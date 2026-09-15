Guatemala

Guatemala y el plan para despresurizar sus cárceles: nuevos penales, bloqueadores de señal y una clasificación por peligrosidad para cortar las extorsiones

Las autoridades buscan retomar el mando en los presidios y frenar órdenes delictivas que aún salen desde adentro. La ruta combina alivio legal, reordenamiento interno y obras que ya avanzan

Soldados con chalecos tácticos revisan a hombres esposados a un cerco de malla metálica en un patio de grava
Guatemala impulsa un plan para reducir la presión sobre las cárceles con beneficios judiciales o administrativos para 5 mil reclusos. (Archivo: Ejército de Guatemala)
Guardar

La posibilidad de que 5 mil reclusos accedan a beneficios judiciales o administrativos forma parte del plan para reducir la presión sobre las cárceles de Guatemala.

De acuerdo autoridades del Sistema Penitenciario y de Gobierno, los proyectos también incluyen la construcción de nuevos centros y una clasificación de los internos según su peligrosidad.

PUBLICIDAD

Este objetivo conlleva separar a los procesados de los condenados y aislar a los líderes de estructuras criminales de los reos con menor peligrosidad.

La estrategia busca recuperar el control dentro de las prisiones, reducir la sobrepoblación y cortar las órdenes de extorsión, sicariato y reclutamiento que aún se originan desde algunos penales.

El problema abarca las 24 cárceles del país, donde hay más de 24 mil personas privadas de libertad, según cifras de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).

Actualmente, la autoridad Penitenciaria cuenta con cerca de 4 mil agentes, aunque los turnos, las vacaciones, los permisos y las ausencias dejan unos 2 mil efectivos disponibles por jornada.

PUBLICIDAD

El Gabinete de Seguridad afirmó que las cárceles operan como plataformas logísticas del crimen organizado y que el Ejecutivo busca recuperar el control con requisas, traslados de cabecillas y rotación de custodios.
Las 24 cárceles de Guatemala albergan a más de 24 mil personas privadas de libertad y registran una sobrepoblación del 299,4%. (Archivo: Ejército de Guatemlaa)

Esa disponibilidad implica una relación aproximada de un custodio por cada 15 internos. El asesor del Ministerio de Gobernación, Kane Matheu, advirtió durante un foro de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Fundesa) que, en determinadas jornadas, la proporción puede llegar a un guardia por cada 30 reclusos.

Es por ello, que la DGSP ha iniciado con la formación de 600 nuevos guardias, que ayudarán a aliviar la proporción de guardias contra reclusos.

La clasificación busca impedir el mando de pandillas desde prisión

El Sistema Penitenciario prepara una división de la población reclusa en cinco niveles de peligrosidad. El criterio permitirá agrupar a los internos de acuerdo con los delitos imputados, su condición procesal y el riesgo que representan dentro de los centros.

La medida apunta a evitar la convivencia entre personas acusadas de delitos menores, condenados, integrantes de pandillas y cabecillas criminales.

Las autoridades de la Policía Nacional Civil han vinculado a integrantes de Barrio 18 y Mara Salvatrucha con extorsiones y reclutamiento de nuevos miembros desde las cárceles.

La estrategia penitenciaria en Guatemala incluye nuevos centros y una clasificación de internos según su peligrosidad. (Archivo: REUTERS/Josue Decavele)
La estrategia penitenciaria en Guatemala incluye nuevos centros y una clasificación de internos según su peligrosidad. (Archivo: REUTERS/Josue Decavele)

La reorganización irá acompañada de cambios en las condiciones físicas de los centros. El plan incluye readecuar instalaciones, mejorar la iluminación y reforzar los controles de ingreso y permanencia.

También contempla equipos biométricos para identificar a los internos y a los visitantes, cámaras de vigilancia y un centro de monitoreo con alcance sobre todos los recintos penitenciarios.

Dos cárceles nuevas concentrarán a los internos de alta peligrosidad

La construcción de nuevos penales constituye la parte central de la estrategia oficial. Uno de los proyectos es la cárcel El Triunfo, ubicada en Morales, Izabal, sobre una finca que fue extinguida al narcotráfico.

Los ingenieros del Ejército de Guatemala levantan ese centro para recibir entre 2 mil y 2 mil 700 internos de alta peligrosidad. El diseño prevé celdas ocupadas por un máximo de dos personas, módulos reforzados, tres anillos de seguridad y vigilancia permanente.

Un segundo recinto avanza en Masagua, Escuintla, con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica. Ambos proyectos pretenden aliviar la saturación y concentrar bajo mayores controles a los perfiles criminales que representan un riesgo para la seguridad pública.

