La primera casa reconstruida tras el terremoto ya fue entregada en Chocó: El Gobierno anunció ayuda para otras 500 viviendas

La familia Asprilla fue la primera beneficiaria del plan de reconstrucción habitacional anunciado para Chocó -crédito Joel González/ Presidencia

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La reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 comenzó a mostrar sus primeros resultados en Chocó. El martes 15 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella entregó en Quibdó la primera casa reconstruida después del sismo, una solución habitacional destinada a una familia de educadores damnificados.

La vivienda fue recibida por Julio y Carmelo Asprilla, integrantes de una familia que resultó afectada por el movimiento telúrico. El proyecto contó con el liderazgo de Argos y el auspicio del artista Nicky Jam, quienes participaron en la materialización de esta primera entrega.

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El presidente Abelardo de la Espriella entregó las llaves de la primera vivienda reconstruida tras el terremoto del 10 de agosto -crédito Juan David Duque/REUTERS

Durante el acto, el mandatario anunció además oportunidades laborales para dos miembros de la familia: un estudiante de Derecho y un joven graduado de Ingeniería Telemática. La oferta fue presentada como parte de una respuesta que busca atender las necesidades de los damnificados más allá de la entrega de un inmueble.

Entrega de la primera vivienda en Quibdó tras el terremoto en Chocó

El Gobierno nacional informó que esta solución hace parte de un plan de habitabilidad que contempla la construcción de más de 500 viviendas en distintos puntos del departamento. El anuncio fue realizado por el viceministro de Vivienda, José Reinaldo Uribe, que detalló los primeros territorios priorizados para avanzar con las obras.

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En Unión Panamericana, la intervención se concentrará inicialmente en el corregimiento de El Dos, donde está prevista la construcción de 140 casas. De acuerdo con la programación divulgada, estas viviendas tendrían proyección de entrega durante este mismo año. El otro punto señalado es Condoto, específicamente el corregimiento de Opocodó. La intención de la administración gubernamental es ampliar progresivamente el programa hasta cubrir el conjunto del territorio chocoano, según las necesidades identificadas tras la emergencia.

El Gobierno nacional anunció que el plan contempla más de 500 casas para familias afectadas en distintos municipios del Chocó -crédito Paula Orozco/Foto AP

La jornada presidencial también incluyó una agenda de diálogo religioso. Antes de trasladarse al barrio Nicolás Medrano, De la Espriella estuvo en la Catedral de Quibdó, donde, desde las 10:40 a. m., sostuvo un encuentro litúrgico y conversó con monseñor Mario Jesús Álvarez, de la diócesis de Istmina-Quibdó, y Winston Moreno, del obispado del Atrato.

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Alianzas empresariales y proyectos de reconstrucción para el Chocó

El acto de entrega reunió a representantes del sector empresarial y de organizaciones que anunciaron nuevos compromisos para acompañar la recuperación del departamento. Entre los asistentes estuvieron Juan Esteban Calle, presidente de Argos, así como directivos de Supergiros, Aces, Pintuco, Banco Itaú, el Fondo Milagro y el Grupo Bicentenario.

Uno de los anuncios estuvo a cargo del Grupo Santo Domingo, que asumió el compromiso de brindar acompañamiento social e integral continuo a las familias reubicadas y a quienes resultaron afectadas por el terremoto. La medida busca respaldar a los hogares durante el proceso posterior a la reconstrucción.

Por otra parte, empresarios santandereanos donaron un vehículo destinado a la atención médica prioritaria. El automotor será utilizado para fortalecer la red de salud del Chocó y ampliar la capacidad de respuesta ante las necesidades de las comunidades.

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En el corregimiento de El Dos, en Unión Panamericana, se proyecta la construcción de 140 viviendas durante este año- crédito @AbelardoPTE/X

En el área de generación de ingresos, el sector textil anunció el lanzamiento de Creadores de Moda, una iniciativa que pretende ofrecer formación técnica y contribuir a la profesionalización de mujeres de la región en el oficio de la confección. La agenda también dejó compromisos para el desarrollo económico y turístico de Quibdó.

El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, anunció una alianza estratégica con Constructora Capital para impulsar el Malecón Espejo, un proyecto de infraestructura comercial y turística cuya ejecución comenzaría en los próximos meses.

A estos anuncios se sumará una nueva jornada de asistencia social. Según lo confirmado durante el encuentro, la primera dama viajará la próxima semana al departamento para liderar otra entrega de ayudas humanitarias y sociales. Al cierre de la actividad, el presidente reiteró que su administración mantendrá el foco en la recuperación regional y aseguró: “El Chocó va a ser diferente en la era del ‘Tigre’, en la Patria Milagro”.

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La casa entregada incorpora un sistema constructivo diseñado para ofrecer durabilidad y rapidez de ejecución. También se caracteriza por producir menos residuos y generar una huella de carbono menor frente a los métodos tradicionales, aspectos que, de acuerdo con la información divulgada, buscan favorecer la calidad de vida de las comunidades beneficiadas.