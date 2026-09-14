Colombia

Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz tienen un nuevo problema: Procuraduría indagaría los esquemas de protección de las dos jóvenes cercanas al Gobierno Petro

El Ministerio Público buscaría establecer si la Unidad Nacional de Protección cumplió los requisitos para asignar y mantener los esquemas de ambas mujeres

- crédito @gabrielaa.muol - @soy_juliana_g/Instagram
UNP, Ministerio del Interior y Cerrem, bajo revisión por medidas para Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz - crédito @gabrielaa.muol - @soy_juliana_g/Instagram
Guardar

La Procuraduría General de la Nación habría abierto una indagación previa para establecer si existieron irregularidades en la asignación y continuidad de los esquemas de seguridad otorgados a Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La actuación también cobija al Ministerio del Interior y al Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), de acuerdo con documentos divulgados por la revista Semana.

PUBLICIDAD

El organismo disciplinario buscaría determinar bajo qué criterios se aprobaron las medidas para ambas exfuncionarias y si se cumplían las condiciones requeridas para mantenerlas.

El expediente citado por el medio señala que la revisión se concentra en posibles fallas dentro de los trámites de protección. En el caso de Muñoz, la documentación conocida indica que habría recibido un esquema desde el 19 de agosto de 2026, bajo una norma destinada a dirigentes o activistas políticos.

La investigación surge pocos días después de que un juez avalara el preacuerdo entre Guerrero y la Fiscalía General de la Nación por el proceso relacionado con la obtención de diplomas de la Fundación Universitaria San José.

PUBLICIDAD

Juliana Andrea Guerrero Jiménez deberá comparecer el 9 de septiembre ante el Juzgado 46 de Conocimiento de Bogotá por el caso de los títulos de la Fundación Universitaria San José - crédito @soy_juliana_g/Instagram
Juliana Guerrero recibió una pena de tres años por títulos falsos en la Fundación Universitaria San José - crédito @soy_juliana_g/Instagram

Guerrero recibió una pena de tres años tras aceptar responsabilidad

Guerrero aceptó responsabilidad por fraude procesal y recibió una condena de tres años, además de una inhabilidad de dos años y cinco meses para ejercer cargos públicos y una multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Durante la audiencia, ofreció disculpas públicas. “Pido perdón al país”, afirmó ante el juez. También sostuvo que no buscó causar daño, aunque reconoció las consecuencias de sus decisiones.

Según la Fiscalía, Guerrero obtuvo títulos de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública sin cumplir los requisitos exigidos. Los documentos fueron expedidos en julio de 2025 y luego anulados por la institución educativa.

El secretario general de la Fundación San José, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, también fue condenado a tres años tras aceptar un preacuerdo. La justicia determinó su responsabilidad como cómplice por la expedición de los documentos académicos.

En un segundo pronunciamiento en redes sociales, Guerrero afirmó que decidió romper el silencio después de varios meses de cuestionamientos. “Se metieron con mi familia”, expresó al referirse a los comentarios que circulan sobre su entorno cercano.

La joven, que será condenada por tramitar títulos falsos, aseguró que se le tildó de ladrona y que se le acusó de tener nexos con grupos armados sin que se presentaran pruebas al respecto - crédito @j_guerrero_j/IG

La joven señaló que fue blanco de acusaciones sobre una supuesta relación con grupos armados. También rechazó versiones dirigidas contra su madre, a quien algunos usuarios, según sostuvo, vincularon con una organización ilegal.

“Me han llamado de todo”, manifestó. Guerrero afirmó que esos mensajes afectaron a personas ajenas al proceso judicial que enfrenta. Sobre su madre, señaló que es “el ser más noble” que conoce.

Guerrero también dirigió críticas a algunos congresistas y figuras públicas. Dijo que durante una campaña electoral utilizaron aspectos de su vida personal para obtener respaldo político, pero luego dejaron de referirse a su situación.

“Usaron mi privacidad para ganar votos”, afirmó. La joven indicó que recibió calificativos ofensivos de parte de personas que ocupan cargos de representación. Entre esas expresiones, mencionó que la llamaron “la reina” y “la querida”.

- crédito @gabrielaa.muol/Instagram
Procuraduría revisa denuncias contra Gabriela Muñoz por su paso por Aerocivil - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

En su intervención, cuestionó que algunos sectores hayan dejado de lado las discusiones sobre políticas para jóvenes. “Los jóvenes no solo sirven para los votos”, sostuvo.

La joven explicó que no pretende promover hostilidad ni responder a las acusaciones con el mismo tono. “No pago con la misma moneda”, dijo. También aseguró que soportó versiones falsas y descalificaciones durante el tiempo que permaneció fuera de la discusión pública.

