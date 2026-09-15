Colombia

Jaime Andrés Beltrán seguirá en su cargo como ministro de Vivienda: el Congreso negó moción de censura por amplio margen

Una mayoría en el Senado de la República votó a favor de que el funcionario continúe ejerciendo sus actuales funciones; luego, en la Cámara de Representantes se votó una proposición para suspender el debate en su contra

Jaime Andrés Bernal, ministro de Vivienda, seguirá en el Ministerio, tras sus polémicas vacaciones en Santa Marta - crédito Minvivienda - @sarag12/X
Jaime Andrés Bernal, ministro de Vivienda, seguirá en el ministerio, tras sus polémicas vacaciones en Santa Marta - crédito Minvivienda - @sarag12/X
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La plenaria del Senado de la República negó este martes 15 de septiembre de 2026 la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, que seguirá como jefe de la cartera tras la votación de 61 senadores en contra de su salida y 27 a favor.

La iniciativa cuestionó el viaje del funcionario a Santa Marta junto a su familia, ocurrido pocos días después de la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto. La oposición promovió el trámite al considerar que el ministro debía permanecer al frente de las acciones institucionales durante la crisis.

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No obstante, con el resultado en la plenaria, Beltrán conservó el respaldo necesario para seguir al frente de la entidad. En la previa de la votación, el funcionario había señalado que mantendría su trabajo en las acciones de reconstrucción tras el sismo de magnitud 7,4.

La votación dejó una diferencia de 34 votos a favor de la permanencia de Beltrán.

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