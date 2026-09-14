América Latina

Chile: prisión para detectives y exfiscal acusados de pertenecer a una banda dedicada a los secuestros extorsivos

Los involucrados plagiaron a ciudadanos chinos vinculados al Clan Chen

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La investigación provino del Departamento de Asuntos Internos de la PDI.
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El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dejó este domingo en prisión preventiva a los últimos acusados de pertenecer a una banda dedicada a los secuestro extorsivos a la que pertenecían tres detectives en servicio activo de la Policía de Investigaciones (PDI), y el conocido exfiscal Vinko Fodich.

Se trata de tres civiles y el subcomisario de la PDI Pablo Gajardo Romo, quien se suma al exfiscal Fodich, el inspector Rodrigo Navarrete Umaña y el agente Sebastián Gajardo, formalizados el viernes pasado y también en prisión preventiva por los mismos delitos de secuestro extorsivo, asociación ilícita, extorsión y tenencia ilegal de armas.

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De acuerdo al juez Mario Cayul, los involucrados son un peligro para la sociedad y su libertad también podría afectar las indagatorias pendientes, las que deberán realizarse en los 150 días decretados para la investigación liderada por la Fiscalía Supraterritorial y el Departamento de Asuntos Internos de la PDI.

Chile: la policía desarticuló una banda dedicada a los secuestros extorsivos integrada por detectives
El exfiscal Vinko Fodich fue el abogado defensor del Clan Chen y las víctimas de los secuestros eran precisamente ciudadanos chinos vinculados a la organización.

Exfiscal en problemas

Cabe señalar que esta es la segunda indagatoria en contra del exfiscal Vinko Fodich, quien enfrenta otra causa por lavado de activos al aparecer como socio de una casa de cambios creada por un empresario chino, y también fungía como defensor de los miembros del Clan Chen presos en la cárcel de alta seguridad de Talca.

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El abogado se desempeñó como fiscal adjunto en Curicó y Santiago desde 2001 al 2010 y llevó recordados casos como el de la “La Quintrala de Providencia”, María del Pilar Pérez López -responsable del crimen de su ex marido, su pareja y el novio de su sobrina-, y también pasó por la cartera de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Prevención del Delito.

El año 2024 chocó bajo la influencia del alcohol en la comuna de Providencia en Santiago y dejó a dos personas heridas de gravedad, asunto por el cual fue formalizado y estuvo con arresto domiciliario nocturno.

Los secuestrados eran precisamente ciudadanos chinos vinculados al Clan Chen, red internacional dedicada a estafar a ciudadanos estadounidenses desde territorio chileno, la cual ya había sido parcialmente desarticulada en enero de 2026 tras un aviso del FBI.

“Dateados” por Fodich, los detectives, pertenecientes a la brigada criminal -Bicrim- de la comuna santiaguina de La Pintana, trasladaban a sus víctimas engañadas a recintos acondicionados para simular cuarteles de la PDI.

Ahí hacía su aparición Fodich, quien gracias a la confianza conseguida en su trabajo previo como defensor simulaba ayudar a las víctimas y les recomendaba pagar las millonarias sumas de dinero que la banda les exigía.

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