La actuación sobre Muñoz abarca su paso por Aerocivil

En paralelo, la Procuraduría adelanta otra indagación vinculada con el paso de Gabriela Muñoz por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil). El proceso pretende aclarar denuncias sobre una eventual intervención en asuntos ajenos a sus funciones, presunto tráfico de influencias y posibles beneficios para personas cercanas.

La entidad revisa además contrataciones realizadas durante la dirección de Luis Alfonso Martínez Chimenty. Muñoz negó previamente haber influido en nombramientos, contratos o decisiones administrativas y sostuvo que su cargo no le otorgaba facultades para esos procedimientos.

Temas Relacionados

ProduraduríaJuliana GuerreroGabriela MuñozUNPColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Impactante video de una joven que se lanzó por un tobogán en Cocorná, Antioquia: la adolescente quedó inconsciente en la piscina

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el instante en que la usuaria llegó al agua y la reacción de varias personas para socorrerla

Impactante video de una joven que se lanzó por un tobogán en Cocorná, Antioquia: la adolescente quedó inconsciente en la piscina

Comandante de Los Pachencha reveló que hablo con “Bendito Menor” días antes de ser abatido: “Quería arreglar su problema”

Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, dijo que el abatido cabecilla ya actuaba sin acatar órdenes internas, aunque pretendía negociar un nuevo ‘acuerdo’ con las autoridades para proteger a su parejas, alias la Bebecita

Comandante de Los Pachencha reveló que hablo con “Bendito Menor” días antes de ser abatido: “Quería arreglar su problema”

Imputación de cargos contra Laura Sarabia por el polígrafo a Marelbys Meza: presidencia de Abelardo de la Espriella se declaró víctima en la audiencia

Un abogado de la Secretaría Jurídica del Estado, en representación del Gobierno de Abelardo de la Espriella, señaló que la Presidencia es víctima de los hechos que investiga la Fiscalía

Imputación de cargos contra Laura Sarabia por el polígrafo a Marelbys Meza: presidencia de Abelardo de la Espriella se declaró víctima en la audiencia

Dorado Mañana resultados de hoy lunes 14 de septiembre: ganadores del último sorteo

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados de hoy lunes 14 de septiembre: ganadores del último sorteo

Selección Colombia jugaría partido amistoso de fecha Fifa en Cali para ayudar a las víctimas del terremoto: la Federación ya habría dado el aval

El presidente de la Liga Vallecaucana de Fútbol confirmó que parte de los ingresos irían en la nueva sede de la entidad, luego de que la que tuvieran fuera destruida por el terremoto del 10 de agosto

Selección Colombia jugaría partido amistoso de fecha Fifa en Cali para ayudar a las víctimas del terremoto: la Federación ya habría dado el aval
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

ENTRETENIMIENTO

Martha Isabel Bolaños regresa como ‘La Pupuchurra’ y le pone “candela” a la nueva temporada de ‘Betty la fea’

Martha Isabel Bolaños regresa como ‘La Pupuchurra’ y le pone “candela” a la nueva temporada de ‘Betty la fea’

Los Amigos Invisibles se encargarán de cerrar el Festival Cordillera 2026: “Desde el principio empezamos a ver los festivales como un partido de fútbol”

Doctor Krápula se prepara para iniciar una nueva era en el Festival Cordillera: “Hay medio país que no está de acuerdo con esa figura”

El bus de Martín Elías Jr. se vio involucrado en un choque en Barbosa que dejó dos muertos

Emmanuel Restrepo respondió a los mitos de ‘MasterChef Celebrity’: “Llorón, eso soy, no es que me estén editando”

Deportes

Selección Colombia jugaría partido amistoso de fecha Fifa en Cali para ayudar a las víctimas del terremoto: la Federación ya habría dado el aval

Selección Colombia jugaría partido amistoso de fecha Fifa en Cali para ayudar a las víctimas del terremoto: la Federación ya habría dado el aval

Ministra Juliana Gutiérrez justificó el recorte presupuestal del gobierno de Abelardo de la Espiella al deporte: “Para cuidar las finanzas del país”

Juegos Suramericanos 2026, colombia se destaca en gimnasia, natación y clavados: así va en el medallero y las opciones de preseas para hoy, 14 de septiembre

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026: Millonarios dio el salto al segundo puesto y Deportivo Cali entró a los ocho tras sus victorias

James Rodríguez se inspiró en estas dos leyendas de la NBA para elegir el número 23 para jugar con Atlético Nacional