E. Lloyd, conocido como “Firefly Doc” por sus trabajos pioneros sobre luciérnagas, y Photinus stephanieae fue dedicada a la investigadora brasileña Stephanie Vaz N. Campos, especializada en la taxonomía y conservación de estos coleópteros.

Jesús Romero Nápoles, especialista en escarabajos, fue homenajeado con Photinus romeronapolesi. Photinus reynosoi reconoce al entomólogo Daniel Reynoso Velasco, dedicado al estudio de hemípteros acuáticos, y Photinus samirfloresi a Samir Flores Soberanes, defensor de la naturaleza y de la justicia socioambiental.

La especie Photinus euguii fue dedicada a Euguí Roy Martínez Pérez, biólogo de Oaxaca que murió mientras defendía una región amenazada por tala ilegal y caza furtiva.

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Las nuevas especies de luciérnagas fueron nombradas en honor a reconocidos académicos mexicanos (Gaceta UNAM)

Menos de 10% de las especies tiene un ciclo de vida conocido

El cierre de esta fase deja abiertas investigaciones sobre ciclo de vida, desarrollo, comportamiento, ecología y alimentación. A nivel mundial, se conoce el ciclo de vida de menos de 10% de las especies de luciérnagas.

El equipo busca analizar los posibles efectos del cambio climático mediante modelos sobre modificaciones en su distribución. También estudia su alimentación, pues aunque se ha señalado que las larvas consumen organismos como lombrices y caracoles, las observaciones sugieren que algunas especies podrían aprovechar otros recursos.

El trabajo de campo ha confirmado que estos insectos no viven únicamente en bosques. También habitan ambientes áridos y zonas de matorral, áreas que abren nuevas posibilidades de estudio.

La siguiente etapa complementará la información morfológica con estudios moleculares, explicó López Pérez. El objetivo es construir una biblioteca genética que permita identificar especies con mayor rapidez y estudiar sus relaciones evolutivas, sin sustituir el trabajo taxonómico especializado.

Una mano adulta sostiene una luciérnaga viva que ilumina con bioluminiscencia la oscuridad de un bosque nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Colección Nacional de Insectos permitió revisar ejemplares reunidos durante décadas

Una parte central del estudio se realizó con ejemplares ya depositados en la Colección Nacional de Insectos. Las colecciones científicas reúnen organismos obtenidos durante décadas en distintas zonas del país y conservan información que puede analizarse mucho tiempo después de la colecta.

En este caso, los acervos permitieron identificar especies que permanecían sin clasificar y ampliar el conocimiento sobre su distribución. El hallazgo no ocurrió necesariamente al momento de recolectar los insectos, sino años después, cuando fueron revisados con nuevas preguntas y herramientas taxonómicas.

La descripción de especies permite formular preguntas sobre los procesos evolutivos que originaron la riqueza de luciérnagas en México. Los resultados apuntan a que el país puede ser un centro de diversificación de Photinus, pero primero es necesario establecer qué especies existen, dónde viven y cuáles son sus características.

El inventario también es necesario para la conservación. Los investigadores advirtieron que saber que hay luciérnagas en un sitio no basta: cada especie puede tener necesidades ecológicas y respuestas distintas ante amenazas ambientales.