México

El Ejército Mexicano suma mil 600 elementos para reforzar Mazatlán: incluye un centenar de Fuerzas Especiales

Las autoridades mexicanas informaron que la cifra de efectivos federales desplegados en Sinaloa supera ya los 20 mil, ante el repunte de violencia

Los efectivos militares reforzarán la seguridad tras la ola de violencia en el municipio. Crédito: Defensa
Los efectivos militares reforzarán la seguridad tras la ola de violencia en el municipio. Crédito: Defensa
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La tarde de este 15 de septiembre, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó el reforzamiento de las medidas de seguridad en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, con la suma de mil 600 elementos del Ejército Mexicano. El refuerzo incluyó a 100 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, trasladados en un Boeing B-727 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta el Aeropuerto Internacional de Mazatlán.

El anuncio se dio horas después de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar) reportaran, en un comunicado conjunto, el despliegue de más de mil 800 elementos y más de 130 unidades para reforzar el mismo puerto sinaloense y los principales tramos carreteros del estado. Con ambos movimientos, la presencia de fuerzas federales en Sinaloa alcanzó cerca de 20 mil elementos, cifra que las propias autoridades destacaron como parte del fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad en la entidad

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Esto se sabe sobre el nuevo despliegue militar en Mazatlán

Mediante un comunicado oficial con motivo del reforzamiento, la Defensa detalló que mil 500 de los mil 600 efectivos se trasladaron desde diferentes puntos de la República hacia Mazatlán, sin detallar las zonas exactas. El centenar restante, integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, se trasladó por vía aérea desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional de Mazatlán, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.

El reforzamiento incluye 100 militares de Fuerzas Especiales. Crédito: Defensa
El reforzamiento incluye 100 militares de Fuerzas Especiales. Crédito: Defensa

Además, detallaron que el personal se incorporará a las labores que ya se desarrollaban en la entidad en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno. El refuerzo se enmarcó en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, con el que se buscó continuar contribuyendo a los resultados de las dependencias del Gabinete de Seguridad contra la delincuencia organizada en Sinaloa.

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2026 suma mil 26 detenidos y más de 40 toneladas de droga decomisada en Sinaloa

La Defensa reportó junto con el anuncio del reforzamiento los resultados obtenidos en Sinaloa durante el presente año como parte de las acciones del Gabinete de Seguridad contra la delincuencia organizada.

La dependencia contabilizó mil 26 personas detenidas y 2 mil 31 armas de fuego aseguradas en lo que va de 2026.

Las autoridades también decomisaron 47.9 toneladas de droga y desmantelaron 672 laboratorios y áreas de concentración vinculados a la producción de estupefacientes. La corporación señaló que, con el nuevo despliegue, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional refrendaban su compromiso de salvaguardar la seguridad de la población sinaloense.

Traslado de militares hacia Mazatlán, Sinaloa. Crédito: Defensa
Traslado de militares hacia Mazatlán, Sinaloa. Crédito: Defensa

El incremento de tropas coincidió con un repunte sostenido de homicidios en Mazatlán desde julio. El municipio pasó de un promedio mensual de entre 5 y 9 homicidios a 36 casos en julio, cifra que casi se duplicó en agosto con 61 asesinatos y 12 feminicidios.

Entre los hechos que antecedieron al refuerzo se registró el ataque armado contra Óscar Roberto Osuna Tirado, coordinador de Protección Civil de Mazatlán, quien recibió al menos 15 disparos mientras circulaba en una camioneta oficial. También se contabilizó la muerte de un elemento de la Guardia Nacional en un hotel del fraccionamiento Palos Prietos, así como una balacera cerca de una escuela secundaria que obligó a resguardar a los estudiantes en las aulas.

Además, un día antes de las acciones federales, un ciudadano estadounidense identificado como Steve, de 45 años, fue atacado por sujetos armados afuera de un negocio de mariscos en la colonia Francisco Villa y perdió la vida.

SSPC y Marina desplegaron mil 836 elementos horas antes del anuncio militar

Horas antes del anuncio de la Defensa, la SSPC y la Marina precisaron que de los más de mil 800 elementos anunciados, la SSPC incorporó 836 y la Semar desplegó a mil efectivos navales. Ambas corporaciones señalaron que ese personal se sumó a los más de 2 mil elementos que ya mantenían desplegados en Sinaloa entre las dos instituciones.

Despliegue de elementos de seguridad en Sinaloa
Los más de 800 elementos de la SSPC reforzaran el municipio. (imagen ilustrativa) Foto: SSPC

El comunicado reveló también que la Defensa mantenía, hasta ese momento, más de 15 mil 900 efectivos en la entidad.

Los elementos de SSPC y Semar fueron distribuidos en distintos sectores de la zona urbana de Mazatlán y en puntos estratégicos de la entidad. Las autoridades indicaron que la vigilancia carretera también se ampliaría con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante hechos delictivos, además de intensificar los patrullajes y las acciones de prevención y disuasión.

Con este segundo anuncio del día, Mazatlán sumó un reforzamiento de 3 mil 436 elementos entre las corporaciones federales, resultado de los mil 600 efectivos del Ejército y los mil 836 de la SSPC y la Semar. Ambos despliegues surgen en el marco de los más de dos años de disputa entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cártel de Sinaloa enfrentadas tras el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos.

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