Las nuevas cárceles de El Triunfo en Izabal y Masagua en Escuintla concentrarán a internos de alta peligrosidad bajo mayores controles. (Archivo: Gobierno de Guatemala)
Las nuevas cárceles de El Triunfo en Izabal y Masagua en Escuintla concentrarán a internos de alta peligrosidad bajo mayores controles. (Archivo: Gobierno de Guatemala)

Un diagnóstico presentado por la Coalición por la Seguridad Ciudadana, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, Crime Stoppers y Fundesa ubicó la ocupación penitenciaria en 299,4%. El estudio indicó que el sistema dispone de 7.922 plazas y mantiene una población superior a 22 mil reclusos.

Bloqueos de señal

Otro de los proyectos que se ha planteado es el bloqueo de la señal de telefonía, internet y satelital en las cárceles. Aunque esto se ha planteado en varias oportunidades, últimamente el Gobierno ha informado sobre la posibilidad de adquirir un sistema propio para no depender de las telefonías.

Incluso, ya se instaló un plan piloto de bloqueador de internet en la cárcel de Zacapa que ha dado buenos resultados, de acuerdo con los análisis realizado.

También existe una iniciativa de ley en el Congreso, la cual, según las autoridades gubernamentales, sería la mejor opción para evitar que las extorsiones sigan siendo un problema en las cárceles.

Este planteamiento se ha realizado, debido a que la adquisición de equipo propio resulta extremadamente oneroso, por lo que complicaría su adquisición con recursos del Estado.

Temas Relacionados

Sistema penitenciarioGuatemalaCárcelesExtorsiónextorsiónprivados de libertad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Secretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, advierte sobre riesgos de la migración irregular hacia Estados Unidos

Raúl Berríos grabó el mensaje ante la valla que divide San Diego y la ciudad mexicana, y pidió desconfiar de los coyotes mientras los retornos desde México y Estados Unidos sumaron 46,194 entre enero y agosto

Secretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, advierte sobre riesgos de la migración irregular hacia Estados Unidos

Guatemala conmemora 205 años de la independencia: Hechos que marcan su historia

La conmemoración recordará la aprobación del documento firmado en 1821 en el Real Palacio, que rompió el vínculo con España y abrió un proceso soberano para cinco territorios centroamericanos

Guatemala conmemora 205 años de la independencia: Hechos que marcan su historia

El presidente Bernardo Arévalo queda último en la medición regional de imagen positiva

La encuesta de CB Global Data lo ubicó con 28.2% de respaldo y 67.3% de rechazo, en un contexto de cortes de rutas por el aumento de combustibles y un esquema oficial de valores de referencia

El presidente Bernardo Arévalo queda último en la medición regional de imagen positiva

El río Las Vacas aparece con una coloración roja en sectores de la Ciudad de Guatemala

El fenómeno fue observado el lunes 14 de septiembre de 2026 con mayor intensidad bajo el puente Belice y también en las zonas 5 y 6, según reportes vecinales y registros difundidos

El río Las Vacas aparece con una coloración roja en sectores de la Ciudad de Guatemala

La municipalidad de Ciudad Vieja multará a los hogares que desperdicien agua durante las antorchas

La comuna de Sacatepéquez iniciará controles por la sequía en Guatemala desde las 6:00 del 14 de septiembre y hasta la misma hora del 15, con inspecciones y registro fotográfico

La municipalidad de Ciudad Vieja multará a los hogares que desperdicien agua durante las antorchas

TECNO

ClickFix se expande entre usuarios de Windows y Mac mediante páginas que simulan verificaciones de seguridad

ClickFix se expande entre usuarios de Windows y Mac mediante páginas que simulan verificaciones de seguridad

Ni oficina ni horario fijo: las búsquedas con las que los colombianos intentan redefinir sus profesiones con IA

La Unión Europea busca restringir el acceso a redes sociales a menores de 15 años

Esta es la lista completa de iPhone compatibles con iOS 27

Bill Gates donará USD 1.000 millones para ampliar acceso a la IA en países en desarrollo

ENTRETENIMIENTO

De Roxana Zal a Patty Duke: los 10 actores más jóvenes en ganar un Emmy

De Roxana Zal a Patty Duke: los 10 actores más jóvenes en ganar un Emmy

Se revela la causa de muerte de la estrella de OnlyFans, Christian Styles

Noel Gallagher revela el momento en el que su hermano Liam decidió emprender una nueva gira de Oasis

Zack Snyder reflexiona sobre '300' y responde a las críticas: "Una de las películas más gay jamás hechas"

La fiscalía no pedirá la pena de muerte para el hijo de Rob Reiner acusado del asesinato de sus padres

MUNDO

Encuentran restos de más de 60 mamuts de hasta 232.000 años en una trampa natural en Dakota del Sur

Encuentran restos de más de 60 mamuts de hasta 232.000 años en una trampa natural en Dakota del Sur

Bessent se reunirá con su homólogo chino previo al encuentro entre Trump y Xi Jinping

Sin alimentos ni refugio, muchas familias yemeníes escapan de los ataques hutíes

El petróleo llegó a su nivel más alto en casi cuatro meses tras el cierre del oleoducto de Yanbu

No es la erosión: por qué las estatuas del Antiguo Egipto tienen la nariz rota